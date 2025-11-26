«Путь самца»: кому Роман Трахтенберг завещал свои миллионы

Многие знают Романа Трахтенберга как великого знатока анекдотов и большого любителя розыгрышей. Он прожил всего 41 год, однако его короткий век был ярким и запоминающимся. Со дня смерти артиста прошло 16 лет, но его до сих пор любят и вспоминают. О жизни Романа Трахтенберга читайте в нашей статье.

Родился будущий народный артист в семье директора ленинградского Дома культуры и врача-стоматолога. Примечательно, что своих родителей шоумен скрывал. Он заявил, что родился от сексолога Льва Щеглова, а потом мать вышла замуж за нынешнего супруга. Фамилию она тоже сменила, так и стала Трахтенберг. Ничего из этого не было правдой, однако легенда многим понравилась.

Отец артиста отмечал: сын рос большим фантазёром. Особенно рассмешила мужчину история об учёбе Романа в хореографическом училище. Отец Трахтенберга заявил: сын никак не мог быть студентом-танцором, ведь он всегда был «полненьким».

В школьные годы Роман был частью труппы Театра юношеского творчества. А затем он поступил на филфак, но учёбу закончить не смог: был отчислен за неуспеваемость и отправился в армию.

После возвращения домой Роман поступил в Ленинградский институт культуры и получил диплом режиссёра. Знания даже позволили ему некоторое время поработать преподавателем. Увлекшись культурой, Трахтенберг даже защитил диссертацию и стал кандидатом культурологии.

Путь к славе

Актёрский талант и прирождённое чувство юмора привели Романа в питерское кабаре «Арт-клиника». Его руководителем был режиссёр Андрей Могучий. Вскоре мужчины начали сотрудничество, и последний предложил Роману постоянную работу. На новом посту Трахтенберг проявил себя как талантливый режиссёр и продюсер.

Через некоторое время слухи о вечеринках с участием Романа стали известны далеко за пределами Санкт-Петербурга. Особенно нравился посетителям конкурс анекдотов. Его правила были простыми: кто-то их гостей начинал историю, а Роман её заканчивал.

Сам шоумен, говоря о своём успехе, отметил: этот конкурс появился совершенно случайно. На одном из вечером посетитель заявил, что ведущий рассказывает исключительно старые анекдоты. Тогда Роман предложил ему денежное пари. Главный приз забирал тот, чей анекдот стал самым смешным. Естественно, Трахтенберг выиграл, а его популярность начала расти бешенными темпами.

Позже артист признался: все дело не в феноменальной памяти, а в системе построения анекдотов. Каждая шутка строилась по определённым законам драматургии.

Вскоре талантливому артисту предложили вести своё шоу на радиостанции «Европа Плюс», а потом пригласили на телеканал «МУЗ-ТВ».

Несмотря на популярность своих шоу, Роман отмечал: он не в восторге от своей работы. Шоу-бизнес он назвал отстойником, а своё согласие на работу на ТВ объяснял необходимостью кормить семью.

Личная жизнь

Ещё до ухода в армию Роман начал строить отношения с Аленой Семеновой. По возвращению пара продолжила общение, однако всё изменилось после новостей Алёны о беременности. Избранник попросил её сделать аборт, но та сбежала. О сыне Роман узнал лишь через несколько лет, когда бывшую возлюбленную лишили родительских прав за пьянство.

С первенцем Трахтенберг познакомился за полтора года до смерти. Сначала шоумен боялся встречи, а потом узнал в наследнике себя в молодости.

Настоящей любовью Роман называл Елену Романову. В гражданском браке пара прожила 14 лет. Единственный сын возлюбленных получил имя Лев-Давид.

Когда Роману предложили работу в Москве, он без раздумий продал свою питерскую квартиру, а деньги отдал Елене. Сам он в столице отправился на съёмное жильё.

Вскоре Романова приобрела бывшую коммунальную квартиру и начала там ремонт. Через несколько недель женщине позвонили с необычным предложением. Мужской голос заявил, что в её квартиру хотят приехать 39 раввинов и помолиться. Собеседник отметил, что в этих стенах раньше жил духовный лидер Любавичский.

Роман свою причастность к этому отрицал, уверяя жену, что это не его розыгрыш. Вскоре изучение архивных документов подтвердило: названный мужчина действительно жил в их квартире много лет назад.

«Путь самца»

Жизнь на два города вскоре отразилась на отношениях Романа и Елены. Не сумев вынести нового ритма, пара рассталась. Переживания заставили шоумена столкнуться с депрессией и мыслями о суициде, однако в какой-то момент он решил, что может справиться с трудностями, перенеся все свои мысли на бумагу. Так и появилась книга «Путь самца».

Всего Роман Трахтенберг написал пять книг и выпустил сборник Анекдотов. При этом писателем себя он не считал.

Свою спутницу и единственную жену Трахтенберг нашёл случайно. Он в шутку разместил объявление о поиске спутницы жизни, и на него откликнулась 19-летняя Вера Мороз. Но счастливой семейной жизни не случилось. Через несколько месяцев в эфире у Романа случился сердечный приступ. Он шутил, что хотел бы умереть на сцене.

Врачи отметили: за полтора месяца Трахтенберг сбросил 32 килограмма. Это не могло не отразиться на здоровье, а сердце просто не выдержало.

Его хоронили по иудейскому ритуалу, а всем огромным имуществом по завещанию стал распоряжаться единственный сын.

Лев-Давид стал наследников 100 миллионов рублей, нескольких квартир в Москве и Питере, ресторана и небольшого автопарка. Попытки законной жены и первого сына оспорить завещание Романа успехом не увенчались.