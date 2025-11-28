Тайны Марины Могилевской: как на самом деле живут красавицы

Марина Могилевская — одна из популярных и запоминающихся актрис современного кинематографа. Аристократичная внешность и природная утончённость помогли звезде добиться признания. Однако так было не всегда: успех к ней пришёл в зрелости, а счастье и вовсе постучало в двери, когда актриса его уже не ждала. О творческом пути Марины Могилевской и её поиске любви читайте в нашей статье.

Марина Могилевская родилась в Тюменской области в семье физика и преподавателя. Когда девочке было всего 3 годика, родители развелись. Женщина с дочерью уехали в Подмосковную Дубну. Там она воспитывала наследницу в одиночку.

Отец же отправился в Киев. Он регулярно звонил дочери, интересовался её делами, однако этого Марина считала недостаточным.

Чтобы не расстраивать и без того загруженную кучей дел маму, Марина росла примерной дочерью. Она хорошо училась, занималась спортом, ходила в художественную школу и брала уроки пения.

Могилевская ещё в юности решила, что станет дипломатом. Девочка горела поступлением в МГИМО и представляла, как обрадуется мама, увидев в её руках диплом об окончании престижного вуза.

Однако слишком высокий конкурс не позволил Могилевской осуществить задуманное. Пребывая в расстроенных чувствах, она решила отправиться в Киев к отцу. Там она подала документы на экономический факультет Института народного хозяйства. Однако жизнь подготовила для девушки другое призвание.

Однажды Марина познакомилась с подругой отца, актрисой киностудии имени Довженко. Женщина, восхитившись красотой девушки, порекомендовала ей пойти на кинопробы. Она подчеркнула, что для нового фильма режиссёру как раз нужна девушка с небесно-голубыми глазами.

Несмотря на стеснительность, Марина всё же отправилась на пробы. Она сразу получила роль в фильме «Каменная душа». А потом решила продолжить актёрскую карьеру.

Могилевская оставила экономический факультет и подала документы в Киевский театральный институт. Преданность делу и хорошие отметки позволили ей стать одной из ведущих артисток киевского Театра русской драмы. Могилевская прослужила там почти 8 лет, а затем переехала в Москву.

Кино

В начале 2000-х Могилевская начала сниматься в кино. Сначала ей давали роли второго плана, однако очень скоро знаменитость смогла сыграть и главную роль.

Успех к ней пришёл после выхода фильма «Марш Турецкого». Исполнив роль жены главного героя, Могилевская прославилась на всю страну. При это знаменитости было уже давно за 30.

Затем она попробовала себя в качестве сценариста, создав сценарий комедии «Когда её совсем не ждёшь». В своём фильме она сыграла главную роль, показывая всем: она талантлива во всём.

Сегодня на счёту Могилевской порядка 55 ролей. Многим она запомнилась по сериалам «Склифосовский» и «Кухня».

Поиски счастья

Личная жизнь Марины Могилевской — бурлящая смесь страсти и разочарований. В 17-летнем возрасте она впервые поцеловалась с местным хулиганом, а её первой любовью стал кинооператор Виталий Запорожченко. Избранник был старше неё на тринадцать лет, однако это не помешало паре прожить 8 лет вместе.

Вспоминая те отношения, звезда отмечает: в них было место и головокружительной страсти, и громким скандалам, и тихим романтическим вечерам. Причём чаще всего зачинщицей ссор была именно она. Однажды в порыве ярости Могилевская вышвырнула дорогой фотоаппарат любимого с балкона. Запорожченко в ответ просто набрал ей тёплую ванну с пеной.

В итоге роман пары прекратился. Марина собралась в Москву, а Виталий не стал её удерживать. Поехать с ней он тоже не мог.

В столице артистка познакомилась с гендиректором канала РТР Александром Акоповым. Уже через 5 месяцев возлюбленные расписались. Однако брак продержался всего 4 года. После развода Могилевская отметила: она не смогла соответствовать «умному и зрелому» мужчине».

Могилевская и Акопов прожили в браке всего 4 года

Актриса призналась, что несколько раз пыталась наладить отношения с Акоповым, но тот мудро заметил: это ни к чему, ведь скандалы будут повторяться снова.

Вымоленное счастье

Неудачи на любовном фронте для Могилевской были ничем по сравнению с желанием стать мамой.

В молодости она откладывала материнство из-за карьеры, а потом не хотела беременеть в неудачных отношениях. В итоге актриса решила просто «наслаждаться жизнью».

В 2011 году звезда шокировала фанатов радостной новостью: в возрасте 41 года она стала мамой. Актриса родила дочь Машу. Имя отца ребёнка Могилевская держит в секрете.

Личный архив Могилевской

Дочь знаменитость называет вымоленным ребёнком и лучшей подругой.

С 2021 года артистка стала меньше сниматься в кино. Она приобрела участок в Подмосковье, где часто бывает. К новым проектам Могилевская относится с осторожностью, позволяя себе выбирать те, что ей действительно нравятся.