Буквально выпрашивал себе срок: за что арестовали Солженицына

Александр Солженицын вошел в историю как нобелевский лауреат и автор «Архипелага ГУЛАГ». Его же образ в глазах общественности (особенно прозападной) неразрывно связан с сопротивлением советской системе. Однако путь к сомнительному званию главного диссидента страны начался с события, обстоятельства которого до сих пор вызывают споры среди историков. Речь об аресте офицера-артиллериста Солженицына, награжденного орденами, в 1945 году.

Официальная версия ареста

К началу 1945 года капитан Александр Солженицын был успешным командиром батареи звуковой разведки. Он прошел боевой путь от Орла до Восточной Пруссии и был отмечен боевыми наградами — орденом Отечественной войны II степени и орденом Красной Звезды. Однако за этим «образцовым фасадом» скрывался едкий и критический ум.

Еще в университете Солженицын увлекся историей и политикой. На фронте, изучая труды марксизма-ленинизма, он пришел к выводу, что сталинский режим является искажением истинных ленинских идеалов. Своими размышлениями по этому поводу он делился в переписке со школьным другом, Николаем Виткевичем. В письмах, впоследствии ставших главным доказательством обвинения, Солженицын жестко критиковал И.В. Сталина, которого называл «Паханом», сравнивал политику коллективизации с крепостным правом и рассуждал о необходимости вернуться к «ленинским заветам» после войны.

9 февраля 1945 года капитан Солженицын был арестован органами военной контрразведки «Смерш». Его обвинили в проведении антисоветской агитации и создании антисоветской организации. Военный трибунал приговорил будущего писателя к 8 годам исправительно-трудовых лагерей с последующей вечной ссылкой. Этот приговор навсегда изменил жизнь Солженицына, превратив его из офицера-фронтовика в узника ГУЛАГа.

Альтернативная версия

Засекреченность архивных материалов по делу Солженицына породила альтернативную версию событий. Некоторые исследователи, такие как писатель Владимир Бушин, высказывают предположение, что арест мог быть своеобразным «интеллектуальным самострелом». Сторонники этой версии задаются вопросом: почему опытный и умный офицер, прекрасно понимавший работу военной цензуры, годами вел откровенно крамольную переписку, не пытаясь ее шифровать?

Возможно, таким образом он пытался «эвакуироваться» с фронта. К началу 1945 года Солженицын мог предполагать, что победа над Германией — лишь преддверие нового, еще более кровопролитного конфликта с бывшими союзниками. Арест и лагерь в этом контексте могли восприниматься как спасение от почти неминуемой гибели в будущей войне. Его письма, содержащие не только критику, но и резкие выражения в адрес Верховного Главнокомандующего, были настолько очевидным нарушением, что не оставляли цензуре и контрразведке иного выбора, кроме как возбудить дело. И это был верный способ быть списанным с фронта.

Критики гипотезы указывают, что как офицер-артиллерист дальней разведки Солженицын находился не на передовой, и его шансы выжить были существенно выше, чем у пехотинца. Кроме того, сама идея добровольно выбрать лагерь вместо такой службы кажется довольно сомнительной.

Независимо от того, была ли его переписка следствием юношеской идеалистической опрометчивости или холодным расчетом, итог оказался неизменным. Арест и лагеря стали для Солженицына той точкой бифуркации, которая сломала одну жизнь и дала начало другой. Именно в гулаговских бараках и на «шарашках» сформировался будущий писатель, который, отринув уже и ленинские идеалы, обратился к православно-патриархальным ценностям и получил уникальный материал для своих будущих книг. Окончательную ясность в мотивы его поведения в 1945 году, возможно, внесут лишь будущие рассекреченные архивы.