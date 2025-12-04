Яков Ильич Брежнев: как он позорил старшего брата

В истории семьи Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева особняком стоит фигура младшего брата, Якова. Его жизнь прошла в тени могущественного родственника. Впрочем, карьера самого Леонида Ильича могла пойти совсем по-другому как раз из-за братской «помощи».

Династия металлургов

Братья Брежневы родились в семье потомственных металлургов и поначалу шли «параллельным курсом». Леонид в 1930-е годы стал инженером, а затем и директором металлургического техникума в Днепродзержинске. Яков также связал свою жизнь с этой отраслью и в целом на жизнь не жаловался. Незадолго до войны он женился, а в 1940 году у него родилась дочь Елена.

Великая Отечественная война резко развела братские судьбы. Леонид Ильич отправился на фронт, где занимался в основном политработой. Причем, весьма успешно. А вот Яков, вероятно, получил бронь как ценный специалист металлургической промышленности — стратегически важной для обороны. В 1942 году его, как и многих других, эвакуировали вместе с техникумом в Магнитогорск, тогдашнюю «кузницу Победы».

Скандал в Магнитогорске

Именно в эвакуации случилось то, что в будущем могло поставить под удар репутацию брата. Дело в том, что семья Якова была эвакуирована в Алма-Ату. То есть в Магнитогорске он оказался в одиночестве. Эту проблему он и решил, закрутив роман с медсестрой Еленой. Причем, Яков скрыл тот факт, что уже женат и у него есть жена и дочь. Когда обман раскрылся, беременная женщина порвала с ним отношения. В 1944 году она родила дочь Любовь, но запретила Якову с ней видеться.

Не вернувшись к законной семье, Яков в том же году отправился к старшему брату, который служил в Карпатах и только что получил генеральское звание. Однако закрепиться при нем не удалось — Яков вернулся в родной Днепродзержинск, где продолжил работать на металлургическом заводе начальником цеха.

Привилегии и падение

Когда в 1961 году Леонид Брежнев перебрался в Москву, за ним последовал и Яков. В столице младший брат генсека получил все привилегии: квартиру на престижном Старом Арбате, охрану, синекуру в Комитете по науке и технике и в Министерстве металлургии.

Он редко появлялся на службе, бравируя и оправдываясь своим «непростым» родством. При этом он активно через брата и высокопоставленных знакомых решал «проблемы»: устроить ребенка в институт, родственника в больницу, выбить премию или должность. Ради этого Яков Ильич регулярно проводил время в ресторанах и на застольях со «столичными шишками».

На этой почве у него вскоре развилась тяжелая алкогольная зависимость. Попытки лечения не помогали, а его поведение становилось все более скандальным. Как пишут биографы, супруга Леонида Ильича, Виктория Петровна, в итоге потребовала от мужа ограничить общение с опустившимся братом.

Одиночество на дне

Смерть Леонида Брежнева в 1982 году, а затем и кончина жены окончательно сломили Якова Ильича. Лишившись и защиты, и последних бытовых ограничений, он полностью опустился. Его дочери были вынуждены буквально спасать семейные ценности от пагубной страсти. Яков Брежнев пережил брата на одиннадцать лет и умер в 1993 году, в возрасте 81 года, став живой иллюстрацией того, как абсолютная власть и привилегии могут разрушить личность.