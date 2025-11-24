Дон Кихот и сибарит: как нарком просвещения спасал Большой театр

Сто пятьдесят лет назад родился Анатолий Васильевич Луначарский - первый министр культуры Советской России.

Впрочем, говоря "первый министр", я, разумеется, отдаю себе отчет в том, что "министров культуры" ни в Советской России, ни в СССР до 1953 года формально не существовало. Министерство культуры СССР было образовано сразу после смерти Сталина в результате объединения Министерства высшего образования, Министерства кинематографии, Министерства трудовых ресурсов, Комитета по делам искусств и Комитета по радиовещанию и других департаментов культуры. До этого культурой и искусствами в Стране Советов руководили сначала Народные комиссариаты просвещения, которые возглавляли А.В. Луначарский, А.С. Бубнов, П.А. Тюркин и В.П. Потемкин, а затем комитеты по делам искусств.

Наркомат просвещения стал преемником (если можно так выразиться, учитывая обстоятельства Октябрьской революции 1917 года) Министерства народного просвещения Временного правительства, которое, в свою очередь, взяло бразды правления у Министерства духовных дел и народного просвещения Российской империи.

Последним министром просвещения царской России был тайный советник Н.К. Кульчицкий, успевший поработать в этой должности чуть больше двух месяцев. В короткий период с марта по октябрь 1917 года во Временном правительстве дважды менялись министры просвещения (А.А. Мануйлов, С.Ф. Ольденбург, С.С. Салазкин), то есть в этой области управления происходила та же чехарда, что и в других. Так что министерский портфель, доставшийся Луначарскому, был, по сути, пустым. Все приходилось начинать сначала.

Любопытно также, как часто менялись министры просвещения до революции. Два-три года, от силы пять-шесть - и в отставку. Долгожителями в этой сфере управления оказались С.С. Уваров, Д.А. Толстой и И.Д. Делянов. Потому и оставили после себя какую-то историческую память. От Уварова пришли знаменитые "Православие, Самодержавие, Народность", Толстой памятен "толстовской" реформой среднего и высшего образования, а Делянов законом о "кухаркиных детях", консервативными контрреформами в годы правления Александра III.

Из советских министров культуры, положа руку на сердце, вспомнят только двух - Анатолия Луначарского и Екатерину Фурцеву. И еще - последнего министра культуры СССР Николая Губенко, но больше благодаря его актерским заслугам.

Имя Луначарского широко известно, но что мы о нем знаем? В советское время о нем выходило множество книг. В серии "Жизнь замечательных людей" вышло две его биографии - А.С. Елкина (1967) и Ю.Б. Борева (2010). В академической серии "Литературное наследство" издано два тома документальных материалов, ему посвященных. Еще один том выпустил Институт русской литературы (Пушкинский дом)...

Казалось бы, мы должны знать о Луначарском все.

Но странным образом обстоятельства его рождения и воспитания, его революционный путь, его отношения с Лениным и Сталиным, а также то, чем он занимался, находясь на не самом выгодном посту в разрушенной гражданской войной стране, так и остались в сфере скорее научных академических интересов, нежели всерьез интересуют обычных граждан.

Даже Екатерина Фурцева удостоилась художественного сериала, снятого по ее биографии. И это понятно: единственная женщина-министр не только при большевиках, но и при царях. Но почему нет сериала о Луначарском? У него была куда более сложная и увлекательная биография и до революции, и после.

Поэт, критик, драматург, театральный деятель, культурный руководитель, близко общавшийся с Лениным и Горьким, имевший непростые отношения со Сталиным. Человек, пытавшийся спасти больного Александра Блока и спасший от закрытия Большой театр, защищавший московские монастыри от разгрома. И в то же время - да - один из главных проводников безумной идеи о переводе русского алфавита с кириллицы на латиницу.

Сегодня фигурой Луначарского глубоко занимается писатель и историк Сергей Дмитриев. В прошлом году в издательстве "Вече" вышла его интереснейшая книга "Анатолий Луначарский. Дон Кихот революции", где раскрыты многие неизвестные страницы жизни первого советского наркома просвещения. Из нее лично я впервые узнал, что когда 12 января 1922 года Политбюро по инициативе Ленина приняло постановление "О закрытии Большого театра", Луначарский категорически потребовал пересмотреть это решение. Он упрекал Ленина: "Если законы конституции не распространяются на ЦК, то законы разумности, безусловно, распространяются". Наркому удалось привлечь на свою сторону профсоюзы, Моссовет и ВЦИК в лице его председателя Михаила Калинина, и решение Политбюро отменили.

В ней же рассказывается, что Луначарский был решительным критиком распродаж сокровищ Эрмитажа и других музеев, а также протестовал против сноса в Кремле Чудова и Вознесенского монастырей.

Но и о том, что наркому отнюдь не было чуждо ничто человеческое. Женился второй раз - на молодой актрисе Наталье Розенель. Ради красавицы жены мог позволить себе задержать отход поезда из Москвы в Ленинград.

Буквально на днях вышла вторая книга Сергея Дмитриева "Луначарский. Дела и годы наркома просвещения". Названия ее глав говорят сами за себя: "Луначарский в воспоминаниях своей первой жены", "История "Писем к Луначарскому" В.Г. Короленко", "Луначарский, обновленчество и религия", "Снова о "философском пароходе", "Сталин и Луначарский: 44 эпизода переписки, взаимодействия и конфликтов", "Луначарский и латинизация русского языка".

Новые неизвестные или малоизвестные страницы жизни человека, без которого история советской культуры непредставима.