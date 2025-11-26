Сколько съедала Екатерина II за один обед

Екатерина II вошла в историю как могущественная правительница, расширившая границы империи. Но за парадными портретами скрывалась женщина с очень земной и искренней страстью — к вкусной еде. Её обеды были не просто трапезами, а настоящими гастрономическими спектаклями, которые задавали тон всей аристократии и сказывались на состоянии казны.

Утро с кофе за 40 копеек за фунт

День императрицы начинался с ритуала, доступного в то время лишь самым состоятельным людям, — чашки кофе со сливками. Этот напиток был настоящей роскошью: фунт зёрен стоил 40 копеек, в то время как целый воз сена для лошадей можно было купить вдвое дешевле. К ароматному кофе подавались миндальные бисквиты и изысканные сладости от французских кондитеров, которых Екатерина массово пригласила в Россию, введя моду на всё парижское.

Обед на 80 рублей

Спустя два часа после лёгкого завтрака начиналась главная трапеза. Обеденное меню Екатерины поражало воображение современников и может удивить даже сегодняшнего гурмана.

На столе, как правило, появлялись рябчики по-испански, индейка с шио, гато компьенский, окуни с ветчиной, чирята с оливками, терины с зелёным пуре и крылами, черепаховый суп, итальянские хлебцы, тарталетки, пулярд с трюфелями. Стоит отметить, что в государстве в то время названия многих блюд, которые ела императрица, даже не слышали.

Обязательное меню дополняли 10—12 разных салатов и несколько видов соусов. Если говорить про русскую кухню, то Екатерина II была неравнодушна к томлëной говядине в остром маринаде, фаршированным шпиком вальдшнепам с брусничным соусом, стерлядям и кронштадтским ершам. Всё это подавалось непременно в роскошной посуде.

Императрица большое внимание уделяла настроению. Государыня считала, что принимать пищу нужно только в хорошем расположении духа. Поэтому за угрюмое выражение лица присутствующие могли получить строжайший выговор или даже впасть в немилость.

Что касается алкоголя, то его Екатерина практически не употребляла. Иногда она позволяла себе рюмочку рейнвейна или мадеры. За обедом яства она запивала смородиновым морсом или простой водой.

Страсть к вкусной еде обходилась казне в круглую сумму. Стоимость только одного обеда могла достигать 80 рублей. Для сравнения – солдат русской армии получал в год 7 рублей и считал это приличным жалованием.