Михаил Водопьянов: как летчик спас полярников и совершил первый налет на Берлин

В 1930-е годы весь мир, разинув рот, с восхищением наблюдал за русскими летчиками. Там не могли понять, каким образом в еще недавно лапотной России могли появиться такие асы, которые проходят маршрутами, считавшимимся немыслимыми для людей и техники. Одной из таких легенд стал Герой Советского Союза, спасавший челюскинцев и совершивший первый налет на Берлин, Михаил Водопьянов – 18 ноября 2025 года исполняется 126 лет со дня его рождения.

Родился он в 1899 году в селе Студенки Липецкого уезда, который в то время входил в Тамбовскую губернию. Сейчас это самостоятельная область, а само село давно уже стало частью Липецка.

А тогда Миша Водопьянов был крестьянским сыном и пахал землю. Стать пастухом – предел мечтаний. Да и то сказать, родители в школе дали проучиться лишь год, а потом надо было помогать обрабатывать землю.

Но однажды в Липецке увидел автомобиль. И обомлел. Он и представить себе не мог, что может быть какое-то иное средство передвижения, чем крестьянская телега, запряженная тощей лошадкой. Ну, может быть, еще коляска, в которой баре разъезжают.

А тут еще соседский мальчишка, сын сельского лавочника, рассказал, что мол автомобиль – это еще ерунда, есть машины, которые летают. Поверить было сложно, но однажды, когда с отцом крыл крышу, такой самолет пролетел над ними. Паренек так разинул рот, что чуть не свалился.

Вспомнил как одолевал «бабуню» – мол, далеко ли до неба? Та отвечала, что так далеко, что и «слова такого нет». Жаль, очень уж ангелов посмотреть охота. Бабушка отвечала, что ангелов увидеть невозможно. Миша удивился: «Как так? Чертей видеть можно, а ангелов нет». За что был обруган рассердившейся бабушкой. Об этом потом в своих мемуарах писал сам Водопьянов.

© Михаил Водопьянов

И вот выяснилось, что действительно есть люди, которые летают по небу. Пусть и на машинах. Оказалось, что под Липецком располагался отряд первых в мире бомбардировщиков «Илья Муромец». Естественно, мечта стать пастухом сменилась на более возвышенную.

Но началось всё опять с обычной телеги. В 1919 году Михаил Водопьянов уходит добровольцем в Красную Армию, но не просто так, а сумел попасть в ту самую эскадрилью с «Муромцами».

Первое время был кучером — подвозил на лошади бензин к аэропланам. Потом освоил автомобиль, так поразивший его в детстве. Стал помогать авиамеханикам, изучил двигатель самолета. Был очень старательный, за что летчики брали его в полет. Он впервые «потрогал» небо.

После демобилизации Водопьянов уезжает в Москву – поближе к авиатехнике. Первые два года работал шофером. Но «ходит кругами» вокруг авиакомпании «Добролет». Ее правопреемником потом «Аэрофлот» станет. И добился того, чтобы взяли мотористом в бригаду Ф. Грошева.

А это был человек, летавший на Крайний Север вместе с Бабушкиным. Потом получится так, что вся судьба Водопьянова будет с Арктикой связана. Вскоре смышленый техник становится бортмехаником у известнейшего в то время летчика Ивана Михеева – это он поднимет в небо знаменитый самолет «Максим Горький». Так Михаил стал членом летного экипажа.

Но хотелось и самому держать штурвал в руках. Поэтому без посторонней помощи отремонтировал учебный самолет «Авро» и за три месяца в летной школе «Добролета» освоил летное дело. В 1928 году Михаил Водопьянов стал летчиком.

Удивительно, но уже через полгода его считают опытным пилотом и направляют на прокладывание маршрута Хабаровск – Сахалин. Все же не зря годы работы бортмехаником были, небо-то уже хорошо знал. Так в 1930 году появился первый рейс между двумя дальневосточными регионами. Водопьянов – его первый летчик. До него до Сахалина добирались 30 дней на собаках, а потом еще и на корабле. Теперь всего шесть часов.

В том же 1930 году Водопьянов совершает дальний перелет от Москвы до Хабаровска всего за 41 час. После этого получает приказ повысить квалификацию до морского летчика. Этот момент станет поворотным в судьбе.

Вскоре он облетает все дальневосточные моря и острова. Постоянно возвращается в Москву – как только возникала новая задача или повышенной сложности, то направляли туда этого опытного летчика.

© Герой Советского Союза Михаил Водопьянов на приполярном аэродроме перед вылетом на Северный полюс

В 1932 году ему достанется самолет П-5. Вообще-то это был самолет разведчик Р-5. Конструктор Поликарпов для испытаний сделал пять экземпляров, но хватило и одного. А оставшиеся четыре передали в гражданскую авиацию.

Один получил Водопьянов и перестроил его под зимние условия – «провел» отопление, саму кабину переделал под тип «лимузин». Так летчики называли полное остекление. Конструкция получилась удачной и промышленность выпустила арктический самолет на базе П-5 назвав его АРК-5.

И вот тут 13 февраля 1934 года гибнет раздавленное арктическими льдами судно «Челюскин». 104 человека в течении 57 дней находятся на льдине. Советское правительство организовывает спасательную экспедицию. Быстро выясняется, что можно сделать это лишь силами авиации. Если повезет. Раньше никто ничего подобного в мире не совершал.

Михаил Водопьянов становится одним из летчиков, которые вывозят челюскинцев. При этом он проложил маршрут через Анадырский хребет, который считался для авиации того времени непроходимым — там разбилось множество самолетов. Но это был самый короткий путь и позволял сделать больше рейсов за меньшее время. За три рейса Водопьянов вывез десять человек.

Весь мир следил за этой, по словам зарубежной прессы, «самой драматичной спасательной операцией в Арктике». Так появились первые Герои Советского Союза, Водопьянов получил Звезду №6. После этого Сталин лично предложил ему провести арктическую разведку и найти аэродром на Земле Франца-Иосифа для полета на Северный полюс. 21 мая 1937 года на «вершину» Земли были доставлены «папанинцы».

О начале войны Михаил Водопьянов узнал в воздухе – сообщил радист. Сталин решает создать дивизию тяжелых бомбардировщиков и назначает ее командиром Водопьянова. Первая же задача – бомбардировка Берлина.

Уже 9 августа она была осуществлена. Эффект — ошеломляющий, особенно для противника. Но не все самолеты сумели вернуться на базу, Сталин поставит это в вину. Борт Водопьянова тоже был сбит над оккупированной уже Эстонией. Но экипаж сумел пробраться через линию фронта. После чего были новые боевые вылеты, с должности комдива сняли, звание генерал-майора получил уже как опытнейший летчик.

После автомобильной аварии Водопьянова направили на Казанский авиационный завод. В этом городе в полной мере раскрылся литературный талант летчика. Он уже и раньше писал книги, а тут казанский театр им. Качалова поставил спектакль по его произведению «В ледяном плену». Она имела успех, и Водопьянов для этого театра уже специально напишет несколько пьес. Авиатор станет еще и членом Союза писателей СССР.

После Великой Отечественной войны Михаил Водопьянов продолжит службу в полярной авиации. В 1948 году за освоение Севера его представили к званию Дважды Героя, но получил лишь орден Ленина.

После выхода на пенсию жил в Москве, занялся активно литературной деятельностью, написал несколько десятков книг. Скончался легендарный летчик 11 августа 1980 года, навсегда войдя не только в российскую, но и мировую историю.