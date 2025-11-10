Как белогвардейцы стали сталинскими маршалами

Их имена навсегда вписаны в историю Великой Победы: маршал Говоров, герой обороны Ленинграда, и маршал Малиновский, освободитель половины Европы. Но их собственный путь к этому триумфу был полон драматических поворотов. В вихре Гражданской войны оба начинали не в рядах красноармейцев.

Леонид Говоров

Будущий маршал родился в простой крестьянской семье из Вятской губернии. Его отец, благодаря упорному самообразованию, смог выбиться в канцеляристы и дать детям хорошее образование. Леонид блестяще окончил реальное училище и поступил в Петроградский политех, однако Первая мировая война круто изменила его судьбу.

В 1916 году он был мобилизован и направлен в Константиновское артиллерийское училище. К лету 1917 года прапорщик Говоров служил в томском гарнизоне, а после демобилизации старой армии вернулся в родную Елабугу. Именно там, летом 1918 года, его и застало масштабное антибольшевистское восстание.

Согласно ряду источников, Леонид и его брат Николай добровольно вступили в белогвардейскую армию. Этот факт позднее тщательно замалчивался. Братья сражались в войсках Колчака, и в июле 1919 года сам адмирал произвел их в поручики «за храбрость». Однако к концу года Белое движение в Сибири рухнуло. В декабре 1919-го под Томском братья Говоровы вместе со своей батареей перешли на сторону Красной Армии.

Их прошлое не стало помехой: Леонид храбро воевал против Врангеля, был дважды ранен и получил орден Красного Знамени. Его карьера в РККА стремительно пошла вверх, но тень репрессий все же коснулась семьи: его брат Владимир был арестован и осужден на 10 лет лагерей. Лишь личное ходатайство Леонида Говорова, к тому времени уже командующего Ленинградским фронтом, перед Сталиным в 1943 году спасло брата.

В 1944 году герой обороны Ленинграда Леонид Говоров был удостоен звания Маршала Советского Союза. Победу он встретил, принимая капитуляцию курляндской группировки врага.

Родион Малиновский

Когда началась Первая мировая война, незаконнорожденному Родиону Яковлевичу Малиновскому (фамилия матери) было всего 15 лет. Паренёк пробрался в один из первых эшелонов, отправлявшихся на фронт. В армии быстро разобрались, что к чему, и хотели отправить подростка домой, но он упросил оставить его. Возвращаться ему было, по сути, некуда и не к кому. Так Малиновский стал «сыном полка» – подносчиком боеприпасов.

Уже летом 1915 года он получил свой первый солдатский Георгиевский крест и стал одним из самых юных георгиевских кавалеров за всю историю, а осенью того же года был тяжело ранен. По выздоровлении Малиновского записали в формировавшуюся тогда Первую Особую русскую бригаду для отправки во Францию – для демонстрации солидарности с союзником. Предпочтение оказывалось военнослужащим со знанием языка, а Малиновский был одним из редких рядовых, умевших говорить по-французски: он самостоятельно выучил этот язык в детстве, работая продавцом в лавке.

Итак, Малиновскому не было ещё 17 лет, как он оказался русским солдатом за границей. В одном из первых боевых дел Русской бригады, в весеннем наступлении 1917 года, Малиновский снова был тяжело ранен. Одно время врачи полагали, что он лишится руки. По выздоровлении Малиновской был награждён французским Военным крестом.

Эхо русской революции докатилось до Франции. Солдаты недавно прибывшей Третьей русской бригады начали бунтовать, требуя отправки домой. Французскому командованию удалось натравить одних русских солдат на других и подавить бунт. Малиновский тогда долечивался и не участвовал в этих событиях. Но ему, как и всем солдатам и офицерам особых бригад, пришлось выбирать между продолжением службы и ссылкой в Алжир. Малиновский предпочёл воевать.

Так Родион Яковлевич стал одним из нескольких сот солдат «Русского Легиона Чести», который в составе французской армии победно закончил Первую мировую войну. Малиновский был снова награждён французским и русским крестами. Белогвардейцы рассчитывали заполучить солдат этой прославленной добровольческой части в свои ряды. Так Малиновский летом 1919 года вместе с группой однополчан отправился к Колчаку.

В своей биографии советский маршал неизменно утверждал, что ехал в Россию, чтобы перейти на сторону Красной Армии. Однако вряд ли у него во время пребывания во Франции могли сложиться советские убеждения. Просто к тому моменту, когда он (осень 1919 г.) добрался до Омска, власть Колчака рухнула. Характерно, что красные, захватив Родиона в плен, едва не расстреляли его, найдя у него георгиевские и французские кресты.

Как бы то ни было, жизнь Малиновского с той поры была неразрывно связана с Красной Армией. В Великую Отечественную войну он испытал и горечь поражений (под Харьковом в мае 1942 года), и радость побед. Войска Третьего, а потом Второго Украинского фронтов под его командованием освобождали от врага Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Чехословакию и Австрию.