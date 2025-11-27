Леонид Шебаршин: как однодневный глава КГБ вошел в историю

Леонид Владимирович Шебаршин (1935–2012) вошел в историю как человек, возглавлявший Комитет государственной безопасности СССР всего одни сутки. Тем не менее жизнь его была полна профессиональных взлетов и личных трагедий, что делает ее достойной приключенческого романа.

Путь в разведку

Выпускник престижного Института востоковедения (впоследствии МГИМО), Шебаршин начал карьеру в МИД СССР, работая в Пакистане. Однако дипломатическая служба показалась ему слишком рутинной. Обладая аналитическим складом ума и склонностью к оперативной работе, он в начале 1960-х годов принял предложение перейти в КГБ.

Пройдя подготовку в разведывательной школе, Шебаршин вернулся в Пакистан, но уже в качестве сотрудника внешней разведки (Первого главного управления КГБ). Впоследствии он работал в Индии и Иране, где его карьера едва не оборвалась из-за предательства коллеги — сотрудника резидентуры Владимира Кузичкина, перешедшего на сторону британской разведки. Шебаршин избежал сурового наказания, но был отозван в Москву и назначен на малозаметную должность в управление «Р», занимавшееся разбором оперативных провалов.

Стремительный взлет

Профессиональные качества и опыт Шебаршина не остались незамеченными. В 1983 году он был приглашен в информационно-аналитическую службу внешней разведки, где быстро зарекомендовал себя как талантливый аналитик и руководитель. Покровительство со стороны тогдашнего главы ПГУ Владимира Крючкова позволило Шебаршину сделать стремительную карьеру. Уже в 1987 году он стал заместителем Крючкова, а в январе 1989 года, в рамках курса на омоложение кадров, был назначен начальником внешней разведки СССР.

Во время Августовского путча 1991 года Шебаршин занял позицию невмешательства. По свидетельствам прессы и его собственным мемуарам «Рука Москвы», в те дни он демонстративно играл в теннис, что, по его словам, было сигналом для подчиненных сохранять спокойствие. После провала путча и ареста Крючкова Шебаршин на одни сутки был назначен и.о. председателя КГБ, после чего подал в отставку, не желая работать с новым руководством в лице Вадима Бакатина.

Жизнь после

Оставив службу, свой богатейший опыт он решил реализовать на литературном поприще. Его первая и, по его собственному мнению, самая объективная книга — «Рука Москвы. Записки начальника советской разведки» — стала важным источником информации о работе спецслужб в последние годы Холодной войны.

Трагический финал

В конце марта 2012 года Леонид Шебаршин покончил с собой. Эта смерть породила множество вопросов в обществе. По данным СМИ, в своем дневнике он оставил записи о резком ухудшении здоровья: «Отказал левый глаз», а затем — «Полностью ослеп». Бывший разведчик страдал от тяжелой болезни и действительно потерял зрение. По одной из версий, выдвинутой исследователями, Шебаршин сознательно пошел на этот шаг, чтобы не быть обузой для семьи. Последней записью в его дневнике, сделанной простым карандашом, были слова «Дежурный по СВР» и номер телефона — возможно, последняя попытка связаться с ведомством, которому он служил всю жизнь.