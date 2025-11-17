Александр Иншаков: как инвалид создал самую крутую «бандитскую бригаду»

Успех Александра Иншакова пришёл к нему в тот момент, когда казалось, что всё рухнуло. В СССР запретили заниматься карате, однако абсолютный чемпион Москвы решил не сдаваться. Сегодня он — актёр, каскадёр и продюсер. О непростом пути любимца миллионов зрителей читайте в нашей статье.

Родившийся в 1947 году Саша Иншаков был приучен к дисциплине с раннего детства. Его отец — учитель физкультуры, знал о ней не понаслышке.

В школьные годы будущий артист увлекся гимнастикой, которой посвятил 15 лет. Однако две серьёзные травмы плеча и руки заставили его уйти в борьбу. Настоящей страстью стало карате. Усиленные тренировки привели к успеху: в 1979 году Иншаков стал абсолютным чемпионом Москвы.

При этом днём он работал на заводе, а занимался любимым видом спорта по вечерам и ночам. Также он тренировал других.

Однажды ученик сильно ударил его ногой по затылку. Через несколько дней Александр обратился к медикам: его тревожила пелена перед глазами. Диагноз был неутешительный: отслоение сетчатки. На месяц Иншакова пришлось забыть о солнечном свете, а затем врачи заявили: к прежней жизни вернуться не получится.

Вторая группа инвалидности и рекомендации врачей завязать со спортом не остановили мужчину. Александр вернулся к тренировкам и даже получил диплом тренера. Но тут судьба решила изменить его путь. Завершить карьеру пришлось в 1984 году, когда карате в СССР запретили.

Путь в кино и криминал

Когда одни двери закрылись, открылись другие. Навыки Александра стали пропуском в мир кино. Его пригласили на съёмки фильма «Ответный ход», где он помогал ставить трюки и даже сыграл эпизодическую роль.

После этого Иншакова стали приглашать в другие картины. Он был и актёром, и консультантом. За 20 лет он поставил трюки к двум сотням картин, многие из которых обрели широкую популярность.

А после выхода фильма «Крестоносец» его пригласили в США. К большому удивлению, Александра, визу его не выдали. А позже он узнал: по базам ФСБ он числился как особо опасный преступник.

Сам артист не отрицал: в его окружении были люди с криминальным прошлым, но сам он жил иначе, соблюдая закон.

Рождение «Бригады»

Эти знания и опыт нашли отражение в культовом сериале «Бригада». Иншаков выступил автором идеи и предоставил собственные авто для съёмок. А товарищи разрешили снимать в своих казино и ресторанах.

Некоторые реальные истории стали основой для сюжетов. Именно это позволило «Бригаде» обрести успех и узнаваемость.

Однолюб

Александр Иншаков, говоря о личной жизни, отмечал: он убеждённый однолюб. Свою жизнь более тридцати лет назад он связал с Мариной Терентьевой. Возлюбленная младше него на восемнадцать лет.

Во время съёмок девушка с сестрой случайно оказалась на съёмочной площадке. Они собирали ромашки, совершенно не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Удивлённый режиссёр закричал на незваных гостий, а Иншаков понял, что влюбился в одну из незнакомок.

Марина согласилась встречаться с артистом, а через несколько лет вышла за него замуж. К сожалению, детей у пары так и не появилось.

Активная работа в кинематографе породила многочисленные слухи о романах Иншакова. Например, его заподозрили в отношениях с коллегой Верой Сотниковой. На самом деле, признался актёр, его жутко злила недисциплинированность коллеги, из-за чего он злился на неё во время съёмок. Эти эмоции зрители и восприняли как симпатию.

Незадолго до этого Александру приписали роман с Ольгой Кабо. В ответ на это артисты заявили, что дружат уже очень много лет, и никаких романтических отношений между ними нет.

«Саша вдохновляет на подвиги. Однажды он пригласил нас с дочкой на выставку собак. Мы влюбились в маленьких такс. Они с нами уже 12 лет. Благодаря Иншакову я стала собачницей!» — разоткровенничалась Ольга.

Александр Иншаков сегодня

В 2025 году актёр отметил 78-летие. Он продолжает сниматься в кино и занимается общественной деятельностью.

Не так давно Иншаков подавал в суд на блогершу Анастасию Ивлееву из-за её «голой» вечеринки. Все деньги, а это 1 миллиард рублей, он собирался отправить на нужды бойцов СВО, но суд не принял его иск.

Также артист продолжает увлекаться спортом и организацией кинологических выставок. В доме в него живут три пса, короче стали полноценным членами семьи.

Своим вдохновителем Александр называет супругу Марину, которая, к слову, по-прежнему любит цветы и посвятила им свою жизнь, основав свой флористический салон.