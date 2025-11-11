Правдоруб или склочница? Как Вика Цыганова осталась без друзей

Певица Вика Цыганова не скрывает: она могла бы стать актрисой, но выбрала музыку. Однако в последние годы вместо новых песен поклонники Цыгановой слышат лишь о скандалах и склоках. О творческом пути звезды 1990-х читайте в нашей статье.

Будущая исполнительница родилась в Хабаровске в семье морского офицера. Родители Вики были далеки от творчества, а вот бабушка и дедушка обожали музыку и виртуозно играли на различных инструментах. Видя заинтересованность дочери, родители отдали Цыганову в музыкальную школу.

Однако в старших классах девушка решила стать актрисой. Она окончила Дальневосточный институт искусств по специальности «Актриса театра и кино», параллельно занимаясь вокалом. Она брала уроки у преподавателя кафедры оперного пения Натальи Шишлянниковой.

Знания позволили Виктории после института устроиться вокалисткой в Еврейский камерный театр, и изменить свою жизнь. Театр ей стал неинтересен, а вот музыка влюбила в себя полностью. Вскоре она перевелась в ивановский театр, а через несколько лет — в Молодёжный музыкальный при Магаданской филармонии.

«Море» и Цыганова

Выступая на сцене, Вика поняла, что хочет быть певицей. Она стала солисткой группы «Море». Несмотря на то, что коллектив просуществовал всего два года, он выпустил два альбома. Артистка же успела не только зарекомендовать себя, но и обзавелась небольшой армией поклонников.

Вскоре артистка вышла замуж за поэта и продюсера Вадима Цыганова. Супруг помог начать ей сольную карьеру, и популярность не заставила себя ждать. Трижды Виктория остановилась лауреатом премии «Шансон года», а её песня «Приходите в мой дом», которую она спела с Михаилом Кругом, популярна до сих пор.

При этом артистка утверждала: центральное телевидение блокировало её песни до 2002 года. Всё изменилось после выступления артистки на ракетном крейсере «Москва». Певицу стали приглашать на телешоу, однако, не все разделяли её позицию.

Отношение к СВО

Ещё задолго до начала спецоперации Виктория и Вадим Цыгановы позиционировали себя как убеждённые патриоты. Вскоре родилась песня «Гимн Новороссии», который спела Цыганова.

А в 2016 году знаменитость отправилась в Сирию на российскую военную авиабазу Хмеймим, где выступила перед военными.

После начала СВО Цыганова попала под украинские санкции и стала персоной нон-грата в Латвии. Однако и на Родине ее патриотические порывы многие не оценили.

К примеру, на некоторых шоу Цыганову просили не петь её хит «Крым», посвящённый воссоединению страны и полуострова. Понимая, что может лишиться права выступать на мероприятиях, артистка игнорировала требование, доказывая свою преданность Родине и независимость от решения организаторов.

О рептилоидах и вере

Интервью Цыгановых иноагенту Юрию Дудю* наделало немало шума в соцсетях. Во время беседы с журналистом, Виктория и Вадим высказались о рептилоидах, Боге и Сатане, Конституции России и многом другом. Их фразы разобрали на мемы, а самой Цыгановой вскоре пришлось оправдываться.

В личном блоге знаменитость заявила, что не давала интервью иноагенту, а трехчасовое видео — не иначе, как дипфейк.

Однако позже артистке пришлось признаваться и оправдываться: да, они с мужем встречались с Юрием. Но встреча пошла не по плану. Они хотели пообщаться с умным человеком, а в ответ получали лишь грязь и нелепые высказывания о России.

В итоге Цыганова заявила, что Дудь* — настоящий рептилоид, который не может быть христианином.

Вторая Поплавская

Ещё в начале 1990-х Вика Цыганова начала ссориться с коллегами по сцене, из-за чего быстро стала персоной нон-грата в шоу-бизнесе. К примеру, после убийства Игоря Талькова она заявила, что Азиза могла предотвратить случившееся, но не стала этого делать.

В 1994 году Цыганова отказалась от участия в «Евровидении», поскольку на отборочный тур приехала коллега. Стоять на одной сцене с Азизой Цыганова наотрез отказалась.

В итоге на песенный конкурс отправилась Маша Кац, а Цыганову со временем стали сравнивать с Яной Поплавской и Юрием Лозой, которые все время критикуют коллег.

К примеру, Цыганова призвала выгонять из страны не только тех артистов, кто открыто выступил против СВО, но и тех, кто решил «отсидеться в сторонке и отмолчаться».

А недавно она и вовсе раскритиковала Татьяну Буланову, Надежду Кадышеву и Лолиту Милявскую, отметив, что новый виток популярности этих артисток приносит пользу только им в виде заработка. Для общества, особенно молодёжи, пользы от них никакой. Перевоспитать зумеров и привить им традиционные ценности, уверена Цыганова, у коллег не получится.

__________________

*признан Минюстом РФ иноагентом