Бои с быками, отшельничество и свой стиль карате: история Масутацу Оямы

Масутацу Ояма создал не только новый стиль, который и по сей день популярен. Он придерживался собственных философских принципов и подхода.

Биография Масутацу Оямы

Масутацу Ояма родился 4 июня 1923 года в Корее, в городе Кимдже, провинции Чолла-Пукто, недалеко от Сеула. Эта часть Южной Кореи была подконтрольна Японии. Масутацу был корейцем, и при рождении его звали Чхве Ёнъи.

Один из рабочих – китаец по происхождению – стал первым спортивным наставником юного корейца. Мистер Юи, как уважительно называл его подросток, в течение двух лет преподавал своему ученику шаолинский стиль – 18 движений рук архатов. Вскоре Чхве занимался уже самостоятельно. Выученные приёмы он отрабатывал целыми сутками, пока не достиг совершенства. Сам Ояма по прошествии многих лет с улыбкой вспоминал это время. По его словам, он был слишком вспыльчивым и мог завестись из-за любой мелочи. И старшеклассники обходили крепкого юнца стороной.

В 1938 году Чхве Ёнъи поступил в авиационное училище. Ему в ту пору было 15 лет, и он мечтал стать офицером. Родители не пошли против желания сына. Они прекрасно понимали, какой отличный шанс ему предоставляется, чтобы выбиться в люди.

Отец дал письменное согласие и денег на дорогу. Чхве нисколько не смущало то, что из корейцев, в отличие от японских курсантов, готовили только техников – обслуживающий персонал. В душе он горел желанием поступить в офицерскую академию. А пока кореец упорно и добросовестно осваивал азы японского единоборства – дзюдо.

Однажды до него дошли слухи, что небольшая часть курсантов ходит на занятия карате. Ради любопытства Чхве пошёл в школу мастера Фунакоси Гитина. Он и не предполагал, что карате Сётокан даст ему путёвку в новую жизнь. И в будущем он станет великим сэнсэем. Здесь к 17 годам Чхве получил второй дан в карате.

В 1941 году Чхве окончил училище и усиленно готовился к поступлению в академию сухопутных войск. Но на экзаменах перегорел, не набрал нужных баллов. Впрочем, юноша не растерялся и подал заявку на обучение в университете Токусеку. В его стенах готовили будущих чиновников для колониальных администраций. И, не случись война, Чхве мог бы в будущем сделать на этом поприще неплохую карьеру.

В университете он продолжил занятия в школе карате. Затем сумел устроиться уборщиком в студенческую столовую. И, помимо бесплатного питания, теперь получал зарплату. Это было важное подспорье для его тренировок, требующих огромной отдачи сил, энергии.

Военная служба

В 1943 году Чхве Ёнъи призвали в армию. Он начал военную службу техником в одной из авиационных частей. Удивительно, что, кореец по происхождению, Чхве был патриотом Японии. И после ощутимых поражений страны он один из первых записался в ряды в качестве военного лётчика. Позже Чхве с печалью рассказывал, что каждое утро в казарме начиналось с подсчёта пустых коек. Судьба смилостивилась над корейцем: он не попал в списки лётчиков-камикадзе. Кстати, в 1943 году он сдал экзамен на чёрный пояс в карате Сётокан.

Поражение Японии Чхве принял как личную трагедию. И в круговороте событий долго не мог определиться со своим будущим. Он связался с японской мафией, работал телохранителем босса якудзы. А по вечерам отлавливал на тёмных улочках Токио американских солдат и нещадно лупил их. По словам Масутацу, его портрет красовался на листовках, расклеенных по всему городу.

Переломный момент

Чхве грозил серьёзный тюремный срок. Лишь встреча с корейским мастером карате Годзю-рю Со Нэйтю помогла Чхве избежать незавидной участи. Также и знакомство с Ёдзи Ётикавой – автором романа о жизни и приключениях знаменитого самурая Миямото Мусаси – сыграло решающую роль в судьбе Чхве. В конце 1946 года он ушёл на гору Минобу в префектуре Чиба, чтобы избавиться от мирской суеты, побыть в полном одиночестве. И полностью посвятить себя изнурительным тренировкам, изучению философии и практики боевых искусств там, где жил легендарный самурай.

Чхве хотел достойно пройти путь великого Воина и рассчитывал пробыть здесь три года. К сожалению, из-за отсутствия материальных средств он пробыл отшельником, немного не дотянув до намеченного срока. Тогда же Чхве принял решение вернуться в мир и взял себе имя Масутацу Ояма. Это японское имя легендарный создатель стиля карате-кёкусинкай выбрал неслучайно. Его можно было перевести как «Преумножающий свои достижения, подобно высокой горе».

В Токио Ояма всё-таки угодил в тюрьму. Однако влиятельные друзья не дали ход уголовному делу, и Масутацу вскоре вышел на свободу. Первый открытый чемпионат мира в 1947 году стал звёздным для Оямы. Он выиграл все поединки с огромным преимуществом. В апреле 1948 года он отправился на гору Куёсуми в префектуре Чиба, где снова в полном одиночестве продолжил тренировки.

Новый стиль

В 1963 году в Токио открылся четырёхэтажный додзё – и мастер Масутацу Ояма во всеуслышание объявил о создании нового стиля карате – Кёкусинкай. В 1964-м его школа получила официальное название Кёкусин кайкан – «Дворец общества абсолютной истины». Новый вид боевого искусства за короткий период своего существования набрал бешеную популярность. Слава о школе выдающегося сэнсэя шла по всему миру.

Бойцы, исповедующие стиль Кёкусинкай, предварительно должны были пройти жестокое испытание. К примеру, хякунин-кумитэ – это добровольный экзамен, в ходе которого мастер бьётся по две минуты с сотней противников. В боях в полном контакте он должен победить в половине поединков, чтобы выполнить условия теста.

По одной из версий, Масутацу Ояма как-то прошёл три раза по сотне боёв за три дня. Великий сэнсэй считал, что карате — это не спорт, а путь жизни.

Убийца быков

Масутацу Ояму прославили поединки с быками. По утверждению мастера, он несколькими ударами мог срубить рога. Он победил 52 быков, отрубив рога 48 из них. Трёх животных убил одним ударом. Масутацу называли Убийцей быков.

В 1994 году по национальному телевидению в передаче «Дан-тест» он сказал:

«Я более 50 раз дрался с быками, также я готов был драться со львами, тигром и медведем, но Общество защиты животных запретило эти поединки, что, в общем-то, и правильно: животных убивать нельзя, даже для демонстрации своей силы».

Правда, в 1957 году его чуть не убил рассвирепевший бык. Животному удалось боднуть Ояму. Однако мастер карате смог оттянуть быка от себя – и сломать ему рог. После поединка Масутацу полгода провёл на больничной койке.

О «божественном кулаке» Оямы ходили легенды. В нём он видел основной смысл техники карате и считал работу ногами вторичным элементом нового вида боевого искусства. При этом Масутацу не обладал впечатляющими физическими данными: рост – 170 см, вес – 77 кг.

Во время поездки по США Ояма встретился с борцом Диком Рипом. Соперник был настоящим гигантом, который впечатлял своей мощью. Однако в поединке с Масутацу он продержался недолго, получив два разящих удара в грудину, которые свалили американца на пол.

Следующий соперник Оямы был таких же габаритов, но гораздо искуснее своего незадачливого соотечественника. Лишь на последних секундах Масутацу удалось в прыжке совершить два молниеносных удара в шею и висок. Кстати, нередко Ояма демонстрировал впечатляющий трюк: ладонью руки сносил горлышки пивным бутылкам.

Философия и тренировки Масутацу Оямы

В одной из последних передач он высказался о собственном, разработанном годами стиле: «Человек рождается с пустыми руками и умирает с пустыми руками. В карате пустые руки становятся оружием, но всё-таки главное – не физическая сила, а сила духа. Мы часто повторяем:

«Относитесь к себе жёстко, к другим – мягко».

Тренировки Масутацу всегда сочетались с теорией. Дзен, медитация, философская литература, связанная с восточными единоборствами, совмещались с графиком напряжённых занятий.

Период отшельничества, отрешения от людского общества, оказался для выдающегося мастера самым плодотворным. На открытой природе, на фоне гор он чувствовал себя частью окружающего мира. Голоса птиц, тявканье лисиц не раздражали его, а действовали успокаивающе. Он тренировался и медитировал под струями ледяного водопада, не чувствуя холода.

Масутацу для развития силы перетаскивал огромные валуны. Несколько месяцев ушло на то, чтобы научиться ловко и быстро колоть мелкие булыжники ребром ладони.

После пробуждения он обязательно совершал двухчасовую пробежку. Позавтракав, переходил к интенсивным тренировкам. Они обычно длились не менее пяти часов в день.

Рядом со своей лачугой Ояма успевал выращивать овощи. Близлежащие деревья он обматывал длинной и густой травой, чтобы отрабатывать удары. Иногда от тяжёлых нагрузок не хватало сил отжать штангу. В этом случае Масутацу просил помощника колоть его сапожной иглой в мышцы ягодиц. Боль заставляла преодолеть усталость – и поднять вес.

Ояма прыгал через растущее просо по сотни раз в день, а также тренировался на макиваре. Он признавался, что были в отшельнической жизни моменты, когда хотелось всё бросить и вернуться в комфортный город. В этом случае, пользуясь давним советом наставника Со, Масутацу сбривал одну из бровей. И показаться в таком виде в городском обществе было бы позором.

Наследие Масутацу Оямы

Масутацу Ояма умер 26 апреля 1994 года в Токио. Ему было 70 лет. Незадолго до кончины легендарный мастер Кёкусинкай признался:

«Я хочу остаться активным служителем искусства карате до самой смерти. Если это возможно, я бы хотел умереть не лёжа в кровати, а погружённым в тренировку, на полу в додзё, как выносливый старый дуб, вынужденно меркнущий».

О великом сэнсэе было снято несколько фильмов. Вклад Масутацу Оямы в развитии стиля Кёкусинкай огромен. Многие знаменитые бойцы – Энди Хуг, Сем Греко, Майк Бернардо, Франциско Филио, Жорж Сен-Пьер – добились успехов благодаря новому виду боевых искусств.