«Маски-шоу» 30 лет спустя: как сегодня живут актеры легендарной комик-труппы

Прошло больше тридцати лет с премьеры «Маски-шоу», но герои того времени по-прежнему в строю — кто-то в поиске тишины, кто-то в новой творческой ипостаси, а кто-то — в другой стране. Их пути разошлись, но общий дух театра, иронии и человечности остался неизменным.

© runews24.ru

Георгий Делиев: от Одессы — к Парижу и мольберту

Георгий Делиев — человек, с чьим именем неразрывно связано само рождение «Маски-шоу». Именно он стал идейным вдохновителем и художественным руководителем проекта, вдохнув в него дух немого кино, абсурда, визуальной метафоры и одесского юмора. Сегодня ему 65 лет, и большую часть времени он проводит во Франции, в пригороде Парижа. Эмиграция началась в 2022 году — сначала как временная мера, но постепенно превратилась в новую главу жизни. С ним — вторая жена Екатерина и двое сыновей, 10 и 4 лет. Дочь Яна с внучкой Алисой также переехали во Францию.

Делиев не скучает: живопись стала его второй страстью. Его картины — ироничные, яркие, с узнаваемым стилем - выставляются в галереях, продаются коллекционерам (одна работа ушла за 1600 евро). Он пишет маслом, акрилом, акварелью, играет в рок-группе «Мастер-класс», записал альбомы. В 2022-м даже снялся в фильме «Любовь и блогеры». Политику он больше не комментирует и после спорных высказываний 2014 года, в том числе по Крыму, предпочёл уйти в творческую тишину. Но связь с Одессой не рвёт: приезжает, чтобы повидать близких, решить рабочие вопросы, почувствовать родной воздух.

Наталья Бузько: от сцены — к преподаванию и дизайну

Одна из самых ярких и харизматичных актрис труппы — Наталья Бузько — давно ушла из активного экранного пространства. Последняя киноработа датируется 2019 годом. За плечами около 30 ролей, но, по её признанию, актёрской профессии она училась «на ходу»: формального театрального образования нет.

После завершения «Маски-шоу» в 2006-м она продолжала работать в «Доме клоунов», затем всё больше ушла в педагогику — преподавала актёрское мастерство в одесских киношколах Star Time и RemarkaFilm. Также пробовала себя в дизайне: создала несколько коллекций одежды. А в последние годы переехала в Европу. Сначала — Италия, затем — Франция, и, наконец, — Берлин. Сегодня ей 61 год, и она говорит, что обрела внутреннюю гармонию. Бывший муж — Александр Постоленко, с которым у неё двое взрослых детей, — остаётся частью прошлого, но, судя по всему, без конфликтов.

Владимир Комаров: «Лысый», трубочник и экскурсовод Одессы

Образ «Лысого» настолько врезался в память зрителей, что стал преградой для дальнейших киноролей. Комаров ушёл из «Масок» в 2002 году, создал дуэт «Одеколон», музыкальный проект «Д-ръ БрМенталь», но потом осознал: театр — его дом. В 2024-м театр «Маски» официально объявил о его возвращении.

Одновременно он стал независимым экскурсоводом и не просто гидом, а автором маршрутов: «Молдаванка глазами мальчишки», «Алкогольная Одесса», индивидуальные туры с личным участием. Ещё одно неожиданное ремесло — изготовление курительных трубок. Под псевдонимом Владимир Сальве он создаёт эксклюзивные изделия из дерева по 100 долларов и выше. На одну уходит неделя работы. Это не хобби, а реальный источник дохода: пенсия в 2000 гривен явно не покрывает нужды.

Семейная жизнь устроена: третий брак, сын, взрослая дочь от первого брака. Ему 61 год — и он, несмотря на тяготы времени, продолжает шутить, рассказывать и творить.

Борис Барский: усы, скорбь и верность русскому слову

Барский — один из немногих, кто остался в Одессе. Там он основал Дом клоунов, по-прежнему выступает, печатает книги (их уже семь), пишет стихи. Его знаменитые усы — не реквизит, а часть образа с 1995 года:

«Они прижились и всё».

В 2024-м его наградили знаком «Гордость нации». Он открыто говорит по-русски в быту, в соцсетях, на сцене:

«Проблема не в языке, а в поступках. По языку судить — значит не видеть человека».

Семья — фундамент: с супругой Натальей вместе более 45 лет. Но в 2010 году их жизнь разделилась на «до» и «после» — умер сын Константин.

«Это невозможно пережить. Ты просто живёшь с этим. Время не лечит — просто учит нести».

С тех пор Барский почти не снимался (последняя работа — 2019), несмотря на 26 киноролей в активе. Ему 66 лет и в голосе, несмотря на боль, остаётся тёплый, узнаваемый одесский лоск.

Эвелина Блёданс: «Страус», Семён и вера в любовь

Среди всех «Масок» именно Блёданс сумела сделать карьеру в федеральном масштабе. В 2025 году она снова в современном проекте «Маска» на НТВ на этот раз в образе Страуса. Является ведущей «Человек-невидимка» на ТВ-3, снялась в 90 кинопроектах (в основном сериалах), остаётся востребованной.

Но за ярким экраном тяжёлая личная история: три брака, потеря ребёнка на позднем сроке, воспитание сына Семёна (2012 г.р.) с синдромом Дауна, отношения с сыном Николаем (проживает в Израиле), которые долгое время были напряжёнными, но сейчас наладились.

Она открыто говорит о новом романе, который моложе её на 15 лет, но имя скрывает:

«Публичность разрушила прошлые отношения».

В 56 лет Блёданс не только не сдаётся, она активно формирует новую повестку: размышляет о цифровой зависимости, выступает за возвращение к живому общению, театру, музеям. Она — доказательство того, что устойчивость и любовь возможны даже в условиях постоянных испытаний.

Игорь Малахов и Михаил Волошин: хранители духа

Информации о Малахове немного — он по-прежнему в «Доме клоунов», пробовал себя в документальном кино, а в перерывах между гастролями выращивает орхидеи. Отец троих сыновей, заботливый муж и, похоже, человек, который выбрал тихую, но насыщенную жизнь.

Михаил Волошин — мастер перевоплощения: его гримы и пантомима создавали целые миры на сцене. Сегодня он — архивариус «Маски-шоу», собирает афиши, статьи, плёнки, фотографии. Это не просто коллекция — это попытка сохранить память о времени, когда юмор был тонким, визуальным, не требующим слов. Музыкальный эрудит (джаз, босанова, арт-рок), он также остаётся на сцене. С женой-балериной Евгенией — больше 25 лет, дочь растёт в атмосфере искусства. Ему как и Барскому — 66 лет.

Александр Постоленко: клоун как философ

Постоленко по-прежнему в театре играет Родриго и Бенволио в классических постановках «Дома клоунов». Но для него клоун — не смех ради смеха:

«Мы показываем гиперболизированную, но искреннюю жизнь. Зритель смеётся — и видит себя».

Он фотографирует в жанре арт-фото, пишет ироничные рассказы о закулисье, издал книгу «Миру смех». Личная жизнь — скрыта: в браке ли сейчас, неизвестно. Но дочь Анна и сын Антон (дети от брака с Бузько) часть его мира. Ему 65 лет — возраст не угасания, а переосмысления.

«Маски» сегодня: не ностальгия — преемственность

«Маски-шоу» закончилось, но театр «Маски» жив. Это не музей, а действующая мастерская, где старшее поколение передаёт ремесло новым. Некоторые уехали во Францию, Германию, но никто не отрёкся от корней. Они не бегут от прошлого, а несут его с собой — в картинах Делиева, в экскурсиях Комарова, в книгах Барского, в трубках Сальве, в уроках Бузько, в заботе Блёданс о сыне.

Их пути разные, но объединяет одно: умение видеть смешное в трагическом, человечное в абсурдном, вечное — в мимолётном. В 90-е они смешили страну. Сегодня показывают, как оставаться собой, когда мир меняется слишком быстро.

И, возможно, именно в этом главный урок «Масок» для любого, кто чувствует себя чужим, одиноким, потерянным в новой реальности: