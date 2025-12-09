Секрет Карины Андоленко. почему звезда «Спасской» живет с мамой и кошками

Карина Андоленко по праву считается одной из самых обаятельных артисток отечественного кинематографа. Несмотря на приятную внешность, актриса по-прежнему не связала себя узами брака. Почему сердце знаменитости до сих пор свободно, и что об этом говорит сама Карина — читайте в нашей статье.

С творчеством артистки многие поклонники отечественного кино знакомы давно. Андоленко сыграла в сериалах «Жёлтый глаз тигра», «Таинственная страсть» и многих других. Сегодня на экранах поклонники могут снова увидеть артистку. Карина исполнила роль следователя в сериале «Спасская».

Говоря о своём персонаже, знаменитость отмечает: Анна Спасская — большой профессионал своего дела, но совершенно невнимательная жена. Переплетение любовной и профессиональной жизни героини и привлекает зрителей вот уже несколько сезонов. К примеру, сейчас звезда снимается в шестом сезоне картины.

Артистка отметила, что совсем скоро на экранах появятся четыре фильма с её участием.

Детство Карины Андоленко

Будущая звезда кино родилась в семье инженера и сурдопереводчика. Её бабушка и дедушка были артистами театра для глухонемых.

В 12-летнем возрасте Карина получила в подарок от матери полное собрание сочинений Станиславского. Необычное чтиво перевернуло взгляды девочки на искусство, и она решила стать актрисой.

Ещё в школьные года Андоленко начала посещать театральную студию. А после получения аттестата она поступила в школу-студию МХАТ на курс Константина Райкина.

Получив диплом, Карина стала частью труппы «Сатирикона», а затем перешла в «Губернский театр», где работает до сих пор.

Кинокарьера артистки началась с четвертого курса. Карина дебютировала в картине «Шальной вальс», а через год получила главную роль в драме «Розы для Эльзы». После успеха в прессе появились слухи о романе молодой актрисы с режиссёром Егором Кончаловским, но они остались без комментариев.

© Карина Андоленко благодарна маме за выбор профессии

После этого карьера артистки устремилась вверх. Сегодня фильмография Карины насчитывает несколько десятков ролей, из которых более половины — главные.

Андоленко по праву называют универсальной актрисой. Она легко перевоплощается в следователя, лётчицу, буфетчицу, вдову, бизнес-леди и журналистку.

Сама актриса отмечает: она любит каждую своё дело, ведь каждая из героинь имеет свою судьбу, планы на жизнь и личные секреты. Свою профессию звезда называет органичной, поскольку на съёмках её учат и «трамвай водить, и корову доить».

Мужчины Карины Андоленко

На втором курсе училища будущая артистка впервые влюбилась. Её сердце покорил Гела Месхи, однако отношения пары долго не продлились: избранник честно признался, что полюбил другую.

После расставания с Месхи Андоленко закрутила роман с коллегой Дмитрием Пчелой. Его зрители могли увидеть в фильмах «Остров обречённых» и «Загадка Эйнштейна».

Артист красиво ухаживал за возлюбленной и даже планировал позвать замуж. Однако в какой-то момент Дмитрий получил предложение о работе в Прибалтике. Карина отказалась ехать вслед за любимым, и любовь сошла на нет.

Затем актриса стоила отношения со Станиславом Бондаренко. Но и этот роман не продлился долго. После расставания пары в Сети появились слухи о связи Андоленко с Алексеем Макаровым, который старше неё на 14 лет. Сама звезда никак не комментировала предположения, при этом она часто публиковала совместные снимки с коллегой. К сожалению, эти отношения тоже завершились расставанием.

В одном из интервью Карина отметила, что к каждой неудаче на любовном фронте относится философски. Она заявила, что просто ещё не встретила мужчину своей мечты и не торопит события.

Также артистка пояснила, что никогда не станет выбирать между мужчиной и карьерой. Однажды она уже столкнулась с таким ультиматумом, и её решение было неутешительным для возлюбленного.

Невеста с кошками

Сегодня Карина Андоленко по-прежнему находится в статусе завидной невесты. Слухи о своей личной жизни артистка игнорирует, оставляя поклонников наедине с догадками и предположениями.

«Что касается личной жизни, то я не люблю о ней говорить. Это пространство, которое должно оставаться только моим. Никого не хочу туда пускать», — говорит актриса.

Возможно, уверены фанаты, рано или поздно звезда встретит «того самого» мужчину, ради которого сможет изменить свой плотный график и посвятить время личной жизни.

При этом 39-летняя знаменитость не скрывает: она живёт в одной квартире с мамой, собакой и несколькими кошками. Звезда отмечает, что очень любит животных и не откажется от них.