Устраивал из забегов шоу и задавал нереальный темп: история Стива Префонтейна

Олимпийским чемпионом он не стал. Возможно, просто не успел…

«Это было что-то большее, чем талант. Для него бег никогда не был просто бегом. Он всегда устраивал шоу», – говорил о Стиве Префонтейне основатель Nike Фил Найт.

Биография Стива Префонтейна

Стив родился 25 января 1951 года в небольшом городке Кус-Бей, расположенном в штате Орегон. Он рос в обычной американской семье и ничем не отличался от остальных ребят. Ещё в младших классах Префонтейн увлёкся баскетболом и футболом.

Подростком Стив как-то увидел, что его сверстники упорно и с удовольствием бегают по пересечённой местности. Юный Префонтейн сразу же обозвал их ненормальными. Мол, что за глупый вид спорта – просто бежать. Однако вскоре увлёкся сам и в том же году он неожиданно для себя и школьных тренеров выиграл забег на 1207 м с приличным результатом — 3,51. Надо сказать, что длинные дистанции были не в почёте у американских легкоатлетов. И Стиву Префонтейну в будущем первым удалось нарушить эту традицию.

Первые турниры

В старшей школе Маршфилд он решил попробовать свои силы в кроссе. И потерпел неудачу. В чемпионате штата Орегон Стив финишировал 53-м. Досадное выступление лишь подстегнуло юного спортсмена к упорным, изматывающим тренировкам. Через два года Префонтейн выиграл чемпионат по кроссу и установил рекорд США на две мили среди школьников.

Письмо от главного тренера Орегонского университета Билла Бауэрмана, которое вскоре получил Стив, положило начало блестящей спортивной карьере Префонтейна. Оказывается, опытный наставник давно следил за успехами юного легкоатлета. И, по его мнению, Стив Префонтейн может стать «величайшим в мире бегуном на длинные дистанции».

Пре – как стали называть позже звезду американской лёгкой атлетики восторженные болельщики, с лихвой оправдал надежды наставника. В течение нескольких лет он установил семь национальных рекордов на дистанциях от 2000 до 10 000 метров.

Популяризация бега

Стив своим примером привлёк внимание к этому виду спорта. В США начался беговой бум. Парень с пышными усами и длинными волосами даже на тренировках всегда старался одержать победу. Манеру бега Стива Префонтейна описал его первый тренер Уолт МакКлюр: «Его талант не в том, что у него был великолепный стиль. Его талант заключался в том, что он мог контролировать свою усталость и боль. Его порог был иным, чем у большинства из нас, независимо от того, было ли это качество врождённым или он развил это сам».

Стал звездой

Ещё в 1970 году, в 19 лет, за свои успехи Пре попал на обложку известного спортивного издания Sports Illustrated. На дистанции Стив был беспощаден к соперникам и постоянно взвинчивал темп. В зените славы Пре однажды высказался: «Я собираюсь работать так, чтобы из меня вылетели кишки. В конце концов, я единственный, кто в состоянии победить».

Возможно, его в определённой степени можно назвать задавакой и хвастуном. Однако надо признать, что Стив был артистичен и умел устраивать из спортивного соревнования настоящий спектакль. И после очередной победы, вопреки правилам, совершал под бурные приветствия публики несколько кругов почёта.

Стиль бега и тренировки

Тренировки Стива Префонтейна не отличались особой сложностью. Он всегда просыпался в шесть утра. И первым же делом совершал пробежку на милю в бешеном темпе. Спокойный бег не устраивал Стива. Его интенсивных тренировок не выдерживали товарищи по команде. И в каждом забеге Пре старался быть первым на финише. Тренажёрный зал Стив не жаловал. Он заходил сюда, чтобы в течение 15 минут сделать несколько подтягиваний и приседаний.

Любопытно, что к каждому соревнованию Пре готовился как к бою. Например, перед одним из забегов в январе 1972 года он написал в своём дневнике: «Я начинаю бояться этого уикенда. Давление постоянно растёт. Что мне делать? Единственное, что остаётся, – дождаться стартового выстрела, а там – бежать, будто за тобой черти гонятся, бежать для победы, бежать для себя, бежать для родных, для людей, которые пришли отовсюду, чтобы увидеть твоё шоу, которое запомнится им навсегда».

Провал на Олимпиаде

Одним из важных событий в жизни Стива Префонтейна стало участие в Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Пре считался одним из претендентов на победу. И доказал это в квалификационных соревнованиях, показав второй результат – 13.32,6. Перед самым финалом Стив сказал: «Если я не смогу навязать соперникам темп на всей дистанции, то, по крайней мере, буду жить в мире с самим собой».

Решающий забег на 5000 м получился зрелищным и драматичным. Надо сказать, что на любых соревнованиях Стив не любил «отсиживаться» за спинами соперников. Он всегда брал на себя лидерство и задавал бешеный темп. И Олимпийские игры не стали для него исключением.

Его феноменальные ускорения на дистанции измотали именитых бегунов, однако на финишный рывок у Пре просто не хватило сил. Стив всегда был убеждён, что бег на длинные дистанции – это стихия, в которой властвует сильнейший. Увы, ему не хватило тактической хитрости. Он пришёл на финиш четвёртым.

Горечь неудачи даже не скрасила серебряная медаль на дистанции 5000 м на турнире в Риме. Стив несколько недель не выходил из трейлера, переживая из-за досадного поражения на Олимпиаде.

Трагедия

В 1973 году Пре вновь вернулся на беговую дорожку и забрал студенческие титулы чемпионатов NCAA в кроссе и на дистанции трёх миль. В мае 1975 года на родном стадионе Префонтейна состоялся забег на 5000 м, в котором приняли участие финские и американские спортсмены. И примечательно, что Стив одержал 25-ю победу в своей карьере.

Печально, но это был последний финишный рывок в жизни спортсмена. В этот же вечер, возвращаясь домой, 24-летний Префонтейн на своём автомобиле врезался в валун, который непонятным образом оказался на дороге. Спасти Стива не удалось. Он умер через несколько минут.

Стива Префонтейна похоронили в родном городе Кус-Бей. В честь спортсмена был назван ежегодный забег в Юджине. Он проводится с 1975 года и считается сегодня одним из этапов Бриллиантовой лиги. В конце 90-х в США вышли два фильма, посвящённые памяти Стива Префонтейна.

Писатель Том Джордан выпустил в свет книгу о беговой легенде Америки. На одной из страниц он высказывается, что «История Пре – это не просто история о талантливом атлете, который рано ушёл из жизни. Это история о человеке, который в отведённый ему отрезок времени успел очень много».