«Демон» Розалия Землячка: главная женщина-палач в русской истории

В советской историографии Розалия Землячка осталась пламенной революционеркой, чье имя носили улицы и пароходы. Однако за героическим мифом скрывается иной образ — один из самых мрачных в истории Гражданской войны, заслуживший у современников прозвище «фурия красного террора».

© Соцсети

От купеческой дочери до партийного «Демона»

Розалия Залкинд (позже — Самойлова) родилась в 1876 году в состоятельной семье киевского купца первой гильдии. Блестящее образование — женская гимназия в Киеве и медицинский факультет в Лионе — не предвещали кровавой карьеры. С 17 лет она погрузилась в революционную деятельность, войдя в РСДРП. Среди товарищей она была известна под говорящими псевдонимами «Демон» и «Осипов», которые впоследствии будут вспоминать с леденящим душу трепетом.

До 1917 года Землячка не работала — ее жизнь, включая зарубежные поездки для нелегальной пропаганды, полностью финансировалась из партийной кассы. Октябрьская революция открыла для нее путь к власти.

Красная фурия

Апогеем ее деятельности стала осень 1920 года, когда она была назначена ответственным секретарем Крымского обкома РКП(б). Именно здесь, вместе с Белой Куном и Георгием Пятаковым, она санкционировала беспрецедентную по масштабам «зачистку» полуострова. В Крыму происходило физическое уничтожение всех «классовых врагов» молодого советского государства, оставшихся на полуострове после эвакуации армии Врангеля.

По разным данным, жертвами крымского террора стали от 20 000 до 120 000 человек. Разумеется, под «раздачу» попали не только бывшие врангелевцы, но и мирные жители, которых только подозревали в лояльности белогвардейцам и «старому режиму».

Расстреливали целыми партиями. Сразу несколько десятков человек раздевали донага и выстраивали перед вооруженным отрядом. Убивали всех подряд – врачей, учителей, рабочих, священников, рыбаков, даже больных в госпиталях… Среди убитых были женщины с грудными детьми. На деревьях, фонарях и памятниках крымских городов висели трупы. Тела расстрелянных лишь слегка присыпали землей. Некоторых хоронили заживо, и они стонали по ночам… А остальные крымчане боялись выходить на улицу.

Известно, что Розалия Землячка лично отдавала распоряжения о массовых «зачистках», тем самым оправдывая свое партийное прозвище - Демон. Землячкой ее стали называть только после 1917 года.

В какой-то момент Розалия заявила: «Жаль на них патронов. Топить. И все». После этого осужденных стали собирать на баржи, привязывать к ногам камни и сбрасывать в море. Часто это происходило на глазах у их близких.

Землячка сама стремилась принимать активное участие в казнях. В кожаной комиссарской куртке и с маузером на боку она носилась по городам и поселкам, руководя массовыми убийствами. Позднее Александр Солженицын назовет ее «фурией красного террора».

Даже Ф.Э. Дзержинский признал, что с «зачисткой» Крыма от «контрреволюционных элементов» переусердствовали. Он неоднократно получал жалобы на поведение Землячки и ее соратников, причем жалобы эти писали их сослуживцы, члены партии.

И все же, видимо, деятельность Землячки Ленин и партийная верхушка оценили высоко, поскольку в том же 1921 году ее, первую из советских женщин, удостоили Орденом Красного Знамени «за заслуги в деле политического воспитания и повышения боеспособности частей Красной армии».

Старушка из Дома на набережной

После Гражданской войны Землячка продолжала занимать ответственные партийные посты. Ей удалось даже дослужиться до заместителя Председателя Совета народных комиссаров СССР. Кроме Ордена Красного Знамени, она была награждена двумя орденами Ленина, а во время Великой Отечественной войны – медалями «За оборону Москвы» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Ее не коснулись ни партийные чистки, ни репрессии. Получив квартиру в знаменитом московском Доме на набережной, где проживали представители партийной и советской элиты, Розалия Самойловна тут же принялась строчить доносы на соседей. Жила она одна. Когда-то у нее был муж, фамилию которого она и носила, но о ее личной и семейной жизни практически ничего не известно.

Розалия Землячка скончалась 21 января 1947 года. Урна с ее прахом по обычаям того времени была захоронена в кремлевской стене. В том же году именем Розалии Землячки назвали одну из улиц в Москве – Большую Татарскую. Правда, в постсоветскую эпоху улице вернули прежнее название.