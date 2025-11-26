Как разведчица-нелегал добралась до Эйнштейна

У разведчиков-нелегалов почти всегда немало имен, фамилий, оперативных псевдонимов, в которых порой путаются не только их родственники, но и они сами. Не исключение и героиня этой главы. Эстер Иоэльевна Розенцвейг, родившаяся в 1900 году в Бессарабии. Позже она превратилась в Елизавету Юльевну Горскую. А после брака с чекистом Василием Зарубиным стала Елизаветой Юльевной, естественно, Зарубиной. Оперативных псевдонимов и документов на разные имена у будущего подполковника разведки еще больше. В Австрии, где работала на Коминтерн, партийный псевдоним Анна Дейч. В нелегальной разведке она Эрна, Вардо, Кочек, Грубер, Гутшнекер... А в США, где они с мужем трудились в легальной резидентуре, фамилию Зарубиных изменили на Зубилиных.

Из всех рассказов о Зарубиной мне запомнился эпизод начала 1920-х, давший четкое понимание о характере Елизаветы Юльевны. Поздней ночью в ее номер в Бухаресте пробрался человек, пытавшийся похитить важные документы. А юная Лиза считала его, наставившего к виску дуло пистолета, товарищем по партии. Настроен был решительно: или секретные инструкции Коминтерна, или стреляю. Она послушно поднялась с постели, оделась и не торопясь подошла к тумбочке, в которой хранился толстый пакет. Вынимала его нарочито медленно, а пистолет выхватила быстро. Мгновение - и выстрел. Пакет в сумку и, быстро вложив оружие в руку убитого ею наповал предателя, покинула отель. К утру в Румынии ее уже не было. А газеты смаковали новость, гадая, почему застрелился молодой парень. Может, несчастная любовь?

Не сомневаясь, она приняла предложение поработать на советскую разведку. Переехала в Москву. Такие решительные люди, да еще знающие языки, срочно требовались в ОГПУ. Новая сотрудница, учившаяся в парижской Сорбонне и окончившая Венский университет, свободно говорила на русском, французском, английском, испанском, румынском, русском, идише. В Дании, куда ее послали на помощь советскому резиденту Зарубину, быстро заговорила на датском.

А вот иная история, не только характеризующая Елизавету Горскую, но и дающая понять политическую обстановку в Москве, и в частности в разведке. Получилось так, что наша героиня, скажем так, хорошо знала Якова Блюмкина. Фигура - колоритная. В июле 1918 года 18-летний чекист убил немецкого посла Мирбаха. Бежал от расстрела. Вскоре помилован и по приказу Дзержинского возвращен на Лубянку. Создал нелегальные резидентуры в нескольких странах. Отправился во главе группы работников ЧК в Гималаи, чтобы узнать секреты далай-ламы, хранящиеся в горах Тибета. Ухитрился обмануть знаменитого художника и философа Николая Рериха, который принял ряженого Блюмкина за ламу, включил его в состав своей экспедиции и даже пару раз упомянул добрыми словами в личном дневнике. А еще Блюмкина тянуло к богеме. Он клялся, что дружит с поэтом Сергеем Есениным. Никакой дружбы и в помине, но действительно были знакомы, выпивали, буянили. Когда Яков работал по линии разведки в Стамбуле, встретился с изгнанным для начала в Турцию Львом Троцким - злейшим врагом Сталина. И тут авантюрист переоценил себя и собственную безнаказанность. Сам в прошлом троцкист, он притащил в Москву важные директивы "Демона Революции", которые обязан был передать еще остававшимся в СССР сподвижникам Льва Давидовича. Похвастался: поведал об этом подруге - Лизе Горской. И она, верная делу партии, рассказала о Блюмкине своим соратникам по ОГПУ. Для авантюриста все очень быстро обернулась расстрелом. Вот такая полная и, может, труднопонимаемая сейчас верность коммунистическим идеалам.

А Горскую от греха подальше руководство ОГПУ отправило в Данию. Но позвольте, в чем же она согрешила? В том, что не разглядела троцкиста, водила дружбу с врагом.

Нет худа без добра. В Копенгагене гражданка Германии Марианна, Мария, Мари Грубер (она же Горская) встретилась с советским резидентом финном Картуненом (он же Василий Зарубин). Они познакомились в Москве, где Горская преподавала группе молодых чекистов английский. Сразу выделила симпатичного широкоплечего парня - Василия Зарубина, вскоре отправленного в закордонную, как тогда говорили, разведку. И произошел в судьбе нелегалов новый зигзаг, не столь редкий в судьбе смелых людей, работающих в особых, то есть нелегальных, условиях. Они страстно полюбили друг друга. Это и к лучшему. Ведь Центр порой приказывал нелегалам вступать за границей в законный, однако чисто формально-фиктивный брак. Иногда после возвращения такие семейные пары разведчиков разбегаются - каждый к своей половине. Так случилось, например, с нашим нелегалом А., отправившимся в Штаты на смену арестованному Абелю - Фишеру вместе с "женой" - симпатичной сотрудницей "Штази" (из ГДР). Они в согласии и с пользой для дела прожили вместе несколько лет в Нью-Йорке, а потом он вернулся в Ленинград к своей жене, а она, так и не выйдя замуж, жила в Берлине. Многолетний начальник Управления "С" генерал Дроздов говорил мне: "Это не самое страшное, что может случиться в жизни нелегала". Бывает, что на время воссоединившимся по воле разведки искать жениха или невесту больше не приходилось. Так испанка, полковник-нелегал Африка де Лас Эрас по приказу руководства вышла в Монтевидео замуж за итальянца и нашего разведчика Бертони, о котором до этого даже не слышала. Сближение было непростым, а потом пришла настоящая любовь.

Но не бывает в нелегальной работе идеальных условий, не требующих от разведчика мужества, самообладания, полнейшего хладнокровия. Не допуская ошибок, можно волею независящих от тебя обстоятельств оказаться под подозрением, попасть под арест. Горская проводила оперативную операцию, когда нагрянувшая полиция задержала ее вместе с группой людей, находившихся рядом. В полицейском участке у них проверяли документы, допрашивали. И так же без объяснений всех отпустили. Ловили группу опасных мошенников, а схватили вместе со случайными прохожими Марианну Грубер, которой было чего опасаться. В полиции была спокойной скалой, а вернувшись в пансион, начала бить дрожь. Успокоил Василий Зарубин, вселивший веру: ты все делала правильно, но такое - бывает.

Но сказать, что Мари-Марианна - Елизавета Горская не допускала ошибок, значит, погрешить против истины. Одна мелочь, с виду совсем никакая, могла положить конец карьере Зарубиных. Пару нелегалов, получивших паспорта граждан Чехословакии, срочно перебросили во Францию. В курортном городке Антиб она заполняла стандартную анкету для получения временного вида на жительство. Полицейский чиновник c хорошенькой дамой был предельно вежлив. Она уже собиралась уходить, когда тот изменился в лице: "Почему написание вашей фамилии в анкете отличается от той, что в паспорте?" Лиза не растерялась, бойко ответила, что ей пришло в голову написать свою фамилию на французский лад, ведь она же в благословенной Франции. Перечислила все языки, которыми владеет, и на каждом фамилия может писаться по-разному. Полицейский покивал головой, объяснение вроде как принял. Разрешение на временное проживание выдал.

Подданный Чехословакии Ярослав Кочек, так теперь звался Зарубин, воспринял ее рассказ со всей серьезностью. Объяснил грубые ошибки, Лизой допущенные. Нельзя забывать элементарного: везде и всегда фамилия должна писаться одинаково. И к чему перечислять языки, тобою освоенные? Тем более их так много. Полицейскому это могло показаться необычным, даже подозрительным, засесть в памяти. Да, принял объяснение. А может, сделал вид, что принял? Нельзя усложнять жизнь, когда этого не требуется.

Ранним утром кружными путями они отправились из Антиба в Париж. И, уф, обошлось без последствий.

Началась настоящая работа. Елизавета, оперативный псевдоним Вардо, много помогала мужу. Эффективно действовала созданная ими резидентура. Наладили радиосвязь с Москвой. Приняли на связь старых агентов и вербовали новых. И здесь терпеливая Вардо добилась редкого успеха. Через старого венского друга, давно обосновавшегося во Франции, она вышла на стенографистку посольства Германии в Париже. Женщина не высказывала никаких симпатий к Гитлеру, часто жаловалась на болезнь: требовались дорогие лекарства, а на что покупать? Вардо придумала для потенциального агента оперативный псевдоним - Ханум. Нет, та была похожа на уроженку Востока. Красила волосы хной, отсюда и имя. Ханум долго отказывалась от сотрудничества с советской разведкой, но Вардо не отступала, убеждала, и в конце концов семейная резидентура Зарубиных начала получать от стенографистки секретнейшие документы, присланные в посольство из Берлина. Сотрудничество с Ханум, работавшей уже в центральном аппарате МИДа, продолжалось и в столице третьего рейха. Переданные ею документы не оставляли сомнений: Гитлер готовится к войне с Советским Союзом.

Как в 1933 году попала в нацистскую Германию, взявшуюся за окончательное решение еврейского вопроса, Елизавета Зарубина, в девичестве Розенцвейг? На смертельный риск пришлось идти осознанно. Василий Зарубин, выдававший себя с женой за американцев, не знал немецкого. Для Елизаветы Юльевны он был родным.

После смерти Ханум наша Вардо завербовала в Берлине работника МИДа, известного лишь под оперативным псевдонимом Винтерфельд. Занимая неприметный пост, он тем не менее добывал секретнейшую информацию, иногда стратегического характера. Чтобы обезопасить себя и немецкого друга, в 1936 году Вардо обучила немца работе с микрофотоаппаратом. Так в Москве появились копии шифрограмм, не на шутку встревоживших Центр. Война с Германией начнется в ближайшие годы.

Вардо была передана очень важная, как говорят на разведжаргоне, связь. Жена высокопоставленного немецкого дипломата делилась с милой доброжелательной фрау материалами, полученными прямо со стола министра иностранных дел рейха Риббентропа.

За несколько лет, проведенных в Германии, Зарубины ни разу не попали под колпак многочисленных фашистских спецслужб. Для Елизаветы любая промашка, задержание обернулось бы смертельным исходом. Благополучно вернулись в Москву, Василию Зарубину - орден, Елизавете - звание капитана госбезопасности, что тогда приравнивалось к званию армейского подполковника.

С 1941-го по 1944-й год Зарубины трудились в Соединенных Штатах под фамилией Зубилиных. Руководитель легальной резидентуры работал под прикрытием секретаря советского посольства. Елизавета Зубилина - всего лишь жена. На связи с которой было 22 агента! Она моталась между Вашингтоном, Нью-Йорком и Лос-Анджелесом, где встречалась с американскими друзьями, делившимися с ней чувствительными сведениями. Искала, находила и вербовала новых агентов.

Главная задача пары - добыча атомных секретов. Тут произошла история, в которую я, признаться, поначалу не очень-то верил: Елизавета была близка к окружению величайшего физика Альберта Эйнштейна. Общительная и искренне доброжелательная, она познакомилась на одном из посольских приемов с четой знаменитого скульптора Сергея Коненкова, два десятка лет жившей в Штатах. Жена ваятеля Маргарита поведала новой подруге о своих американских знакомых. Промелькнула и фамилия Эйнштейна, который позировал ее мужу. Коненковы стали частыми гостями его дома. Перезнакомились со многими американскими учеными, как выяснилось, физиками. А сам прародитель общей теории относительности, невзирая на возраст, положил глаз на Маргариту. Та призналась подруге Лизе: смотрит на нее влюбленными глазами, пишет письма, а при нередких встречах, предпочитая говорить с ней на немецком, рассказывает о новом рождающемся открытии, которое изменит судьбы мира. Что-то, по мнению далекой от точных наук Маргариты, связанное с физикой, с атомом. Он даже рисует для нее какие-то наброски на клочках бумаги, чтобы объяснить суть изобретения.

Не могу представить как, но Зубилина уговорила жену Коненкова проявить интерес к непростой науке, попросить Эйнштейна сделать более понятные рисунки, объяснить ей простейшие принципы работы устройства. Влюбленный гений с удовольствием рисовал и объяснял. Эйнштейн был еще тем конспиратором. После коротких уроков все рисунки-чертежики уничтожал. Рита ничего не понимала в замысловатых чертежах, но не зря же она была женой скульптора. Многое запоминала и по памяти пыталась воспроизвести рисунки. Передавала их подруге Лизе. Все это, пересылавшееся в Москву, было якобы хорошо оценено в московском Центре. Правда или красивая легенда? Есть много свидетельств этой последней влюбленности Эйнштейна, сохранились и даже продавались на аукционах его письма к Маргарите. Упоминал о дружбе гения с русской женой Коненкова и прославленный генерал-чекист Павел Судоплатов. Так было или не было? Ни в чем не убеждали и неправдоподобные фильмы о Коненковой, Эйнштейне и отце атомной бомбы Оппенгеймере.

Однажды спросил об этом немолодого человека, хорошо знавшего не только историю атомной разведки, но и некоторых ее героев лично. И он (или она) подтвердил. Да, Лиза Горская работала по Альберту Эйнштейну. Привлекала для этого и Риту Коненкову. Может быть, та помогала ей втемную, не сознавая всю ценность того, что сама делала. Недавно совсем не в военных архивах в центре Москвы, а не в архивах разведцентра, найдены записи, письма Маргариты Ивановны Коненковой, подтверждающие версию. Да, помогала, а Лиза всячески ее на это настраивала.

Отлучение Зарубиной от разведки иначе, чем (на первый взгляд) странным, не назовешь. Кавалера ордена Красной Звезды, подполковника, проработавшую в разведке 21 год, из них 13 лет в разведке нелегальной, уволили из органов в 1953-м. По новым правилам двум близким родственникам нельзя было работать в одном учреждении. Похоже, дело не только в этом: началась борьба с космополитизмом. О происхождении Зарубиной вспомнили. Очень тяжело переживал Василий Михайлович: в фашистской Германии, где каждую секунду его жену поджидала смерть, работать было можно. А в Москве - нет?

Елизавета Юльевна не отчаивалась. Великолепный лингвист преподавала в инязе. Муж скончался в 1972-м. А ее смерть была трагической. 14 мая 1987 года пошла в аптеку и не вернулась. Сбил автобус. Точно так же в конце 1990-х погиб под колесами частного автомобиля Герой Советского Союза, разведчик-нелегал Евгений Иванович Ким. Здесь нет места конспирологии. И Зарубина, и Ким на склоне лет почти потеряли зрение.