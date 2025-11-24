Как одна ночь сломала карьеру Андрея Лаврова

Андрей Лавров прославился благодаря сериалу «След». Исполнитель роли капитана Котова запомнился многим любителям детективов. Однако талантливый артист мог бы никогда не оказаться на сцене и съёмочной площадке, ведь родители видели его в совершенно другой профессии. О творческом пути актёра и его поворотах судьбы читайте в нашей статье.

Андрей Лавров родился в 1976 году. Его мать — Людмила Солоденко, та сама актриса-мулатка из советского фильма «Кин-дза-дза». В роду мальчика смешалось несколько кровей: дед был кубинцем, который связал свою жизнь с одесситкой.

С ранних лет Андрей проявлял любовь к искусству и всерьёз заявлял: он будет артистом. Однако родители отговаривали его, призывая выбрать более земную профессию. Они видели сына врачом.

Но Лавров решил идти к своей мечте. Он окончил музыкальную школу, а затем училище имени Ипполитова-Иванова. Но стать оперным певцом Лаврову было не суждено. На третьем курсе обладатель классического баса сорвал связки. Казалось, о сцене теперь можно забыть. В какой-то момент Лавров даже решил прислушаться к словам родных и действительно стать врачом.

Тогда друзья посоветовали ему пойти в театральную студию. Увлеченный творчеством Андрей поступил в ГИТИС и стал режиссёром музыкального театра.

Чтобы иметь средства на жизнь, он пел в ресторанах и даже в церковном хоре. Получив диплом, Лавров устроился режиссёром в «Геликон-оперу».

Кинокарьера

Свою первую роль Андрей Лавров сыграл в фильме «Чёрный ворон». В России картина не возымела особого успеха, а за рубежом пришлось по вкусу ценителям кинематографа.

Настоящий успех пришёл к Лаврову в 2007 году, когда на экраны вышла первый эпизод сериала «След». Его персонаж следователь Котов получился настолько гармоничным и реалистичным, что многие зрители всерьёз подумали, что в кино пригласили настоящего оперативника.

Однако заложником одной роли Лавров не стал. Он мелькал как в комедийных картинах, так и триллерах. А в 2016 году он принял предложение сняться в сериале «Восьмидесятые». На сегодняшний день фильмография Андрея Лаврова насчитывает 44 картины.

Личная жизнь

В юности артист активно занимался спортом и стал кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу. Несмотря на любовь к спорту, Лавров признался: он не может отказаться от курения, к которому пристрастился ещё в школьные годы.

Официально Лавров был женат дважды. О первой жене он не любит вспоминать. Известно, что в этом союзе на свет появилось двое детей. Их жизнь актёр держит в тайне.

В 2018 году звезда «Следа» связал себя узами брака с мультипликатором Кариной Шамолиной. Однако через три года брака поклонники стали замечать странности в поведении кумира.

В соцсетях Андрей Лавров стал вести прямые эфиры, где общался с незнакомкой, которую назвал «жрицей любви», затем он заигрывал с некой Юлией. Такое поведение вызвало серьёзную тревогу у фанатов.

Свою личную жизнь артист не комментирует, поэтому на сегодняшний день доподлинно неизвестно: состоит актёр в браке или нет.

Корни и открытия

В 2020 году Лавров поделился с поклонниками грустной новостью: из жизни ушёл его отец, врач Михаил Лавров. Артист тяжело переживал утрату.

Спустя четыре года Лавров появился на программе Андрея Малахова. В студии он рассказал, что серьёзно увлёкся историей своей семьи и решил получше узнать свои корни.

Оказалось, «интересные» секреты хранила не только сторона матери. Кубинские и украинские корни — не самое необычное. Предки со стороны Михаила Лаврова, отметил артист, были купцами, участниками восстания Емельяна Пугачева и стеклодувами. А некоторые корни и вовсе ведут к двоюродному брату знаменитого художника Ивана Шишкина.

Условный срок

В марте 2021 года Андрей Лавров со словами «мне уже терять нечего» с бутылкой и предметом, похожим на нож, набросился на инспектора военной полиции.

Служитель порядка успел спастись в проезжающем мимо авто, а вот Лавров предстал перед судом. Артисту вменили угрозу убийством и назначили наказание в виде двух лет условно.

Человек, который много лет на экранах был эталоном служителей закона, вдруг оказался по другую его сторону. Неожиданный поворот заставил многих поклонников раскритиковать поступок кумира. Они отметили, что не ожидали от Лаврова такого поведения и посоветовали артисту заняться своим душевным здоровьем и обратить внимание на работу над новыми проектами.

Во время действия наказания артист не снимался в кино. Он занялся изготовлением браслетов из кожи и натуральных камней.

Снова на экранах Лавров появился в 2023 году. Он снимается преимущественно в ролях второго плана.