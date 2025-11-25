Семенович похвасталась поездками на курорты раз в две недели

Певица Анна Семенович ответила на критику из-за частого отдыха на курортах вместе с возлюбленным, предпринимателем Денисом Шреером. Соответствующий пост она разместила в Telegram.

Артистка опубликовала обращение к подписчикам, в котором уточнила, что летает в отпуск раз в две недели.

«Найдите себе такого красавца, и пусть тоже возит вас на отдых. Я же вам не запрещаю», — отметила Семенович.

Она уточнила, что красивая женщина должна отдыхать часто.

Позже исполнительница заявила, что ролик был шуточным, а сама она работает с трех лет практически без отдыха. Она также призвала поклонников мыслить позитивно и не завидовать другим людям.

До этого Семенович заявила о приостановке карьеры из-за проблем со здоровьем. Артистка рассказала, что тяжелый рабочий график стал сказываться на ее самочувствии, у нее начало болеть сердце.