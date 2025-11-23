Хайнц Гитлер: что стало с племянником фюрера в Бутырке

На Рождество 1941 года унтер-офицер Хайнц Гитлер получил на Восточном фронте поздравительную открытку с подписью: «От дяди – любимому племяннику». Это стало последним свидетельством теплых отношений между Адольфом Гитлером и его родственником. Возможно, именно это рождественское послание сыграло роковую роль в судьбе молодого человека.

Два племянника, две судьбы

Отношения фюрера с родственниками были сложными. Особые хлопоты доставлял старший племянник — Уильям-Патрик Гитлер, родившийся в Великобритании. Он не гнушался шантажировать дядю «скелетами в семейном шкафу», требуя денег и должностей. В 1938 году, когда фюрер предложил ему высокий пост в СС в обмен на отказ от британского гражданства, Уильям-Патрик сбежал в США, где опубликовал разгромную статью «Почему я ненавижу моего дядю?».

Совсем иным был младший племянник — Хайнц, сын единокровного брата фюрера от второго брака. По словам биографа Джона Толанда, он стал любимцем Гитлера и искренне разделял нацистские взгляды. Окончив элитную академию «Напола», Хайнц выбрал карьеру офицера.

Одноклассник Хайнца Ханс-Вольф Вернер вспоминал, что молодой Гитлер любил кичиться родством с фюрером. Его излюбленным развлечением были пьяные поездки по Магдебургу без прав — он с удовольствием наблюдал, как у постовых менялись лица при виде фамилии в документах. Любимого племянника, естественно, всегда отпускали без последствий.

Завеса тайны

Безусловно, оказывая своему племяннику некоторое покровительство, Адольф Гитлер все же избегал чрезмерного патронажа, желая тем самым продемонстрировать, что даже члены его семьи должны подниматься по карьерной лестнице в силу собственных заслуг, а не «по блату».

Так что свою военную карьеру Хайнц начал простым рядовым, быстро, впрочем, получив повышение. И на Восточном фронте он оказался уже в звании унтер-офицера связи 23-го потсдамского артиллерийского полка группы «Центр». Осенью 1941 года он был удостоен своей единственной награды – «Железного креста» 2-й степени. Что послужило поводом для награждения – боевые заслуги или громкая фамилия – теперь уже вряд ли удастся выяснить.

10 января 1942 года при выполнении задания по восстановлению связи на передовой любимый племянник Гитлера оказался в советском плену, где его, по-видимому, быстро идентифицировали, отправив в Бутырскую тюрьму. Там уже через полтора месяца Хайнц Гитлер скончался при невыясненных обстоятельствах, не дожив неделю до своего 22-го дня рождения. По одной из версий, нацистский офицер был убит, по другой – причиной смерти стала простуда. Так или иначе, о тех полутора месяцах, которые Хайнц провел в Бутырке, не осталось никаких достоверных сведений.

Бытует мнение, что его могли готовить для обмена, поскольку в то же время в немецком плену томился старший сын Сталина, Яков Джугашвили. Однако данная версия ничем не подкреплена. Зато доподлинно известно, что позже Гитлер изъявлял готовность совершить такой обмен на другого своего племянника – сына его сводной сестры Ангелы, лейтенанта инженерных войск Люфтваффе Лео Раубаля, который также был захвачен в плен советскими войсками в январе 1943 года под Сталинградом, однако Сталин ответил фюреру отказом, и обмен не состоялся. А вот знал ли Адольф Гитлер о гибели своего любимца Хайнца в Бутырской тюрьме или до последнего считал его без вести пропавшим – так и осталось загадкой.