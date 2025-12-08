Что называли гаремом «Циклопа» Потемкина

В галантном XVIII веке, где интриги и любовные связи были нормой, князь Григорий Потёмкин выделялся даже на этом фоне. За глаза его называли — не только из-за отсутствия глаза (потерянного, по слухам, в бильярдной драке с братьями Орловыми, которые пытались устранить конкурента), но и за неукротимый, всевидящий нрав. Завистники не могли понять, как этот одноглазый, далеко не красавец, с лёгкостью покорял женские сердца, включая сердце самой императрицы.

© Иоганн Лампи "Портрет Григория Потемкина"

Тайный муж Екатерины

В 1774 году 34-летний Потемкин, герой недавнего переворота, сумел стать не просто фаворитом 44-летней Екатерины II, а, по мнению многих историков, её тайным мужем. Их страстный роман длился недолго, около двух лет, но глубокие чувства и прочная дружба связали их до самой смерти светлейшего князя. Эту неразрывную связь многие объясняют рождением в 1775 году дочери, Елизаветы, получившей усечённую фамилию — Тёмкина. Девочку, чтобы скрыть происхождение, отдали на воспитание родственникам.

Потёмкин, вознесённый на вершину власти, тяготился ролью «скрытого супруга», но открыто признать брак было невозможно. Их отношения представляли собой бурную смесь страсти, политического партнёрства и изматывающих сцен ревности. В итоге они «отпустили» друг друга, сохранив невероятную близость. Любопытно, что после Потемкина у Екатерины было ещё семь фаворитов, и большинство из них — от Завадовского до знаменитого Платона Зубова — были представлены ко двору им самим. Так экс-любовник превратился в влиятельного «министра по фаворитам», контролируя доступ к императрице.

Любовницы Потёмкина

Ухаживать Потёмкин предпочитал на широкую ногу, не жалея сил и денег. Среди его трофеев значилась супруга прославленного покорителя женских сердец графа Калиостро, а также княгиня Екатерина Долгорукая, на именины которой был устроен пышный прием, где на десерт подавали кушанье с настоящими бриллиантами.

Племянницы Потёмкина

После долгих поисков идеальной любовницы Потёмкин решил не искать радостей на стороне, а обратил самое пристальное внимание на своих племянниц, которые были дочерями его родной сестры Елены и смоленского помещика Василия Энгельгардта.

Все 5 девушек – Александра, Варвара, Екатерина, Надежда, Татьяна - были поселены Потёмкиным в его доме и по достижении определённого возраста становились фрейлинами императрицы. Уделяя особое внимание их всестороннему образованию, Потёмкин занимался их просвещением в плотских утехах.

Семейный гарем Потёмкина, известный далеко за пределами России, стал школой жизни для племянниц, которые бесконечно боготворили щедрого дядюшку за бриллианты и светское положение. За исключением Надежды, сведений к которой история не сохранила, каждая родственница была удачно выдана им замуж.

Александра Браницкая

Первой роль любовницы дяди примерила на себе Александра, которая покорила Потёмкина своей кротостью, королевской статью, деятельным нравом и единомыслием. Стоит отметить, что фельдмаршал столь же быстро охладел к ней, как и влюбился, а Александра питала к нему страстные чувства всю жизнь, даже после того как стала женой графа Браницкого.

Сохранив с Александрой дружеские отношения, именно её Потемкин желал видеть в последние дни своей жизни, и она примчалась к дяде и неотлучно сидела у его кровати.

Варвара Голицына

Отношения иного рода завязались у Потёмкина со своенравной Варварой, которой нравилось флиртовать с дядей, заставлять его ползать у её ног и писать любовные письма. Рыжеволосая Варвара знала, что фельдмаршал без ума от неё и пользовалась этим, вынуждая его ревновать и нервничать.

Возможно, она окончательно бы свела с ума Потемкина, если бы не задумала женить его на себе, однако он разгадал её план и начал активный поиск супруга для своей «божественной Варюши».

Не скупясь на чины и ордена, Потемкин предлагал жениться на своей племяннице многим представителям аристократии, которые за отказ получали понижение в должности, ссылку или другое наказание.

Пока Потёмкин уговаривал на брак князя Волконского, строптивая Варвара влюбилась в его друга генерала Голицына, которому стала верной спутницей, и в подтверждении искренности чувств родила 10 сыновей.

Екатерина Скавронская

По свидетельствам современников Екатерина была самой красивой, но наименее образованной из сестер Энгельгардт, которой были чужды бурные страсти и однозначное выражение эмоций.

Понимая, что ей не избежать участи родственниц, Екатерина, совсем не любя Потемкина, разделяла с ним любовное ложе дольше остальных сестёр. Не желая огорчать дядю, вечно скучающая Екатерина, даже выйдя замуж за графа Скавронского, не спешила расстаться со своим статусом любовницы.

Когда награжденный внеочередным чином муж Екатерины отбыл по службе в Неаполь, Потёмкин запретил своему «ангелу во плоти» мчаться за супругом, и она безропотно осталась с дядей.

Татьяна Юсупова

Самой юной была очаровательная Татьяна, связь с которой была весьма кратковременной. С 12 лет входившая в свиту фрейлин императрицы Татьяна в 15 лет отказалась от заманчивого предложения герцогини Кингстон отправиться с ней в Англию, а в 16-ть стала женой Потёмкина, правда не Григория, а другого более дальнего родственника старше её на четверть века.

Спустя 6 лет её супруг скоропостижно скончался, а через некоторое время она связала себя узами брака с князем Юсуповым. Татьяна понимала толк в финансовых делах, жертвовала огромные суммы на благотворительность и увлекалась коллекционированием уникальных драгоценных камней, которые она приобретала на деньги полученные в наследство от дядюшки.