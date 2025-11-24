Человек-эпоха: один из лучших бомбардиров СССР не боялся перечить сыну Сталина

Умер Никита Симонян — человек, который застал практически все важные события в истории отечественного футбола. Несколько недель назад он отпраздновал 99-летие и даже в этом возрасте сохранял физическую активность, ясный ум и был полностью погружен в новостную повестку. Лучший бомбардир в истории московского «Спартака», олимпийский чемпион и многократный чемпион СССР как футболист и тренер — это лишь неполный список достижений легендарного игрока. «Лента.ру» вспоминает главные вехи биографии человека-эпохи советского и российского спорта.

«Разрешите мне остаться в "Спартаке"»

Симонян родился в Армавире в 1926 году. Вскоре семья переехала в Сухуми. Там в составе местного «Динамо» он начал заниматься футболом и дебютировал на профессиональном уровне, а в 1946 году форвард Симонян получил приглашение в «Крылья Советов» — тогда не самарские, а московские. Клуб выступал в высшей лиге чемпионата СССР, но вскоре был расформирован. Несмотря на это Симонян успел проявить себя и без команды не остался.

Молодого форварда пригласил московский «Спартак», который в тот период не был на лидирующих позициях в советском футболе, но всеми силами стремился это исправить. Вместе с Симоняном состав столичного клуба пополнили Михаил Огоньков, Игорь Нетто, Анатолий Ильин, Анатолий Исаев и Анатолий Масленкин. Вскоре благодаря перспективным футболистам пришел и результат. В период с 1952 по 1958 год спартаковцы четыре раза выиграли чемпионат СССР.

Вклад Симоняна в эти успехи был ощутимым. Он почти в каждом сезоне попадал в список 33 лучших игроков чемпионата, трижды становился лучшим бомбардиром. В 1950-м он наколотил в первенстве страны сумасшедшие 34 мяча. На тот момент это был рекорд. Чтобы было понятнее, насколько солидный: достижение продержалось 35 лет, пока его в середине 1980-х не побил Олег Протасов.

Симонян сохранил верность «Спартаку» и выступал за команду до конца карьеры. При этом конкуренты красно-белых несколько раз делали ему крайне заманчивые предложения. Об одном таком предложении рассказывал сам Никита Павлович. В 1951 году его вызвал к себе Василий Сталин, курировавший действующих чемпионов — команду ЦДСА (ныне ЦСКА). Он настоятельно рекомендовал Симоняну перейти в стан красно-синих, прямо не угрожая, но намекая на возможные негативные последствия в случае отказа. Но Симонян не поддался и честно высказал Сталину свою позицию.

Я в «Спартаке» состоялся как игрок благодаря тренерам, партнерам. Разрешите мне остаться. Тот оборачивается к свите: «Вы слышали? Человек мне правду в глаза сказал! Иди играй за свой "Спартак" и помни, что я тебя приму в любое время по любому вопросу» Никита Симонян

Бутсы на гвоздь Симонян повесил в 1959 году. На тот момент форварду было всего 33 года, он находился в отличной форме, и его решение уйти из спорта многие не поняли. «Комментатор Николай Озеров сказал мне, что я совершаю преступление, завершая карьеру в такой хорошей игровой форме. Я возразил ему: лучше самому закончить, чем ждать, пока тебя настоятельно попросят», — вспоминал Симонян.

За десять лет в «Спартаке» он провел 245 матчей, в которых забил 160 мячей. После ухода Симоняна из футбола прошло 66 лет, а никому из спартаковцев до сих пор не удалось превзойти это достижение. В активе форварда также 11 хет-триков в составе красно-белых. У его ближайших преследователей по этому показателю — по четыре таких матча в карьере.

«Для тебя медаль последняя»

Понятно, что звезда чемпионата СССР был просто обязан играть за сборную страны, но произошло это далеко не сразу. В составе национальной команды Симонян дебютировал лишь в 1954 году, уже будучи двукратным чемпионом СССР и трехкратным обладателем приза лучшему бомбардиру. В первом же матче за сборную его дубль помог со счетом 7:0 разгромить Швецию. В 1956-м Симонян был включен в состав сборной СССР на Олимпийских играх в Мельбурне, но сыграл там лишь в финальном матче. Главный тренер команды Гавриил Качалин сделал выбор в пользу более опытного спартаковца, усадив на лавку молодого Эдуарда Стрельцова, который феерил в предыдущих матчах турнира.

В финале сборная СССР с минимальным счетом победила Югославию, а золотые медали по регламенту тех лет получали только футболисты, сыгравшие в финале. Симоняну было очень неловко, и он несколько дней ходил за Стрельцовым, настоятельно предлагая ему отдать свою олимпийскую медаль. Молодой звезде сборной пришлось практически нагрубить партнеру по команде, чтобы тот оставил эти попытки.

Еще раз подойдешь — я с тобой разговаривать перестану. Мне 19, тебе 30. Для тебя медаль последняя, я еще выиграю Эдуард Стрельцов

Но олимпийским чемпионом Стрельцову стать было не суждено — вскоре он угодил за решетку по обвинению в изнасиловании. Обескровленная потерей главной звезды сборная СССР поехала на чемпионат мира-1958 в Швецию. Симонян был капитаном команды. Форвард забил мяч в ворота англичан на групповом этапе, а советская команда дошла на том турнире до четвертьфинала, где всухую проиграла шведам (0:2).

После чемпионата мира Симонян провел еще три матча за сборную, после чего завершил международную карьеру. В его активе — 10 голов в 20 встречах. Самым результативным стал выездной матч отбора к ЧМ-1958 против Финляндии (10:0), в котором Симонян оформил хет-трик.

«Убей в себе игрока»

После ухода из футбола Симонян решил стать тренером. Он планировал учиться в Высшей школе тренеров и поступательно идти вверх, но судьба распорядилась иначе. Начальник «Спартака» Николай Старостин тут же предложил повесившему бутсы на гвоздь игроку возглавить красно-белых. «Я был просто ошарашен, в чем и признался Николаю Петровичу. "Поможем", — сказал он с такой уверенностью, что у меня отпали все сомнения», — рассказывал Симонян.

В первом сезоне под руководством молодого специалиста «Спартак» не попал в призы. Затем занял третье место, а уже в 1962 году завоевал чемпионский титул. После этого Симонян вместе с красно-белыми взял два Кубка СССР. В 1969-м Никита Павлович выиграл со «Спартаком» второй чемпионский титул как тренер и в 1972-м окончательно покинул клуб.

Если хочешь стать тренером, убей в себе игрока. Ни в коем случае нельзя говорить футболистам: вот когда я играл, делал так-то и так-то Никита Симонян

Но на этом тренерские подвиги Симоняна не закончились. В 1973-м он принял ереванский «Арарат» и добился с ним сенсационных успехов. В первом же сезоне добротный, но все-таки абсолютно средний по меркам сверхконкурентного чемпионата СССР клуб сделал золотой дубль, выиграв и первенство, и Кубок страны. То чемпионство так и осталось единственным в советской истории «Арарата».

В конце 1970-х Симонян без особых успехов поработал со сборной СССР, затем возглавлял одесский «Черноморец» и еще раз попробовал себя в «Арарате». С тренерством Симонян закончил в 1985-м, в возрасте 59 лет — судя по всему, следуя собственному правилу: уходить нужно вовремя.

«Каждое утро начиналось с посещения Симоняна»

Но футбол из жизни Симоняна не пропадал ни на один день. Закончив с тренерством, Никита Павлович перешел на административную работу, несколько лет был начальником сборной СССР. Затем Симоняна назначили первым заместителем председателя Федерации футбола СССР, а с сентября 1992 года он стал первым вице-президентом Российского футбольного союза. Этот пост он занимал до последних дней жизни.

Менялись поколения российских футболистов, тренеры сборной, руководители РФС, но Симонян неизменно оставался на своем месте. За время работы в федерации Никита Павлович трижды был исполняющим обязанности президента организации, а в 2017-м принял участие в жеребьевке группового этапа чемпионата мира-2018 в России. Шары с соперниками для подопечных Станислава Черчесова доставал не он, но даже присутствия легенды футбола на церемонии хватило для того, чтобы россиянам досталась вполне проходимая группа.

У нас в РФС были кабинеты рядом. Каждое утро начиналось с посещения Никиты Павловича, часто обсуждали чемпионат мира, что будет, как будет. Все, что делал этот человек, связано с успехами, добром и позитивом Станислав Черчесов бывший главный тренер сборной России

До последних дней Симонян ходил на работу в Дом футбола на Таганке, общался с коллегами всех возрастов и поражал их оптимизмом, остротой ума и полной погруженностью в проблемы российского футбола. В отличие от многих спортсменов-ветеранов, Никита Павлович не позволял себе негативных или оскорбительных высказываний, старался быть сдержанным и объективным в оценках.

***

Месяц назад у Симоняна, который только-только отпраздновал 99-летие, спросили о секрете долголетия.

«Откуда же я знаю? Это надо было спросить у родителей моих. А вообще где-то мне неловко, потому что вся моя плеяда — а я беру не только "Спартак", но и вообще всех — уже ушла "туда", а я пока что держусь!» — сказал Симонян.

С «вообще всеми» мэтр не приукрасил: он был старейшим в мире из всех живущих олимпийских чемпионов.

Выражаем соболезнования родным, близким и друзьям Никиты Павловича.