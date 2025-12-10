Женщина родила от донора спермы и назвала его сумасшедшим насильником

Жительница США Джорджия (имя изменено) стала жертвой донора спермы и родила от него дочь. Она рассказала Daily Mail, что отец ее ребенка оказался носителем опасного наследственного заболевания.

Джорджия объяснила, что решила завести ребенка в 40 лет. Она была разведена и не хотела обращаться в клиники, поскольку ее не устраивала цена и анонимность будущего донора. Человека, готового оплодотворить ее в домашних условиях, она нашла в социальных сетях. Донора звали Питер Льюис. У него была хорошая репутация, поэтому Джорджия не испугалась к нему обратиться.

Поначалу Питер казался женщине обаятельным человеком. Однако, по ее словам, на первой же встрече он показал свою настоящую сущность. Она утверждает, что он вел себя как сумасшедший насильник и принудил ее к оральному сексу.

Однако это не повлияло на решимость Джорджии зачать ребенка. По ее словам, на следующей встрече Питер приказал ей лечь на спину и фактически изнасиловал ее. Во время процесса он спрашивал, насиловали ли ее раньше, и говорил: «Теперь ты моя шлюха».

Забеременев, Джорджия случайно узнала, что Питер является носителем синдрома Райли-Дея — заболевания, при котором нарушается контроль над непроизвольными функциями организма. Поскольку сама она была здорова, в 2023 году у нее родилась здоровая дочь. Тем не менее ребенок также является носителем опасного синдрома.

Сразу после рождения девочки мужчина исчез. Джорджия призналась, что не представляет, как скажет ей о ста единокровных братьях и сестрах.

Ранее сообщалось, что британка по имени Лора Колдман родила от незнакомца, которого нашла в интернете. Она подозревает, что у ее сына аутизм и проблемы со слухом, которые он унаследовал от отца.