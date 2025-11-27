«Безумный Камо»: почему так прозвали знаменитого революционера

В советских учебниках он представал бронзовым героем, но реальная жизнь Симона Тер-Петросяна, известного как Камо, была похожа на приключенческий роман. Его называли «безумным» — и для этого были все основания. Это был не кабинетный революционер, а виртуоз подполья, чьи авантюры поражали даже его соратников.

Революционер-профессионал

С юных лет Камо окунулся в подпольную деятельность, быстро став мастером «эксов» — экспроприаций. Как и его друг Сталин, он грабил банки и инкассаторские обозы, чтобы наполнить партийную кассу. При этом он оставался аскетом — никогда не брал себе ни копейки из добычи. Его честность и отвага стали легендой.

Максим Горький, в чьей квартире часто собирались революционеры, с восхищением писал о Камо: если бы не знал его лично, никогда не поверил бы в «подобную смелость и везение». Небольшой отряд кавказской молодежи под его командованием легко разгонял черносотенцев, а соратники за глаза называли его «безумным», но невероятно удачливым.

Однажды Ленин поручил ему закупить и привезти в Россию оружие из-за рубежа. Поскольку средств у партии не было, Камо решил добыть их у властей. В 1907 году в Тифлисе группа боевиков Камо ограбила казачий конвой, перевозивший деньги казначейства. Казаков закидали бомбами, а улов революционеров составил 300 тыс. рублей золотом (примерно 5 млн долларов в современном эквиваленте). Учитывая, что полиция знала номера купюр, их для обмена вывезли в Финляндию к Ленину, а оттуда в Европу для закупки оружия.

Немецкие психиатры против кавказского революционера

Покупку на краденые деньги оружия в Берлине поручили все тому же незаменимому Камо. Дело шло отлично. Им были приобретены маузеры, патроны к ним и взрывчатка. Но революционера-контрабандиста настигла беда. В немецкую полицию на него поступил донос, и молодого человека после обыска забрали. Партия оружия, взрывчатка в чемодане с двойным дном, большая сумма денег - повод для ареста и высылки в Россию более чем серьезный. Но как раз отправки домой Камо больше всего и опасался. Чтобы этого не случилось, он изобразил из себя сумасшедшего. Его определили в психушку. Лучшие врачи Германии пытались уличить симулянта. Напрасно. Его зрачки не реагировали на боль, а сам «больной» прекрасно справлялся с ролью буйно помешанного. Камо голым посадили в холодный подвал - никакой реакции. Революционер часами стоял на бетонном полу, будто статуя. Наконец врачи поверили в его помешательство. Российским властям революционера выдали с диагнозом душевнобольного, что и спасло его от виселицы. Камо посадили в Метехский замок, а затем в психиатрическую больницу, из которой он благополучно бежал. К своим товарищам он вернулся совершенно нормальным, заявив, что европейцы не имеют никакого представления о стойкости и артистичности кавказцев. С тех пор за революционером закрепилась кличка «безумный Камо».