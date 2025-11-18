Ляля Дроздова: все мужчины самой юной любовницы Берии

Среди многочисленных мрачных страниц биографии Лаврентия Берии история с шестнадцатилетней школьницей Лялей Дроздовой занимает особое место. Эта трагическая связь, длившаяся несколько лет, стала одним из самых отталкивающих свидетельств вседозволенности советского наркома.

Роковая встреча

В мае 1949 года ничем не примечательная московская школьница Валентина (Ляля) Дроздова возвращалась из магазина. На улице к ней подошел незнакомец в пенсне и пристально ее разглядывал. Этим человеком был Лаврентий Берия. Уже на следующий день в дом к девочке явился его доверенный человек по фамилии Саркисов. Под предлогом помощи ее больной матери он начал склонять подростка к «знакомству» с высокопоставленным покровителем.

Вскоре состоялась встреча, о которой сама Дроздова спустя годы давала ужасающие показания:

«Потом Берия схватил меня, отнёс в свою спальню и изнасиловал... Три дня меня не выпускали из дому, день сидел Саркисов, ночь Берия».

Эти строки содержатся в ее официальном заявлении на имя Генпрокурора СССР от 11 июля 1953 года.

Четыре года в заточении

Отношения, построенные на насилии и шантаже, продлились почти четыре года. В 1950 году Дроздова родила дочь Марту, а в 1952-м в Кремлёвской больнице у нее была прервана вторая беременность. Ее судьба была типичной для многих жертв Берии: он окружал их своим «вниманием», полностью подчиняя их жизнь своей воле.

После казни Берии Валентина постаралась сделать всё возможное, чтобы о её порочной связи быстрее забыли окружающие люди. Не получилось. Девушка сошлась с валютным спекулянтом Яном Рокотовым, который для поднятия своего авторитета в определённых кругах любил бравировать тем, что живёт с бывшей женой второго после Сталина человека в стране. В 1961 году Рокотова расстреляли, но Ляля горевала недолго. Она нашла утешение в объятиях другого махинатора – «цеховика» Ильи Гальперина. Он занимался подпольным выпуском и реализацией трикотажа, но в итоге попал в поле зрения правоохранителей. Гальперин дал признательные показания, что подвело его к «вышке».

На этом точные сведения о самой молодой любовнице Берии заканчиваются. После 1967 году она, по одной из версий, жила (возможно, даже в статусе законной супруги) со сценаристом Борисом Сааковым. Скончалась же Ляля в 2014 году.