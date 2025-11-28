«Прыжок свободы»: судьба пограничника, который перепрыгнул берлинскую стену

Этот снимок облетел весь мир: молодой солдат на бегу, отчаянный прыжок через колючую проволоку. Фотография Петера Лайбинга, сделанная 15 августа 1961 года, навсегда запечатлела момент, когда 19-летний пограничник Конрад Шуман бежал из Восточного в Западный Берлин. Но за этим триумфальным образом скрывалась трагическая судьба, которая завершилась спустя десятилетия в тихой баварской роще.

Побег

В августе 1961 года знаменитой бетонной стены еще не существовало — границу обозначало временное заграждение из колючей проволоки. Именно его и охранял новобранец народной полиции ГДР Конрад Шуман.

По свидетельствам очевидцев, в тот день молодой солдат вел себя нервно: беспокойно ходил взад-вперед, непрерывно курил. Западноберлинские полицейские, заметив его состояние, начали подначивать:

«Прыгай!», «Давай уже!».

После нескольких часов мучительных раздумий Шуман внезапно рванул с места, перепрыгнул через проволоку, бросил свой автомат и буквально влетел в ожидавший его полицейский автомобиль. Оперативность западных стражей порядка и присутствие фотографов на месте заставило некоторых скептиков усомниться в спонтанности побега, однако эта версия так и осталась лишь предположением.

Цена свободы

Что заставило пограничника совершить этот отчаянный шаг? По одной из версий, незадолго до этих событий Шуман женился, и его молодая жена осталась в Западном Берлине. По другой — в тот роковой день ему пришлось удерживать на восточной стороне ребенка, рвавшегося к матери на Западе. Эта сцена стала последней каплей.

Но обретение свободы обернулось для Шумана годами тоски и тревоги. Он устроился на завод «Ауди» в Баварии, создал семью, но постоянное чувство вины перед оставленными в ГДР родными и параноидальный страх перед местью «Штази» не оставляли его. Даже после падения Стены в 1989 году он так и не смог обрести душевный покой.

Суицид

В 1998 году, через 37 лет после своего знаменитого прыжка, Конрад Шуман покончил с собой недалеко от своего дома. Всю жизнь Шумана преследовали мысли о том, что за ним следят сотрудники министерства госбезопасности ГДР «Штази». Он был уверен, что рано или поздно его убьют. Он не оставил предсмертной записки, унеся с собой все тайны своих душевных терзаний.