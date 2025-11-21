О чем поспорили немцы с сыном Сталина на допросе

Судьба Якова Джугашвили, старшего сына Иосифа Сталина, остается одним из самых трагических и загадочных эпизодов Великой Отечественной войны. Его гибель в немецком плену обросла мифами, однако рассекреченные протоколы допросов позволяют восстановить подлинную историю его противостояния с врагом.

Офицер, а не политик

В отличие от своего младшего брата Василия, Яков Джугашвили был далек от большой политики. Выбрав карьеру инженера, он накануне войны окончил Артиллерийскую академию и в мае 1941 года принял под командование батарею 14-го гаубичного полка. Война для старшего лейтенанта Джугашвили оказалась скоротечной: уже в июле 1941 года под Витебском его часть попала в окружение, и он был захвачен в плен солдатами 39-го танкового корпуса вермахта.

Допрос как идеологическая дуэль

Для нацистской пропаганды пленение сына советского вождя стало бесценным трофеем. Однако на допросе 18 июля 1941 года Яков повел себя не как покорная жертва, а как идеологический оппонент.

По большинству вопросов Яков вступил с допрашивавшими его капитаном Реушле и майором Гольтерсом в довольно горячий спор. Так, в ответ на замечание о том, что по данным немцев, в советских войсках невысок авторитет политических комиссаров, Джугашвили заявил, что те комиссары, которые искренне верят в коммунизм, «пользуются любовью и уважением». Нелюбовь к колхозам Яков объяснил тем, что великие реформы часто непопулярны у некоторых групп населения, а главных советских полководцев (Тимошенко, Ворошилова и Буденного) хвалил как выдающихся командиров. Кроме того, сын Сталина возмущался, услышав утверждения об убийствах немецких военнопленных красноармейцами, и говорил, что видел, как с пленными хорошо обращаются, а приказа об убийствах и быть не могло.

Поспорили офицеры вермахта с Яковом Джугашвили и о поведении немецких диверсантов-парашютистов, которых в советских войсках ненавидели за жестокость. Яков заявил, что «методы и характер их борьбы... очень коварные», тогда как немцы протестовали:

«Но это же совершенно неверно!»

Но доказать Сталину они ничего не смогли - Яков Джугашвили был уверен в факте, что немецких диверсантов «ловили в форме наших красноармейцев и милиционеров», а у одной немецкой диверсантки «нашли флакон с бациллами чумы», чтобы отравлять колодцы. Конечно, допрашивавшие не поверили и объявили все это «сказочками» пропагандистов. Что касается общих политических вопросов, тут старший лейтенант Джугашвили оказался вполне лоялен своему отцу — считал, что советская власть принесла народу многие блага, и оценивал ее безусловно выше прежней — буржуазной царской. Россия, по словам Сталина, благодаря большевикам имеет свою промышленность и ни от кого не зависит, хотя Первая мировая война разорила страну, и было чрезвычайно трудно проводить индустриализацию. Офицеры вермахта были уверены, что виновен в разорении большевизм, а не мировая война.

Но было и кое-что, в чем Джугашвили и немцы сошлись — неприязненное отношение к евреям. В разговоре о евреях в Красной армии Яков сказал, что евреи «где лучше, туда и бросаются», а «русский народ всегда питал ненависть к евреям».

«Они не умеют работать, — говорил Джугашвили, — евреи и цыгане одинаковы, они не хотят работать. Главное, с их точки зрения, — это торговля», и «поэтому их и не уважают».

Эти строки в стенограмме допроса выглядят особенно странно: если поверить в то, что Яков Джугашвили испытывал личную неприязнь к евреям (а не пытался антисемитскими высказываниями расположить к себе немцев), становится весьма непросто объяснить его антисемитизм, ведь в супруги Яков выбрал себе еврейку — Юдифь Исааковну Мельцер.

Так или иначе, даже разговор о евреях вновь привел к спору немцев и Якова Сталина — те, убежденные, что в СССР правят евреи, почему-то думали, что жена Иосифа Сталина тоже еврейка. Яков явно разозлился:

«Жена моего отца? Все это слухи, что Вы там говорите. Ничего общего. Никогда. Нет, нет, ничего подобного! Ничего подобного. Что Вы там говорите? Никогда в жизни ничего подобного не было! Его первая жена грузинка, вторая — русская. Все!»

Допрос, похожий на острую дискуссию, завершился обсуждением перспектив войны и состояния советской авиации — Яков верил, что предстоит долгая борьба, и что советская авиация, сильно пострадавшая в первые дни войны, еще доставит немцам хлопот. Он верил, что у немцев не получится взять Россию так просто, как они думают. Тогда они, должно быть, не обратили внимания на его слова. Они вообще посчитали, что ничего ценного он им не сообщил и сообщить не может.

Достойный конец

Якова Джугашвили немцы держали в концентрационном лагере Заксенхаузен. 14 апреля 1943 г. он бросился на проволоку ограждения лагеря и был застрелен охранником — роттенфюрером СС Конрадом Хафрихом. Но погиб он еще до того, как пуля попала в голову — от удара электричеством (ток пропускали через проволоку). Будучи ценным пленником, он никак не послужил немцам и ничего не сделал для их пропаганды, а достойно переносил плен до самой смерти.