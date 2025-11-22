Король, который правит Африкой по видеосвязи из Германии

На одних снимках он в синем рабочем комбинезоне и в масле по локоть, на других — в короне и с жезлом, в парадном кенте, на церемонии в Гане. Тогбе Нгорифия Кифа Коси Банса, официально живущий в немецком Людвигсхафене и одновременно считающийся королем на территории Гби в районе Хохое. «‎Рамблер» расскажет его историю.

Как оказался в Германии?

Коси Банса родился в 1948 году в Гане, которая тогда еще называлась Золотым Берегом и находилась под британским управлением. Детство он провел в регионе Волта, среди народа эве.

В 1970 году его отправили в Германию по программе обмена. Там он прошел обучение в фирме Paul Schweitzer в Людвигсхафене, выучился на механика сельхозтехники, а затем получил второй диплом мастера как автомеханик по ремонту автомобилей. В свободное время занимался боксом и в 1975 году стал чемпионом округа в наилегчайшем весе.

После учебы Банса остался в Германии, получил гражданство, открыл собственную мастерскую и стал типичным представителем местного среднего класса: малый бизнес, клиенты, налоги, семья.

Как автомеханик стал правителем?

Переломный момент случился в 1987 году. В Гане умер один из старейшин, и совет начал решать, кто станет новым лидером. В роду у Банса были родственники, высокий статус которых позволял претендовать на кресло короля. Однако старейшины посчитали, что его опыт и связи за рубежом будут полезнее, если он будет не в резиденции сидеть, а отвечать за развитие региона.

Так он получил титул Нгорифия — «вождь в области развития» традиционной области Гби в административном округе Хохое. В англоязычной и немецкой прессе это звание быстро превратили в более понятный для читателя термин «король». Поэтому в Европе его чаще знают как «короля Бансу». В итоге сложился образ короля, который живет в Германии, а своими территориями правит дистанционно.

Две жизни: мастерская в Людвигсхафене и подданные в Гане

Сегодня Банса живет в районе Мунденхайм в Людвигсхафене вместе немецкой женой по имени Габриэле и детьми. По утрам он открывает автосервис, обслуживает клиентов, чинит ходовую часть машин и коробки передач. По вечерам и в выходные у него начинается другая работа — он созванивается с Ганой по видеосвязи, обсуждает с советом старейшин текущие дела, согласует проекты, отвечает на вопросы жителей.

Почему бы Коси просто не переехать в Гану? Сам он легко объясняет логику: находясь в Германии, он может привлечь больше ресурсов для развития региона.

Несколько раз в год — обычно до шести-восьми визитов — Банса прилетает в Гану. Там он участвует в церемониях, встречах, инспектирует стройки, больницы, школы. В остальное время руководит удаленно: такая своеобразная гибридная монархия.

Что он реально сделал для Хохое?

За годы правления Банса создал благотворительный фонд. Он организовывал поставки водяных насосов, труб и арматуры из Германии, которые позволили обеспечить чистой водой тысячи жителей. Благодаря ему в Хохое появились медицинское оборудование, инвалидные коляски и даже машины скорой помощи. Несколько десятков немецких врачей и волонтеров по его инициативе ездили с медицинскими миссиями в регион.

Еще один масштабный проект — новый мост через реку Дайи, который заменил устаревшую и опасную переправу. Позже он профинансировал постройку отдельной тюрьмы для женщин и детей, чтобы их больше не содержали вместе с мужчинами.

Большое внимание общественности к Коси Бансу привлекла история с ограблением. В 2014 году, пока король был на работе в мастерской, в его дом в Людвигсхафене проникли воры. Они похитили четыре короны и другие регалии власти. Их стоимость оценивалась примерно в 20 тысяч евро. Преступников поймать так и не удалось.

