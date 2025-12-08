Пережил три смертельные дозы радиации: чем поражал самый секретный министр СССР

В истории советского атомного проекта было немало известных фигур, например Курчатов и Харитон. Но есть и те, чьи имена долгое время оставались засекреченными. О них мало что знали не только за границей, но даже внутри страны. К последним безоговорочно относился Ефим Павлович Славский — человек, возглавлявший атомную промышленность СССР почти 30 лет и буквально ставший живой легендой.

Путь наверх

Биография Славского — классический для его поколения путь «из грязи в князи». Родившийся в 1898 году в крестьянской семье, он рано начал работать: пас скот, был коногоном и рубщиком угля на шахте. Революция 1917 года определила его дальнейшую судьбу: он вступил в Красную Армию, воевал в Первой Конной армии Буденного, дослужился до комиссара бригады.

Но настоящим призванием Славского стала не война, а индустриализация. Получив образование в Московском институте цветных металлов и золота, будущий министр проявил себя как блестящий организатор производства. Он руководил заводами «Электроцинк» в Орджоникидзе и Днепропетровский алюминиевый, успешно провел их эвакуацию в войну и нарастил выпуск стратегически важного в тот момент металла, за что получил три ордена Ленина.

Именно этот опыт «промышленного генерала» привел его в 1946 году в сверхсекретное Первое главное управление — сердце советского атомного проекта. Славский стал одним из архитекторов новой, атомной индустрии страны.

Человек из стали

Славский возглавил Министерство среднего машиностроения (так официально именовалась атомная отрасль) в 1957 году и руководил им вплоть до 1986-го. Его стиль руководства был основан на личной ответственности и готовности идти на риск. Обладая от природы богатырским здоровьем, он всегда первым шел в опасные зоны на полигонах и предприятиях. Такая самоотверженность дорого ему обошлась.

По подсчетам медиков, за всю карьеру Славский «впитал» около 1500 рентген радиации, что эквивалентно трем смертельным разовым дозам. Этот факт многим тогда показался невероятным: он не просто выжил, но и сохранял активность, бегая на лыжах до глубокой старости. Скорее всего, дело в том, что накопление радиации шло медленными темпами, благодаря чему организм просто успевал адаптироваться.

Отставка «Ефима Великого»

Его железная воля проявилась и во время последней крупной катастрофы его эпохи — аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Несмотря на преклонный возраст (88 лет), Славский неоднократно выезжал в зону заражения, используя свой колоссальный опыт для помощи ликвидаторам.

Чернобыль стал последней чертой. Через полгода после аварии, буквально накануне 30-летия руководства отраслью, Славского, одного из последних «сталинских наркомов», попросили уйти в отставку. Это был конец целой эпохи в атомной промышленности.

Он прожил еще пять лет, уйдя из жизни в 1991 году в возрасте 93 лет. Среди коллег он остался в памяти как «Ефим Великий» — человек-эпоха, чья личная стойкость и преданность делу были неотделимы от грандиозных и трагических свершений атомного века.