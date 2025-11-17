Яков Смушкевич: за что расстреляли «авиационного Чапаева»

В истории советской авиации 1930-х годов есть имя, которое современники произносили с восхищением — Яков Смушкевич, «авиационный Чапаев». Дважды Герой Советского Союза, блестящий летчик и организатор, он был расстрелян в 1941 году, так и не успев применить свой талант в Великой Отечественной войне. Его судьба — яркий взлёт и страшное падение в пропасть сталинских репрессий.

Взлёт «генерала Дугласа»

Яков Смушкевич, выходец из бедной еврейской семьи, прошел типичный для командира того времени путь: Гражданская война, комиссарская работа. С авиацией он начал свой путь как политработник, но природный талант и смелость быстро выдвинули его в число лучших.

Его звезда взошла в небе Испании, где он воевал под псевдонимом генерал Дуглас. Старший советник по авиации, он не только руководил, но и лично вылетал на боевые задания, заслужив уважение и прозвище «авиационный Чапаев». Как пишет историк Вячеслав Звягинцев, именно Смушкевич разработал одну из самых успешных операций — уничтожение итальянского экспедиционного корпуса. За Испанию он получил свою первую звезду Героя Советского Союза.

Железная воля

В 1937 году жизнь Смушкевича висела на волоске: во время аварии разведчика Р-10 он получил страшные травмы — перелом обеих ног от бедер до ступней, ожоги спины и повреждение головы.

Но даже это не сломило летчика. Часто оказываясь на больничной койке, он продолжал службу. В 1939 году, возглавив советскую авиацию на Халхин-Голе, Смушкевич блестяще проявил себя. Георгий Жуков отзывался о нём как об «отличном организаторе и воздушном асе». За Монголию Смушкевич получил вторую звезду Героя, став третьим в стране дважды Героем Советского Союза.

Восхождение и падение «авиационного Чапаева»

Вообще, 1939 и 1940 годы ознаменовались для Якова Смушкевича множеством новых побед и достижений. Он был назначен начальником ВВС РККА и получил звание генерал-лейтенанта авиации. Но все оборвалось в один миг. Историк Борис Соколов утверждает, что до сих пор распространено мнение о том, что в падении Смушкевича был виноват Василий Сталин. Якобы генерал Сбытов был очень обеспокоен «гнилыми» моторами М-63. Сбытов жаловался сыну вождя, что Смушкевич не реагирует на его сигналы, а однажды передал через Сталина-младшего письмо Иосифу Виссарионовичу.

В 1941 году, как указывает в своей книге «Наша авиация в 1941 году. Причины катастрофы», по сфабрикованному обвинению Яков Смушкевич был арестован. В тот момент он находился на лечении, поэтому в материалах дела сохранились его фотографии в больничной пижаме. Даже к месту расстрела Смушкевича несли на носилках. Дважды Герой Советского Союза действительно был приговорен к смертной казни. Якова Владимировича обвинили в контрреволюционной деятельности, участии в заговоре и в работе на врага в период нахождения в Испании. Лишь в 1954 году его реабилитировали.