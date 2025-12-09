Сорайя Исфандияри: как дочь русской немки стала императрицей Ирана

Это одна из тех парадоксальных историй, которые мог породить только XX век. В 1951 году, на фоне холодной войны, советский лидер Иосиф Сталин, известный неприязнью к монархиям, отправляет роскошные дары на свадьбу шаха Ирана. Почему? Возможно, ключ к разгадке лежал в биографии невесты — красавицы Сорайи, в чьих жилах текла и русская кровь.

«Персидская» принцесса из Москвы

Судьба Сорайи Исфандияри-Бахтиари была предопределена смешением культур и революций. Её мать, Ева Карл, родилась в 1906 году в Москве, в семье балтийских немцев. Дед Сорайи, Франц Карл, был петербургским инженером-оружейником. После революции семья бежала в Германию. Там Ева встретила блестящего иранского аристократа Халила Исфандияри-Бахтиари, представителя одного из самых влиятельных кланов страны.

Их дочь Сорайя, родившаяся в 1932 году, унаследовала лучшие черты обоих миров: изящные европейские черты лица, поразительные сине-зелёные глаза и статус принцессы могущественного племени бахтиаров. Детство она провела между Ираном, Германией и Швейцарией, свободно говоря на четырёх языках.

«Принцесса с грустными глазами»

В 1951 году 19-летняя Сорайя стала второй женой шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. Их свадьба поразила мир ослепительной роскошью: 20-килограммовое платье, усыпанное алмазами. Среди пышных подарков выделялся и скромный, по царским меркам, но крайне знаковый дар из Кремля: норковое манто и набор для письма, украшенный чёрными алмазами-карбонадо.

Поселившись во дворце, по-европейски образованная девушка пыталась бороться с излишествами персидского придворного церемониала. Она также оказывала влияние на шаха в политических вопросах и занималась благотворительностью.

Внешне всё шло хорошо, но Сорайя всё больше приходила в уныние, за что её даже прозвали «принцессой с грустными глазами». Шах ждал от жены наследника – но оказалось, что она бесплодна. Хотя медицинские светила лишь разводили руками – уровень науки в то время ещё не позволял установить точные причины болезни. В 1958 году шах и его жена развелись. Сорайя могла остаться императрицей, но не захотела, чтобы Мохаммед Реза при ней взял вторую жену. По её мнению, которое шло вразрез с нормами ислама, многоженство было нарушением святости брака. Примечательно, что уехав из Ирана, она перешла в католицизм.

Сорайя сохранила королевский титул и получила от мужа щедрые «отступные», однако так и не оправилась от потрясения, вызванного разводом. Она долгие годы страдала депрессией и пыталась найти утешение в кратковременных романах. Замуж Сорайя больше не вышла. Некоторое время она пробовала себя в качестве актрисы. Помня о российском прошлом своих предков, экс-супруга шаха согласилась сыграть главную роль в фильме о Екатерине Великой. Это могла быть единственная лента в истории кино, в которой императрица сыграла бы другую императрицу – однако проект не был реализован. Последние годы Сорайя Исфандияри-Бахтиари провела во Франции, умерла она в 2001 году. Немалое состояние покойной разделили между собой благотворительные организации.