Александр Космодемьянский: как брат мстил за сестру

Зоя Космодемьянская, уходя на казнь, сказала своим палачам: «Нас много, всех не перевешаете… Мне не страшно умирать, товарищи!». Она оказалась права. За её гибель отомстили. И одним из тех, кто исполнил эту клятву, стал её младший брат — Герой Советского Союза гвардии старший лейтенант Александр Космодемьянский.

Клятва, брошенная на броню

Когда война забрала его сестру, Александру было 17. Он с отличием окончил школу и поступил в военное училище, но мысли его были далеко от учебных аудиторий. В октябре 1943 года, получив звание, он ушёл на фронт. На броне его самоходной артиллерийской установки с первого дня красовалась грозная и лаконичная надпись: «За Зою!» Это был не просто лозунг, а личное обязательство — найти палачей и поквитаться.

Свой боевой путь 18-летний командир орудия начал под Оршей. Вместе со своей 42-й гвардейской танковой бригадой он прошел с боями через Белоруссию, Прибалтику и ворвался в Восточную Пруссию — логово врага.

Форсирование, штурм, победа

Отвага Александра была легендарной. Он участвовал в штурме крепости и в разгроме фашистской армии под Кенигсбергом, за что был удостоен чести командовать батареей ИСУ-152 320-го танкового полка. В январе 1945 года его батарея в критический момент боя под сильнейшим огнём противника первой форсировала канал Ландграбен, обеспечив переправу для наших войск. В апреле его самоходчики взяли штурмом мощный форт «Королева Луиза», захватив в плен сотни солдат, склады с оружием и целых 9 исправных танков.

Всего месяц Александр не дожил до окончания войны. Он погиб 13 апреля в 19-летнем возрасте. Произошло это в бою за город Фирбрюдеркруг, что немного западнее современного Калининграда. Так закончился короткий жизненный путь Героя Советского Союза Александра Космодемьянского.

В исторических архивах сохранились воспоминания матери Александра, которая не хотела опускать сына на войну, уже унесшую жизнь ее дочери. Младший Космодемьянский умолял ее смириться с его выбором, иначе он просто не смел бы людям в глаза посмотреть. Семья Космодемьянских получала с фронта письма от солдат, которые обещали отомстить врагу за смерть Зои.

Дань памяти

Александр Космодемьянский покоится на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом со своей сестрой. На месте его героической гибели учрежден мемориал памяти. Именем Александра назван поселок в Калининградской области, а также открытая в 1970 году малая планета («1977 Шура») в поясе астероидов, вращающемся вокруг Солнца.

В столице есть улица, тоже названная в честь положивших свои жизни за дело освобождения Родины брата и сестры Космодемьянских. На ней установлена стела с их именами. Помимо звания Героя СССР Александр был посмертно награжден несколькими орденами: Отечественной Войны I и II степени и им. Ленина.