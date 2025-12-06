Исаакий Солженицын: что известно про отца писателя

Имя Александра Исаевича Солженицына знает весь мир. Но мало кто задумывается, что отчество писателя, под которым он вошёл в историю, — результат случайной ошибки в паспортном столе 1934 года. Настоящее имя его отца было Исаакий. И его судьба, оборвавшаяся за полгода до рождения сына, стала первым трагическим прологом к жизни будущего нобелевского лауреата.

Успешный старт, прерванный войной

Исаакий Семёнович Солженицын родился в 1891 году в зажиточной крестьянской семье на Северном Кавказе, что позволило ему получить прекрасное образование — он стал студентом филологического факультета Московского университета. Именно там он встретил свою будущую жену, Таисию Щербак, тоже происходившую из состоятельной кубанской семьи.

Идиллию разрушила Первая мировая война. Исаакий ушёл на фронт добровольцем, проявил храбрость и вернулся домой офицером, с боевыми наградами. Молодые люди обвенчались, но, как вспоминала позже Таисия, Исаакия не покидало мрачное предчувствие собственной ранней смерти. Своё возвращение с войны он и вовсе считал чудом.

Роковая охота

Предчувствие его не обмануло. Летом 1918 года, уже демобилизовавшись, Исаакий отправился на охоту. Там произошёл несчастный случай — он получил не смертельное огнестрельное ранение. Однако через неделю началось заражение крови, справиться с которым в условиях послевоенной разрухи и недостатка медикаментов оказалось невозможно. Исаакий Семёнович скончался.

На тот момент Таисия была на шестом месяце беременности. Её сын, будущий писатель Александр Солженицын, родился в декабре 1918 года, так и не увидев своего отца.

Наследие, переданное через память

Эта личная трагедия определила многое. Таисия Солженицына, блестяще образованная женщина (она в совершенстве владела английским и французским), посвятила себя воспитанию сына. Она не только дала ему прекрасное образование, но и стала хранительницей памяти об отце. Именно из её рассказов маленький Саша, а позже и весь мир, узнал об Исаакии — об его учёбе, военной доблести и трагической гибели.

Таким образом, случайная паспортисткая ошибка навсегда закрепила в истории отчество «Исаевич». Но за ним стоит реальная, полная драматизма история Исаакия Солженицына — человека, чья жизнь оборвалась так внезапно, успев оставить после себя лишь память и нерождённого сына, которому было суждено описать трагедии целой эпохи.