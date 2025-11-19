На чьей стороне был претендент на российский трон в годы Второй Мировой войны

Его судьба стала символом трагического разлома русской истории. Родившийся в изгнании, великий князь Владимир Кириллович Романов оказался между молотом и наковальней в годы Второй мировой войны. Кем же он был на самом деле — пособником нацистов или жертвой обстоятельств, чье истинное лицо скрыто за завесой времени?

1941 год: роковое заявление

26 июня 1941 года, через четыре дня после нападения Германии на СССР, от имени Владимира Романова было распространено сенсационное заявление. В нем говорилось о «крестовом походе против коммунизма-большевизма» и содержался призыв к «верным сынам России» способствовать свержению советской власти.

Этот текст стал главным обвинением против великого князя. Однако историки до сих пор спорят — было ли это заявление добровольным шагом или вынужденной мерой человека, оказавшегося на оккупированной территории?

Характеристика Алексия II

Покойного Владимира Кирилловича и сегодня многие хотят представить как явного пособника фашистской Германии. Однако первый российский президент Борис Ельцин Романову благоволил, как и святейший Патриарх всея Руси Алексий II. Вряд ли такое отношение стало бы возможным, если бы глава Российского Императорского Дома оказался запятнанным в чем-либо предосудительном.

Вот выдержка из речи Алексия II, сказанной 29 апреля 1992 года перед отпеванием великого князя во время торжественного молебна в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга: «Характерно, что во время Второй Мировой войны, находясь во Франции, Владимир Кириллович установил связь с немецкими офицерами, оппозиционно настроенными к фашистскому режиму, и благодаря этому деятельно помогал советским военнопленным. В 1944 году последовали его арест и депортация в Германию…».

Под колпаком разведки

Великую Отечественную войну Владимир Кириллович Романов встретил в Англии. Стремительно развивающиеся события побудили 24-летнего князя вернуться в родное имение Сен-Бриак на севере Франции. Антисоветские настроения на тот момент еще доминировали в среде просвещенных представителей русской эмиграции, и поэтому причина пресловутого заявления В. К. Романова по поводу нападения на СССР, если оно вообще имело место быть, в данном случае легко объяснима.

Романова после оккупации Франции вермахтом, как могла, защищала английская контрразведка (великий князь всегда был под пристальной опекой спецслужб). Сам великий князь утверждает, что в это время контактировал с нацистскими офицерами, членами антигитлеровской коалиции.

Помощь советским военнопленным

Согласно личным воспоминаниям Владимира Кирилловича, именно от немецких военнослужащих, общавшихся с ним, он и узнал о том, что в действительности происходит в России, в частности, о существовании концлагерей. Пользуясь своими связями и авторитетом, Романов нашел подходы к немецкому командованию и попросил улучшить условия содержания пленных во французских лагерях, кое-что ему удалось сделать. Об этой странице в своей биографии в мемуарах упоминает и сам князь. К слову, информация об оказании помощи пленным Романовым совпадает со сведениями личного секретаря императорской семьи и заведующего Зарубежным архивом Российского императорского дома в изгнании кандидата исторических наук Александра Николаевича Закатова.

По воспоминаниям великого князя, с некоторыми военнопленными, встречаясь в Сен-Бриаке, он «... разговаривал, они мне рассказывали про свою жизнь... Даже то немногое, что удалось для них сделать, было для них светлым моментом в их печальном положении... Я всегда надеялся, что кто-нибудь из них уцелел и напишет мне, но боюсь, что нет! Потому что все, кто был возвращен, попали в лагеря и очень многие погибли…».

Связи с антигитлеровским подпольем

Существуют разные версии того, как великий князь В. К. Романов взаимодействовал с антифашистским подпольем, в частности, с Всероссийской Национальной Партией, – одним из самых серьезных объединений антинацистского сопротивления. В воспоминаниях самого Романова о контактах с лидером ВНП В. В. Минаевым нет ни слова – возможно, Владимир Кириллович тогда считал, что время для обнародования подобных сведений еще не пришло.

Однако несколько лет назад стали известны некоторые подробности взаимодействия Романова с антигитлеровским подпольем. В частности, теперь ясно, что великий князь участвовал в разработке плана восстания против гитлеровского режима в Словакии.

В вину великому князю Романову ставят, то, что в конце войны, в майские дни 1945 года, он со своей свитой присоединился к колонне 1-й Русской Национальной Армии – соединения, образованного в феврале того же года и входившего в состав вермахта. Эта дивизия «Русланд» состояла из бывших белогвардейцев.

Но, во-первых, никакой существенной роли данное формирование в войне так и не сыграло, а во-вторых, великий князь вовсе не был его «фронтмэном».

И еще одна принципиально важная деталь, которую не стоит сбрасывать со счетов в дискуссии о сомнительном военном прошлом князя Романова: советская контрразведка со временем нашла каждого из крупных нацистских пособников-коллаборационистов (Власов, Шкуро, Краснов и многие другие). Все они были уничтожены. Надо полагать, Владимира Кирилловича такая участь не миновала бы – если бы было за что.