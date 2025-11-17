Мишка Япончик: судьба «короля» одесской преступности

Его называли «королём» одесской преступности, предтечей «воров в законе». Он грабил с налётом театральности, дружил с артистами и даже командовал полком в Красной Армии. История Моисея Винницкого, известного как Мишка Япончик, — это готовый сценарий для голливудского блокбастера, где правда оказывается невероятнее вымысла.

Становление «короля»

Будущий криминальный гений родился в 1891 году в многодетной еврейской семье на Молдованке. Рано оставшись без отца, он с детства познал нужду: работал на матрасной фабрике, затем электриком на авиазаводе «Анатра».

Переломный момент наступил в 1905 году, когда Одессу охватили еврейские погромы. Черносотенцы бесчинствовали, а полиция бездействовала. Именно тогда 14-летний Мойша впервые взял в руки оружие, вступив в отряд еврейской самообороны. Вскоре он примкнул к анархистам «Молодая воля», прославившимся дерзкими налётами.

В 1907 году его арестовали и приговорили к 12 годам каторги. Не будь он несовершеннолетним, приговор мог бы быть куда суровее. Эта «учебка» свела его с политическими и уголовниками, закалила характер и подарила легендарную кличку — за раскосые глаза его прозвали Япончиком.

Король

Обратно в Одессу Япончик вернулся летом 1917 года. Это был уже не тот мальчик, которого могли послать отнести бомбу для подрыва полицмейстера - за время каторги Мойша успел пообщаться и с «политическими» и с «блатными».

Мойша быстро оценил ситуацию. Пользуясь постоянно творящимися в Одессе беспорядками, Япончик быстро сколачивает свою банду, «выносит» кассы и магазины.

Берет на вооружение Мойша и революционную риторику. Теперь он не просто грабит, но экспроприирует для нужд революции и рабочего класса. Он организовывает большой революционный отряд еврейской самообороны. Хрестоматийной стала история с ограблением его бандой игорного клуба. Люди Япончика были переодеты в форму революционных матросов. Выручка была знатной: 100 тысяч с кона и 2000 тысяч с посетителей. Один из посетителей клуба в прямом смысле умер на месте, когда увидел перед собой толпу вооруженных людей.

Друг артистов

Выросший в бедности, Япончик любил шиковать, широко гулять и тратить деньги. У него был свой ресторан «Монте Карло» на Мясоедской улице и кинотеатр «Корсо» на Торговой улице. Во время свадьбы Мишки и Цили Аверман, пока в зале танцклассов Двойреса плясали семь-сорок сотни гостей, люди Япончика подожгли полицейский участок. Этот факт стал основой для одного из эпизодов «Одесских рассказов» Бабеля.

Одесса любила Мишку Япончика. Во-первых, потому что он старался избегать кровопролития, во-вторых, потому что грабил богатых и распределял доходы между своими людьми, которые в этой Робин Гудовской модели были «бедными». Также Япончик был не чужд искусству и поддерживал артистов. Товарищем Япончика был певец Леонид Утесов.

Красный командир

Особая среда, сформировавшаяся в Одессе, требовала от большевиков большой гибкости. Если первое время красные командиры хотели «задушить» бандитизм и воровскую среду, то потом, поняв, что сделать это быстро не получится, решили сотрудничать.

В газете «Одесская почта» за 2 февраля 1918 года было напечатано воззвание «группы воров Одессы». Воры-профессионалы обязывались грабить только богатых и требовали к себе уважения.

Воры писали: «Мы, группа профессиональных воров, также проливали кровь в печальные январские дни, идя рука об руку с товарищами матросами и рабочими против гайдамаков. Мы тоже имеем право носить звание граждан Российской республики!»

«Бандитско-босяцкий элемент» играл в жизни Одессы большую роль. И если его нельзя было подавить, то нужно было его возглавить, поставив на место «короля» своего человека. Таким «своим» и оказался Мишка Япончик. Он был знаком с Григорием Котовским по ссылке, знал и других красных командиров, выросших из вчерашних уголовников.

За ним была большая сила - дружины еврейской самообороны, а также поддержка бедного населения Одессы и её пригородов. Надо отдать должное и самому Япончику, он умело использовал ситуацию и игру в политику, заручился серьезной финансовой и организационной поддержкой большевиков

Япончик даже стал командиром отряда Красной армии. Полк был собран из одесских уголовников, боевиков-анархистов и мобилизованных студентов. Перед отправкой полка на фронт против Петлюры в Одессе был устроен шикарный банкет, на котором Мишке Япончику торжественно вручили серебряную саблю и красное знамя.

Однако благонадежности и революционной сознательности от людей Япончика ждать не приходилось. Из 2202 человек отряда до фронта дошло только 704 человека. Долго воевать воры тоже не захотели и быстро «навоевались». На обратном пути к Одессе Япончик был застрелен комиссаром Никифором Урсуловым, который получил за свой «подвиг» Орден Красного Знамени.

Герой литературы и кино

Первый вклад в увековечивание образа Мишки Япончика сделал Исаак Бабель. Главный герой «Одесских рассказов» Беня Крик был создан на основании тех рассказов, которые Бабелю рассказывали про Мишку Япончика. Рассказы про Беню Крика были переведены на нексолько языков и получили признание даже не столько в Советском союзе (где, понятно, они были раскритикованы), сколько в Европе и даже Америке.

В 1926 году в журнале «Красная новь» вышла и киноповесть «Беня Крик», по которой буквально через год был снят одноименный фильм. Фильм был встречен далеко не однозначно. Критики накинулись на режиссера за то, что он романтизирует образ молдаванских бандитов.

Был в этой критике и разумный элемент. Мальчишки смотрели на смелого и предприимчивого Беню Крика и хотели быть на него похожим. Впрочем, не только мальчишки. Актер Кучеренко, который в «Бене Крике» играл роль бандита, а в фильме «Красные дьяволята» роль самого Махно, так проникся романтикой вольной преступной жизни, что сколотил собственную банду налетчиков. Шайка Кучеренко грабила магазины и кассы. Кучеренко уголовный мир Одессы так и запомнил по кличке «Махно.