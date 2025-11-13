Смертельные нокауты: как воевали с нацистами боксеры Красной армии и НКВД

13 ноября 1941 года при обороне Ленинграда погиб трёхкратный чемпион СССР по боксу Василий Серов. Спортсмен-красноармеец прикрывал отход своего отряда в лес. В конце боя он остался один и вступил с немцами в рукопашную схватку. В Великой Отечественной войне сражалось большое число боксёров. Они становились разведчиками, диверсантами, партизанами, десантниками. Среди них Герои Советского Союза Борис Галушкин и Константин Коротков. Большую известность получил подвиг абсолютного чемпиона СССР тяжеловеса Николая Королёва, который нокаутировал нескольких немцев и уничтожил вражеский дзот.

В Красной армии сражалось немало боксёров, ушедших добровольцами на фронт. Спортивная закалка и мужество помогали им стойко переносить тяготы Великой Отечественной войны. В сражении с нацистами многие из них пожертвовали своей жизнью.

13 ноября 1941 года при обороне Ленинграда погиб трёхкратный чемпион СССР по боксу в легчайшем весе Василий Серов. Вместе с товарищем он прикрывал отход своего отряда в лес. Красноармейцы попали под яростный огонь превосходящих сил гитлеровцев. Считается, что в конце боя Серов один сдерживал натиск немцев, вступив с ними в рукопашную.

Серов родился в 1914 году, работал слесарем, начал заниматься боксом в 1932 году. Боксёр выступал за спортивное общество «Динамо». За высокую скорость движений на ринге молодого человека прозвали Молнией. В общей сложности Серов провёл 120 боев.

Когда немцы напали на СССР, боксёр ушёл на фронт добровольцем. После войны спортивная общественность Советского Союза признала Серова одним из выдающихся бойцов за полувековую историю отечественного бокса.

Герои Советского Союза

Бессмертной славой покрыл себя уроженец города Шахты (Ростовская область) Борис Галушкин. На момент начала войны он учился в институте физической культуры в Москве (ГЦОЛИФК).

29 июня 1941 года, в день своего рождения, молодой человек ушёл добровольцем в Красную армию. Галушкин сражался на Ленинградском фронте. Там он получил ранение, был госпитализирован, но, не долечившись, вернулся в войска.

По возвращении ему поручили организовать засаду на роту эсэсовцев. С задачей он успешно справился, но ждать врага пришлось всю ночь в холодной болотной жиже.

Галушкин подхватил воспаление лёгких. Осенью 1941 года его демобилизовали из армии по состоянию здоровья. Но спортсмен написал рапорт с просьбой о зачислении в отдельную мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН) НКВД СССР.

Его приняли. В этом подразделении он выполнял разведывательно-диверсионные задания в брянских и белорусских лесах. 15 апреля 1943 года его наградили орденом Красного Знамени, а через месяц назначили командиром специального отряда НКГБ «Помощь», входившего в партизанскую группу «Артур».

Отряд Галушкина совершал рейды по немецким тылам, добывал ценные разведданные, громил инфраструктуру и транспорт противника. Диверсанты пустили под откос 24 немецких эшелона, уничтожили и повредили 23 паровоза, десятки автомашин, танков и тракторов, взорвали шесть складов с боеприпасами и фуражом.

Также в задачи подразделения Галушкина входила поддержка других диверсантов. В феврале 1944 года большую помощь его отряд оказал попавшей в окружение партизанской бригаде Героя Советского Союза Петра Лопатина. Бойцы Галушкина оттянули на себя главные силы немцев, и лопатинцы смогли вырваться из котла.

В июле 1944 года штурмовая группа Галушкина получила задание прорвать участок вражеской обороны в районе деревни Маковье в Минской области. Галушкин и его бойцы взорвали дзот и подавили артиллерийскую батарею, но после этого отряд попал под ураганный огонь врага...

Галушкина похоронили в братской могиле в деревне Маковье. 5 ноября 1944 года он был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. В 1965 году в ознаменование 20-летия Победы имя Галушкина получила одна из улиц Москвы.

Ещё одним Героем Советского Союза из числа боксёров был Константин Коротков. Высшую награду он получил при жизни в декабре 1943 года за мужество при форсировании Днепра в составе 10-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

В ночь на 1 октября 1943 года под сильным огнём противника он вместе с группой боевых товарищей переправился на правый берег Днепра. Красноармейцы заняли южную окраину населённого пункта Мишурин Рог. Вражеская пуля сразила командира роты, и Коротков принял командование на себя.

До подхода подкрепления горстка десантников героически удерживала оборону. Под командованием Короткова они отбили семь атак. Перед восьмой противник обрушил на советский плацдарм мощный миномётный огонь. Сержант Коротков вышел из укрытия и получил тяжёлое ранение в голову.

Лечение длилось долго. В итоге врачи признали героя ограниченно годным к воинской службе, но боксёр настоял, чтобы его вернули в воздушно-десантную дивизию, которая в конце войны воевала в Европе. Коротков погиб 31 марта 1945 года (по другой версии — 6 апреля) в боях за австрийский город Поттенштайн.

Коротков родился в Москве. Вместе с тем его жизнь была неразрывно связана с Дальним Востоком, где он служил с 1940 по 1943 год. До отправки на фронт Коротков был чемпионом Хабаровска по боксу. На Дальнем Востоке чтят память выдающегося спортсмена и героя — с 1961 года в Хабаровске проводится турнир по боксу в его честь.

Смертельные нокауты

В рядах партизан сражался абсолютный чемпион СССР тяжеловес Николай Королёв. Он воевал в легендарном отряде «Победители» Героя Советского Союза Дмитрия Медведева.

В этом подразделении он совершил свой самый знаменитый подвиг. В одной из схваток с гитлеровцами партизаны угодили в окружение. Медведев получил ранение, и Королёв взвалил его на плечи. Бойцы отстали от товарищей, а дальнейший путь преграждал огонь вражеского дзота.

Партизанский отряд Медведева РИА Новости © Леонид Коробов

Командир приказал чемпиону пробиваться из окружения в одиночку, но тот не подчинился. К изумлению Медведева, Королёв поднял руки над головой и пошёл по направлению к дзоту, делая вид, что сдаётся в плен.

Немцы сняли с него оружие и повели в своё укрытие. В плену Королёв воспользовался замешательством незадачливых конвоиров и несколькими ударами отправил их в нокаут. Затем чемпион метнул гранату в амбразуру дзота и уничтожил тем самым пулемётный расчёт противника.

За этот подвиг Королёва наградили орденом Красного Знамени. Однако советское командование решило не отпускать его на фронт, назначив инструктором по общефизической подготовке и рукопашному бою советских разведчиков и диверсантов.

Несмотря на выдающиеся достижения в боксе, Королёв мечтал служить в Красной армии. До войны он хотел стать лётчиком-истребителем, но во время прыжка с парашютом получил травму стопы и был комиссован из лётного училища по состоянию здоровья.

Королёв вернулся на ринг сразу после Великой Отечественной и удерживал титул сильнейшего боксёра СССР в течение пяти лет.

От фронта до Олимпиады

Успешная спортивная карьера сложилась и у другого боксёра-фронтовика, Сергея Щербакова. Он выигрывал чемпионаты СССР в полусреднем весе с 1944 по 1953 год. В 1952 году Сергей завоевал серебряную медаль Олимпиады в Хельсинки, а впоследствии тренировал сборные СССР на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне и 1960 года в Риме.

В самом начале Великой Отечественной войны Щербаков вступил в ряды ОМСБОН. В этом подразделении НКВД он занимался эвакуацией раненых и уничтожением железнодорожных составов вермахта.

Позднее, в январе 1943 года, боксёр был награждён медалью «За боевые заслуги» за подрыв коммуникаций в тылу противника. Спустя два месяца он получил медаль «За отвагу» за уничтожение поезда из 27 вагонов и доставку продуктов питания в отряд в тылу противника. Также он вынес на себе раненого товарища Степана Несынова, входившего в отряд Бориса Галушкина.

Во второй половине 1942 года Щербакова перебросили на Кавказ, где ему даже удалось выступить в нескольких турнирах по боксу. В декабре того же года он участвовал в отражении немецкого наступления на Кавказе. В ходе операции по уничтожению немецких дотов боксёр получил тяжёлое ранение, которое едва не привело к ампутации ноги.

Щербаков чудом пережил флегмону (острое гнойное воспаление). Его покалеченная нога сильно распухла, что грозило летальным исходом, но спортсмен настоял на том, чтобы врачи попытались её сохранить, так как не мыслил свою жизнь без ринга.

Как вспоминал Щербаков, советские медики сделали невозможное. К тренировкам боксёр пытался вернуться, даже находясь в больничной палате. После операции нога почти не сгибалась, но он тщательно разрабатывал её и пытался становиться в стойку.

Сразу после выписки Щербаков вернулся в спортзал, а ещё через два месяца завоевал титул чемпиона СССР по боксу. Герой дожил до 75 лет. Он стал единственным спортсменом, кто связал собой три периода истории советского бокса: довоенный, доолимпийский и олимпийский.

Как заявил в беседе с RT представитель московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин, после начала войны советские боксёры добровольно вступили в Красную армию или в ряды ОМСБОН, которая начала формироваться уже 27 июня 1941 года.

«Наши войска, безусловно, нуждались в таких кадрах. Советские боксёры — физически крепкие, выносливые бойцы с высочайшими морально-волевыми качествами. Они становились превосходными разведчиками, диверсантами, боевыми командирами. Таким воинам нередко поручали самые сложные и опасные задания», — рассказал Перелыгин.

Особую роль в борьбе с врагом сыграла ОМСБОН, куда массово вступали студенты и преподаватели институтов физической культуры и спортивных обществ. За годы Великой Отечественной бойцы этой дивизии НКВД разрушили 335 мостов, уничтожили 1232 локомотива, 51 самолёт, 145 танков и иной бронетехники. Более 20 воинов ОМСБОН получили звание Героя Советского Союза.