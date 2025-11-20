Солдат и артист: как воевал Алексей Смирнов

Для миллионов зрителей Алексей Смирнов навсегда остался увальнем Федей из «Операции «Ы» и трогательным механиком Макарычем из «В бой идут одни «старики». Но за этими комедийными образами скрывалась другая, настоящая жизнь — жизнь фронтового разведчика, командира и кавалера орденов Славы, прошедшего всю войну.

© Кадр из фильма

Артист и солдат

До войны ленинградец Алексей Смирнов успел окончить театральную студию и даже выйти на сцену Театра музыкальной комедии. Но в октябре 1940 года его призвали в армию. Смирнов начал свой путь на фронте рядовым, а закончил его лейтенантом, командиром огневого взвода в минометном полку. Дойти до Берлина ему было не суждено — тяжелая контузия вывела его из строя. Войну он не любил вспоминать, и потому его боевая биография долгие годы оставалась в тени.

Его фронтовая судьба — это гимн личному мужеству. 11 боевых наград, среди которых — ордена Славы II и III степени, орден Красной Звезды и медаль «За отвагу», красноречивее любых слов.

Медаль «За отвагу»

Подразделение, где служил Смирнов, принимало участие в боях на Брянском, 1-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах. Смирнов ходил в разведку, неоднократно бывал в тылу врага. В июле 1943 года он был награжден медалью «За отвагу». В наградном листе сказано, что, будучи в разведке, он лично уничтожил трех гитлеровцев из автомата. Когда командир миномета был ранен, Смирнов заменил его и, стреляя из миномета, «рассеял» два взвода пехоты противника.

Орден Красной Звезды

В марте 1944 года взвод, которым командовал Смирнов, прорвал немецкую оборону в районе села Онацковцы (Украина). Были уничтожены минометная батарея противника, станковый пулемет и 30 немецких солдат. Отбив Онацковцы, взвод продолжил движение вперед и уже через пять дней занял город Староконстантинов. В этом бою старший сержант Смирнов со своим взводом уничтожил два станковых пулемета, 75-миллиметровое орудие и 35 пехотинцев противника. За мужество и умелые действия Смирнов был представлен к ордену Отечественной войны I степени, но начальство сочло, что ему будет достаточно и Красной Звезды. Впрочем, для 24-летнего сержанта орден Красной Звезды был более чем почетной наградой, ведь его вручали тем, кто проявил в бою с врагом незаурядное личное мужество.

Орден Славы III степени

Летом того же 1944 года Алексей Смирнов вновь отличился. 20 июля, когда его взвод оборонял высоту, противник направил в атаку почти 40 солдат. Первым поднялся, чтобы дать отпор врагу, Алексей Смирнов. Его пример воодушевил бойцов, поднялся весь взвод, и атака была отбита. Немцы потеряли в том бою 17 человек. Смирнов лично взял в плен 7 фрицев.

Позже Смирнов и трое его однополчан производили разведку местности, подбирая новые огневые позиции. И неожиданно четверо наших бойцов столкнулись с группой немцев, насчитывавшей 16 человек. Четверо на одного! Немцы попытались взять наших в плен, но не тут-то было: 9 из них были убиты, а пятеро – взяты в плен Смирновым и его боевыми товарищами. За храбрость в боях на территории Украины Алексей Смирнов был награжден орденом Славы III степени.

Орден Славы II степени

В январе 1945 года в ходе Висло-Одерской операции в районе деревни Посташевице батарея Смирнова вела тяжелые бои. Во время передвижения на новую огневую точку она попала в засаду. Однако Смирнов и трое его товарищей не растерялись. Они атаковали немцев. Сам Алексей Смирнов уничтожил трех немцев и взял в плен двоих. Несколько дней спустя форсировали реку Одер.

Боевой расчет, которым командовал Алексей, на себе переправил миномет на противоположный берег. Преодолев Одер, бойцы закрепились на левом берегу, минометом уничтожили две пулеметные точки и 20 солдат противника. В результате этих храбрых и умелых действий 36-й гвардейский стрелковый полк удержал плацдарм недалеко от деревни Эйхенрид. Так Смирнов стал кавалером ордена Славы II степени.

Поющий полк

Даже на фронте Смирнов не забывал о том, что он – артист. Он руководил художественной самодеятельностью полка и регулярно организовывал концерты. В течении мая-июля 1944 года было организовано 10 таких концертов перед бойцами. Самодеятельность полка, где служил Смирнов, занимала первые места в смотрах самодеятельности среди частей дивизии.