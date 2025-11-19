Как миллиардер продал «Спартак» и зажил спокойной жизнью

После новостей о санкциях США против «Лукойла» появилась информация о передаче управления «Спартаком» другой организации. В таком случае это будет уже вторая смена владельцев за пару лет.

В августе 22-го года Леонид Федун покинул «красно-белых», клуб полностью перешёл «Лукойлу». Сейчас он живёт спокойную и красивую жизнь со своей семьёй. Недавно купил виллу во Франции за € 87 млн. Столько же, кстати, потратил «Спартак» за 3 последних ТО. Кажется, вилла оказалась более удачным вложением средств.

Роскошь

Французская газета Nice Matin сообщила, что семья Леонида Федуна обосновалась в новом месте. Это вилла La Favorita на полуострове Сен-Жан-Кап-Ферра – элитном французском курорте, который считается одним из самых престижных на Лазурном Берегу и во всей стране. Там Федун ещё в 2011-м году покупал виллу Joya. Она стоила чуть дешевле — € 72 млн.

© Вилла La Favorita

Помимо этого у Федуна остаётся недвижимость и в Лондоне. Там миллиардер владеет пентхаусом в ЖК One Hyde Park. Стоит он € 23 млн. И располагается недалеко от Букингемского дворца. Спроектирован комплекс так, чтобы жители этого места не соприкасались с обычными смертными на улице и оставались в премиальном обществе.

Федун и Салихова без «Спартака»

Миллиардер продал клуб «Лукойлу» в августе 22-го года. И с того момента постепенно терял интерес как к «Спартаку», так и к российскому футболу в целом. Сначала он с переменной активностью комментировал происходящее в клубе и отмечал знаковые победы, как над «Зенитом» в Кубке в том же 22-м году. А весной 23-го он в последний раз посетил заседание исполкома РФС.

В новый состав исполкома в феврале 25-го он ожидаемо избираться не стал. Два года отсутствия позволили понять его намерения. «Матч ТВ» сообщил, что Федун больше не интересуется российским футболом.

Подтверждает это и цитата миллиардера в интервью СЭ:

«Этот чемпионат можно сравнить с розыгрышем 1996-го года, когда уровень первенства резко упал. Лига слабая. Но это понятно: мы находимся в изоляции, деваться некуда. Надо к этому привыкать».

Изменение уровня явно не добавило бизнесмену мотивации.

Зарема Салихова, кстати, так же высказывалась ещё раньше. Когда Федун сложил полномочия владельца «Спартака» она признала: российский футбол обречён быть изгоем на многие годы.

А раньше она написала яркую колонку об изоляционных реалиях. И подняла вопросы, крайне актуальные для сегодняшних дней: например, поставила под сомнения жизнеспособность большинства клубов. Посмотрев на скандальные события лета 25-го года, так и не скажешь, что Зарема была в корне не права.

Но футбол наш живёт и старается справляться с тяжёлой международной обстановкой. Пока с трудом, но получается. Посмотрим, как будет выглядеть прогноз Салиховой дальше.