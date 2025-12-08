Роберт Бартини: как итальянский аристократ стал гениальным русским авиаконструктором

Его имя почти ничего не скажет обывателю, но любой связанный с авиацией вытянется по стойке смирно. Он первым построил скоростные самолеты, это машины его конструкции бомбили Берлин. Без него в космос не полетел бы первый спутник. Не было бы «Бурана» и американских шаттлов. Это итальянский аристократ, барон и гениальный советский авиаконструктор – Роберт Бартини.

«Бартини – самый выдающийся человек в истории авиации», — говорил о нем конструктор Олег Антонов. «Мы все обязаны Бартини очень и очень многим, без Бартини не было бы спутника», — вторил ему Сергей Королев. «Да что мы тут все шумим! Поручим это Бартини. Если уж он не сделает, то задача принципиально не решаемая», — подводил итоги дискуссии авиаконструктор Александр Яковлев.

Такие отзывы самых выдающихся коллег не случайны. Как подчеркивал тот же Королев, Бартини научил их всех «понимать невероятное». То есть создавать то, что считалось невозможным. Отсюда и наши рекорды, поэтому Россия первой оказалась в космосе.

Исследователи литературы в один голос утверждают, что факты из биографии Бартини оказали влияние на А. Толстого, В. Набокова, М. Булгакова, А. Грина, Антуана де Сент-Экзюпери и многих других. Считается, что загадочный характер Воланда, и даже его брови, списаны с Бартини.

Барон Роберто Орос ди Бартини родился 14 мая 1897 года в семье итальянского аристократа в городке Фиуме на берегу Адриатического моря. Сейчас это Хорватия, а тогда принадлежал Австро-Венгерской империи и был населен по преимуществу итальянцами.

В 1912 году впервые взлетел на аэроплане, кстати русском, на аттракционе. Увлекся авиацией и отец подарил «мальчику» самолет. Вот с тех пор и «заболел» авиацией.

С началом Первой мировой войны особого выбора с профессией не было – закончил училище и в 1916 году стал военным. Однажды вышел конфликт с фронтовым офицером, который, по мнению Бартини, незаслуженно расстрелял солдата. Капитан стал орать и заявил, что молодой офицер должен не возмущаться, а отдавать ему честь. «Свою иметь надо», — парировал барон.

Офицер выхватил пистолет и собрался застрелить и Бартини вслед за тем солдатом. Но аристократ оказался проворнее и прострелил капитану руку. За что уже официально трибуналом был приговорен к расстрелу. Но не успели – случился Брусиловский прорыв и «висельника» взяли в плен казаки. Так и оказался впервые в России.

Местом содержания определили совсем уж далекие от фронта края – под Хабаровском. Зато потом, когда все закончилось, и пленных отправляли домой, то до корабля во Владивостоке было близко.

На судне австрийские и немецкие офицеры опять чуть не убили Бартини. Оказалось, он успел нахвататься социалистических идей и стал убежденным коммунистом. Собрались выбросить за борт, но спас капитан, узнавший о заговоре. Роберто высадили в Шанхае и до Италии он добирался сухопутным путем.

На родине тут же вступил в компартию. Отказался от денег отца, переехавшего в Рим, стал простым рабочим на заводе. Когда родитель умер, то все наследство отдал компартии. А тут к власти пришел Муссолини, установился фашистский режим. «Красного барона», как уже начали называть Бартини, стали преследовать.

Руководство партии приняло решение переправить его в СССР. Судьба Бартини обсуждалась на специальном заседании Центрального Комитета. Доставкой занимались представители Коминтерна, через несколько стран. В Берлине резидент Разведуправления Красной Армии Я. Фишман вручил советский паспорт на имя Бартини Роберта Людвиговича. Так в августе 1923 года началась русская жизнь Бартини. Даже в анкетах он стал писать – русский.

ЦК компартии Италии перед отправкой дал ему задание – помогать созданию Красного воздушного флота СССР. Бартини торжественно поклялся. Это и определило род его деятельности на новой родине. Свою работу Бартини начал конструктором на научно-опытном, «чкаловском» аэродроме в Москве. Там он вскоре стал начальником Научно-технического отдела. Затем долгое время работал в Таганроге – одном из конструкторских центров в советское время.

Все разработки Бартини опережают свое время – он создает аппараты, которые еще не в состоянии производить не только советская, но и любая промышленность в мире. Зато это позволяет устанавливать планки для других конструкторов.

Характерным стал один эпизод. Однажды нарком обороны Тухачевский и нарком промышленности Орджоникидзе проводили совещание с конструкторами – нужны были истребители со скоростью в 300 км/ч. Все в один голос заявили, что это невозможно.

Тогда Тухачевский всех пригласил на аэродром и продемонстрировал самолет «Сталь-6» присутствовавшего на том же совещании Бартини. Самолет показал 320 км/ч. Конструкторы опешили. С этого момента авторитет Бартини стал неоспорим.

© Самолет «Сталь-6»

Через некоторое время «Сталь-6» уже выдавала 350 км/ч, потом, усовершенствовав конструкцию, добился и 420 км/ч. Проект в 1934 году закрыли как несоответствующий тематике гражданского института, самолет был к тому моменту готов для запуска в серию на 60 процентов. Тогда был создан пассажирский «Сталь-7», а на его базе потом бомбардировщик ДБ-240. Он будет участвовать в бомбардировках Берлина.

Но все же почему столь замечательные самолеты не пошли в серию? А все дело в дружбе Бартини с Тухачевским. После ареста и расстрела маршала, в 1938 году был репрессирован и Роберто Бартини. Его тоже, уже в третий раз за жизнь, приговорили к смерти.

Но тут вмешался Сталин. Он как раз находился под впечатлением беспосадочного перелета очередного прототипа самолета Бартини по маршруту Москва – Свердловск (Екатеринбург) – Севастополь – Москва. Узнав о приговоре «автору» этого шедевра, распорядился «дать возможность работать». Бартини определили в КБ другого заключенного – Андрея Туполева. В этой «шарашке» также отбывал заключение и Сергей Королев.

В 1946 году Бартини освобождают, и Сталин предложил ему самому выбрать место работы. Тот решил, что это будет Таганрогский завод имени Димитрова. Стоит сказать, что после ареста ОКБ Бартини возглавил его ученик Владимир Ермолаев, а после его смерти от тифа в 1944 году все кадры перешли в ОКБ Сухого. Так что нынешние истребители Су тоже результат и его гения.

Своих самолетов Роберт Бартини уже не создавал. Но как только кто-то из наших великих авиаконструкторов упирался в «невозможное», то сразу бежали к нему. И он решал проблему. Олег Антонов, конструктор самых больших в мире грузовых самолетов, вспоминал, что однажды уткнулись в проблему с полами. Вспомнил, что нечто подобное в свое время делал Бартини и обратился к нему за советом. В ответ тот просто прислал все чертежи и готовые решения своей оригинальной конструкции.

Здесь мы и сотой доли созданного Бартини не упомянули. Всего за свою жизнь Бартини создаст более 60 проектов самолетов, оригинальных аэродинамических схем, силовых установок. Это только то, что было готово целиком и нам известно – практически весь архив конструктора в свое время сожгли по халатности, приняв за мусор.

Но даже то, что сохранилось – бесценно. Его изобретения стали востребованными, но уже в наше время. Практически вся современная российская авиация, которая вызывает такое восхищение, основывается и на идеях Бартини. Его крыло двойной стреловидности сделало возможным полеты «Бурана» и американских шаттлов.

Скончался Красный барон 6 декабря 1974 года в Москве, оставив самую главную заповедь, которую повторял очень часто: «Непонятное вами остерегайтесь называть несуществующим».