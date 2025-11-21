Великие и непорочные: исторические личности, которые умерли девственниками

Большинство современных людей не представляют свою жизнь без секса, и это вполне нормально. А вот то, что эти гении покинули мир, так и не познав теплоты чужого тела, с трудом поддается объяснению. Но мы попробуем.

Ниже вы узнаете о шести личностях, которые внесли значительный вклад в историю и культуру, и в чьи интересы секс просто не входил.

Ганс Христиан Андерсен

У любимого писателя всех детишек была довольно непростая жизнь: сначала он отвергал саму идею интимной близости, а позднее в своих молитвах просил:

Всемогущий Боже, у меня есть только Ты, Тебе вверяю судьбу свою, я должен посвятить себя Тебе. Дай же мне хлеб! Дай мне невесту! Моя кровь жаждет любви, равно как и мое сердце.

Но, похоже, молитвы Андерсена остались без ответа, ведь до конца жизни он влюблялся в недоступных женщин, которые не отвечали ему взаимностью. Писатель даже попытал свое счастье среди представителей своего пола. В письме Эдварду Коллину он писал:

Я чахну по вам, как красивая калабрианская девчонка… Мои чувства к вам схожи с чувствами женщины. Женская часть моей природы и наша дружба должны остаться в секрете.

Реакции снова не последовало… В итоге Андерсен отбросил попытки встретить свою любовь, а в единственный раз, когда он решился посетить бордель (в 61 год), вместо того, чтобы заняться сексом, он просто сидел и смотрел на юную девушку.

Исаак Ньютон

Биографы гениального физика и математика предполагают, что у Ньютона было серьезное психическое заболевание, предположительно, аутизм или биполярное расстройство. Правда это или нет, сейчас уже не поймешь. Единственное, что известно точно, что всю свою жизнь Ньютон страдал хроническим одиночеством, избегал отношений с женщинами и ненавидел даже саму мысль о сексе.

Впрочем, у ученого было и много других причуд. В 19 лет он записал на бумаге все грехи, которые, как ему казалось, он совершил — всего их набралось 48. Кроме того, несмотря на свое презрение к женщинам, Ньютон считал, что менструальная кровь проституток обладает магическими свойствами. Почему и какими именно, остается загадкой.

Льюис Кэролл

Автор «Алисы в стране чудес» был мужчиной весьма необычным. Среди других его выделяла странная тяга к девочкам, желание фотографировать их, общаться с ними, рассказывать им сказки… Одной из «подруг» Кэролла была Алиса Лидделл — прототип той самой девочки, попавшей в кроличью нору.

11-летняя Лиделл долгое время являлась музой Кэролла. В архиве писателя нашли множество фотографий с девочкой и ее семьей. На них можно увидеть, как выглядела Лиделл на самом деле. К сожалению, дневники Кэролла с того времени загадочным образом не сохранились, зато у мужчины нашли письма, адресованные другой «юной музе».

Отдельное спасибо и целую за то, что одарила меня локоном своих волос. Я целовал его несколько раз — желая целовать вас, но даже волосы лучше, чем ничего.

Некоторые биографы Кэролла считают, что он хотел жениться на 11-летней Лидделл, но родители выступили против этого союза. Привязанность мужчины к девочке была настолько сильна, что до конца своих дней он оставался одиноким, так и не встретив свою любовь.

Мать Тереза

Мать Тереза прославилась множеством добрых и благородных дел. Некоторые называли женщину «посланницей любви Христовой», так как она в буквальном смысле посвятила свою жизнь больным и нуждающимся людям.

Вполне объяснимо, что интимная сторона жизни в список ее интересов не входила. При этом, даже будучи девственницей, Мать Тереза активно выступала против абортов и контрацепции.

Елизавета I

Елизавета I сознательно приняла решение остаться невинной до конца жизни. Повлияло на него в частности поведение ее отца, который казнил нескольких своих жен, в том числе мать Елизаветы Анну Болейн. А когда Елизавете было девять лет, казнь постигла молодую королеву Кейт Говард. И ее смерть настолько потрясла девочку, что она приняла решение навсегда отказаться от брака.

Действительно, ни разу Елизавета так и не вышла замуж. Другая «романтическая» версия этой истории гласит, что виною всему стало разбитое сердце королевы. Она якобы призналась в любви другу детства Роберту Дадли и поклялась, что если и пойдет под венец, то только с ним. Как бы там ни было, до конца своих дней Елизавета так и оставалась девственницей, хотя романтические отношения у нее все же были.

Никола Тесла

Многих удивляет, что один из самых известных изобретателей современного времени так и не встретил спутницу жизни. На самом деле, девушки интересовались личностью ученого, а вот ему на представительниц противоположного пола было наплевать.

Некоторые утверждают, что Тесла относил себя к асексуалам. Ученый якобы говорил, что считает себя недостойным женщин, но в то же время поклоняется их красоте. Кроме того, у Теслы была очень странная связь с… голубкой. Птица постоянно прилетала к его окну, и, как утверждает ученый, находила его, где бы он ни был.