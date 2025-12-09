Второй «отец» автомата Калашникова: почему власти держали его в секрете

В 1949 году на вооружение Советской Армии был принят автомат, ставший впоследствии самым известным стрелковым оружием в мире — АК-47. Несмотря на многочисленные мифы, приписывающие создание автомата Хуго Шмайссеру, нет никаких сомнений, что изобретателем был именно Михаил Тимофеевич Калашников. Однако на ключевом этапе разработки рядом с ним находился человек, чей вклад в общее дело был надолго забыт, — Александр Алексеевич Зайцев.

© Кадр из фильма

Путь в оружейное дело

Александр Зайцев родился в 1924 году во Владимирской области. После окончания школы в 1939 году он поступил в Ковровский механический техникум. Получив диплом в 1943 году, он, несмотря на бронь, добился отправки на фронт. До конца войны Зайцев служил радистом в Заполярье, участвовал в разведоперациях, был трижды ранен. После Победы службу он продолжил на Дальнем Востоке — в войне с Японией.

В 1946 году, демобилизовавшись, Зайцев поступил на работу в отдел главного конструктора Ковровского завода №2 (позже — Завод имени В. А. Дегтярева). Именно здесь через полгода оказался и молодой сержант-испытатель Михаил Калашников, направленный для доработки своего опытного автомата.

Как рождался АК-47

Первые испытания автомата Калашникова показали серьезные недостатки, и судьба проекта буквально висела на волоске. Для помощи конструктору была создана группа специалистов, которую возглавил Александр Зайцев. Он стал не просто помощником, а техническим руководителем работ и ближайшим соавтором.

Именно Зайцев, обладая глубокими инженерными знаниями и опытом, которых не было у Калашникова, убедил того не просто модернизировать, а кардинально переработать конструкцию. На его долю пришлась основная работа по техническому воплощению идей и созданию чертежей. Фактически, тот самый облик АК-47, который мы знаем, был рожден в этом творческом союзе.

Несостоявшееся признание

В 1949 году, после успешных испытаний, автомат был принят на вооружение. Михаил Калашников получил Сталинскую премию I степени и всемирную известность. Имя же Александра Зайцева в наградных документах отсутствовало. Существует версия, отраженная в воспоминаниях его зятя, что чиновнику, утверждавшему списки, не понравилась фамилия «Зайцев», показавшаяся ему «несерьезной» для названия грозного оружия. Более того, изначально рассматривался вариант названия «автомат Калашникова-Зайцева», который также был отвергнут. В итоге вклад талантливого инженера так и не получил официального признания.

Карьера после «калаша»

Несмотря на отсутствие премии и награды, Александр Зайцев продолжил плодотворную работу в Коврове, возглавив конструкторское бюро. Он пользовался большим уважением в коллективе как демократичный и ответственный руководитель. Его талант неоднократно проявился и в дальнейших конкурсах.

В 1960-х годах на испытаниях нового автомата под патрон 5,45×39 мм образец СА-006, созданный Зайцевым совместно с Константиновым и Гараниным, по ряду ключевых параметров (точность, кучность) превзошел модернизированный АКМ Калашникова. Однако по экономическим соображениям (огромные затраты на переоснащение производства) на вооружение был принят все тот же «калаш». Зайцев с горечью отметил тогда, что их автомат — «оружие XXI века», и он попросту опередил свое время.

Под руководством и при непосредственном участии Зайцева велась разработка и модернизация множества образцов вооружения: укороченного автомата АКСУ, гранатомета РПГ-7, пусковой установки для системы постановки дымовых завес «Туча», радиолокационного прицела «Фара» для пулеметов.

Александр Зайцев ушел из жизни в 1994 году. К тому моменту его послужной список насчитывал 18 авторских патентов на различные изобретения.