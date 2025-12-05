Вениамин Вайсман: что пообещал сотрудникам МУРа самый дерзкий мошенник СССР

Ошибочно считать, что самым благодатным периодом для разгула всяческого рода мошенников был НЭП. В послевоенном СССР своих «Остапов Бендеров» тоже хватало. Взять, например, Вениамина Боруховича Вайсмана, известного также под фамилиями Житомирский, Рабинович, Трахтенберг, Кузнецов. Благодаря своей находчивости и наглости он умудрялся годами водить за нос высших чиновников, включая членов ЦК ВКП(б).

Неудачливый «щипач»

Уроженец Житомира, Вайсман начинал с карманных краж. Впрочем, судя по тому, что он достаточно часто попадался, «щипачом» он был не самым лучшим. тем не менее Вайсману всегда удавалось бежать из из мест заключения. В один из таких побегов его поджидала масштабная неудача: зимой 1944 года он получил сильное обморожение. В результате ему ампутировали обе ноги и часть пальцев на левой руке. Став неходячим инвалидом, вернуться в «профессию» Вайсман не смог.

«Герой» в министерских приемных

рецидивист отправился к семье в Орехово-Зуево и даже попробовал работать на заводе, но получилось еще хуже, чем с воровством. Поэтому Вайсман разработал новую, почти беспроигрышную схему. В 1946 году, обзаведясь поддельной наградной книжкой, он предпринял вояж по московским министерствам, где представлялся «капитаном-танкистом, инвалидом войны и Героем Советского Союза».

Его легенда была детально проработана: он якобы воевал в корпусе генерала Катукова, был тяжело ранен при штурме Берлина, а теперь нуждался в помощи. Послевоенная бюрократическая система тогда работала по-другому: попасть на прием к министру было относительно просто, а вид инвалида с орденами вызывал доверие и желание помочь. Так что долгими проверками себя никто, не утруждал.

Пенсии выписывались на раз, а кое-кто из самых благостных побуждений даже жертвовал свои кровные. Всего за полтора года Вайсман, по данным следствия, получил обманом свыше 56 тысяч рублей – огромная по тем временам сумма – и большое количество дефицитных промтоваров: ткани, костюмы, обувь. Последнее выглядело особенно иронично, но, как говорится: чем богаты.

Всего его жертвами мошенника стали представители более 20 союзных министерств. Причем, Вайсман успешно мимикрировал, меняя легенды по мере надобности. Так, в Министерстве речного флота он был «мотористом Амурского пароходства», в Министерстве лесной промышленности — «мотористом леспромхоза», где-то еще представлялся зоотехником, шахтером, сварщиком и т.д.

Жадность фраера сгубила

Как это часто и бывает, конец успешной «карьере» положила собственная жадность. В 1947 году он пришел к министру тяжелого машиностроения Н.С. Казакову со своей классической просьбой о помощи. И все бы ничего, но сделал он это второй раз за последнее время, что и вызвало подозрения у чиновника. Недолго думая, тот вызвал милицию, которая и задержала Вайсмана у кассы министерства.

На следствии вскрылись все многочисленные эпизоды. Суд был закрытым, а материалы дела засекретили, чтобы не компрометировать высший аппарат власти. Удивительно, но за столь масштабное мошенничество Вайсман получил сравнительно мягкий приговор — 10 лет лагерей строгого режима. Отсидев срок, он вскоре снова попался на мелкой афере, но и тут смог отделаться, как говорится, легким испугом. Он слезно обещал следователям МУРа больше не совершать преступлений, если те помогут ему устроиться в дом инвалидов.

Свое обещание Вайсман сдержал почти 10 лет он прожил в Доме инвалидов в Оренбургской области, где и скончался в 1969 году в возрасте 55 лет. Более того, за это время он успел и посотрудничать с правоохранителями, выявив финансовое мошенничество и злоупотребление властью среди руководства учреждения.