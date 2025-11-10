Любовь Шевцова: почему подпольщицу «Молодой гвардии» называли «пианисткой НКВД»

Имя Любови Шевцовой навсегда вписано в историю Великой Отечественной войны как символ отваги и самопожертвования. Мы знаем ее как бесстрашную молодогвардейку, зверски замученную нацистами. Но были в ее короткой жизни страницы, которые в советское время предпочитали не афишировать. Одна из них — профессиональная подготовка в разведшколе НКВД.

© соцсети

Актриса, медсестра, курсантка

Люба Шевцова родилась в 1924 году в шахтерском поселке Изварино. Ее семья вскоре переехала в Краснодон, где девочка пошла в школу. Как и многие ее сверстницы, она грезила о театре — в 1941 году собиралась поступать в Ростовский театральный техникум. Но этим планам не суждено было сбыться: началась война.

Вместо сцены семнадцатилетняя Люба пришла работать медсестрой в краснодонский госпиталь. Однако ее энергия и комсомольская активность вскоре привлекли внимание совсем других структур.

В 1942 году, по рекомендации райкома комсомола, Любовь Шевцова была зачислена в Ворошиловскую специальную диверсионную школу НКВД Украины. Этот факт, подтвержденный архивными документами, долгое время оставался тайной.

Учеба давалась бывшей школьнице непросто — сказывался недостаток образования. В ее характеристике значились в основном «удовлетворительные» оценки, а одно время ее даже собирались отчислить.

«Пианистка» Григорьева

Однако со временем Любовь Шевцова выправилась. По крайней мере, если верить тем же архивным документам, приведенным в издании «Разведка Судоплатова. Зафронтовая диверсионная работа НКВД-НКГБ в 1941-1945 гг.», Шевцова окончила курсы с оценкой «хорошо». Справка на «радиста разведывательно-диверсионной резидентуры «Буря» по Ворошиловской области Шевцову Любовь Григорьевну», подписанная Начальником отделения 4-го Управления лейтенантом госбезопасности Горюновым, гласила: «Может быть зачислена в группу «Кузьмина» для оставления в г. Ворошиловграде». Таким образом Шевцова из медсестры переквалифицировалась в радистку. А нацистские контрразведчики называли таких подпольных радистов именно «пианистами».

В июле 1942 года подготовка «Бури» для работы в тылу врага была завершена. В задании группы, которое было утверждено заместителем начальника УНКВД майором Решетовым, упоминалось и имя Любови Шевцовой. Текст задания, приведенный в книге Игоря Дамаскина «Разведчицы и шпионки», гласил: «Для поддержания связи с Центром вам придается коротковолновая радиостанция и радист «Григорьева» — т. Шевцова Л. Г.». Среди целей, поставленных перед «Бурей», было не только информирование о политико-экономических мероприятиях, проводимых оккупационными властями, и установление мест дислокации гестапо, полиции, баз, складов и других объектов, но и "выявление и уничтожение предателей и изменников Родины".

Подвиги и смерть Шевцовой

Как писала Раиса Аптекарь в книге «Молодогвардейцы: биографические очерки о членах краснодонского партийно-комсомольского подполья», поначалу «пианистка НКВД» Шевцова и в самом деле работала в Ворошиловграде, однако после провала явочной квартиры одного из членов подполья перебралась в Краснодон, где и установила связь с молодогвардейцами. Вместе с молодыми подпольщиками Любовь занималась распространением листовок, срывала мероприятия оккупационных властей, вела диверсионную работу. В частности, Шевцова принимала участие в поджоге биржи, где хранились списки отобранных для угона в Германию советских граждан.

Кроме молодогвардейцев, Любовь Шевцова поддерживала связь и со спецгруппой чекистов, продолжавших действовать в Ворошиловграде. Там же «пианистка» и была арестована в начале января 1943 года. Ким Костенко, автор книги «Это было в Краснодоне», утверждал, что Шевцову пытали дольше и более жестоко, чем остальных молодогвардейцев. В конце того же месяца Любовь Шевцову, а также Дмитрия Огурцова, Семена Остапенко и Виктора Субботина переправили в жандармерию в город Ровеньки. Спустя несколько дней все они были расстреляны на городской окраине, в Гремучем лесу. 20 марта 1943 года Любовь Шевцова была похоронена в братской могиле жертв фашизма в центре города.