Как кошка стала соавтором мирового открытия

В мексиканском городе Канкун стоит необычный памятник. Он изображает сурового мужчину в очках, который бережно держит на руках кошку. Это — советский и российский ученый Юрий Кнорозов. Почему его монумент находится так далеко от родины? И при чем здесь кошка? История этого человека — настоящий детектив, герою которого удалось невозможное.

Гений, опередивший время

Юрий Кнорозов (1922-1999), выпускник МГУ, был ученым-энциклопедистом. Его интересовали древние языки, шаманизм и этнография, но в историю он вошел как человек, разгадавший главную загадку Мезоамерики. В середине XX века мировое научное сообщество во главе с американцем Эриком Томпсоном считало письменность майя «нечитаемой» — набором красивых, но бессмысленных символов.

Вызов принял Кнорозов. Увидев статью с названием «Дешифровка письма майя — неразрешимая проблема», он решил доказать обратное. Не имея возможности поехать в Мексику, он работал в ленинградских библиотеках, изучая копии древних рукописей. Его гениальная догадка заключалась в том, что письмо майя было не иероглифическим, а слоговым. Применив созданный им метод позиционной статистики, Кнорозов к 1950-м годам дешифровал три четверти знаков, совершив революцию в майянистике. За эту работу он получил Государственную премию СССР, а позже — высшие награды Мексики и Гватемалы, куда впервые смог попасть только в 1990-е годы.

Соавтор с хвостом и усами

Кнорозов был человеком довольно замкнутым и сдержанным. По большому счету, кроме науки его мало что интересовало. Друзья вспоминали его жилище времен изучения языка майя: комната, напоминающая пенал, вся забитая книгами.

Однако была у него и еще одна страсть: кошки. Кнорозов очень любил этих зверьков, знал поименно всех кошек своих знакомых, и при встрече неизменно справлялся об их здоровье. На самой известной фотографии Кнорозов запечатлен с любимой сиамской кошкой Аспидом (домашнее имя – Ася). Он, не шутя, называл ее своим соавтором, поскольку именно наблюдение за тем, как Ася учит своего котенка ловить мышей, навело его на мысль, которая впоследствии легла в основу его гениальной статьи «К вопросам о классификации сигнализации».

Дело в том что сам Кнорозов дешифровку письма майя считал лишь одним из примеров работы его теории коммуникации. С точки зрения ученого, коммуникация (как устное, так и письменное общение) построена на сигналах – «посылах» и сигналах – «получения посылов». И поскольку Ася имела отношение к разработке этой идеи, Юрий Валентинович хотел указать ее в качестве своего соавтора. Но это, конечно, сочли чудачеством гения, и, разумеется, Ася в соавторы так и не попала, что Кнорозова весьма рассердило.

Мифы вокруг имени ученого

Кнорозов был человеком в высшей степени неординарным, как и все гении. И поэтому неудивительно, что с его личностью связано много мифов.

Один из них Кнорозов распространял сам: он иронизировал, что стал дешифровщиком, так как в детстве получил сильный удар по голове во время игры в мяч. Он едва не ослеп. Но зрение вернулось, а вместе с ним проявилась дремавшая способность читать тайнопись.

Еще говорят, что Кнорозов добыл книги «Сообщение о делах в Юкатане» и «Кодексы майя» из горящей Берлинской библиотеки в мае 1945 года. Это совершенный вымысел, потому что в 1945 году Юрий Кнорозов служил телефонистом в Москве. На фронт его не взяли по состоянию здоровья. Однако эти редкие книги у него действительно были. Откуда, теперь и не скажешь.

Еще одна легенда гласит, что доклад Кнорозова на защите диссертации длился всего три минуты, по истечении которых весь совет единогласно проголосовал за присуждение ему докторской степени. В данном случае правда была лишь в том, что звание доктора наук он получил, минуя кандидатский этап, благодаря огромному исследовательскому таланту и научным заслугам. Доклад на защите был, хотя молодой ученый и пытался отказаться от его произнесения, заявив довольно дерзко, что содержание его работы и так известно всем собравшимся. Ситуацию спасли научные руководители Кнорозова, которым удалось не допустить скандала и призвать соискателя к порядку.