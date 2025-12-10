Самый старый ветеран Второй мировой раскрыл секрет своего долголетия

В Великобритании самый возрастной ветеран Второй мировой войны из Северной Ирландии отпраздновал очередной день рождения и раскрыл алкогольный секрет своего долголетия. Об этом пишет Military.com.

107-летний Норман Ирвин был одним из 50 тысяч североирландских бойцов, участвовавших во Второй мировой войне. Он поступил в артиллерию в 1939-м, однако позже проявил способности к технике и был переведен в инженерную часть. Мужчина участвовал в боевых действиях в Египте, Ливии, Тунисе, Сирии, Палестине и Италии. Американец с благодарностью вспоминает годы службы, так как полученные инженерные навыки потом пригодились ему в мирной жизни.

После демобилизации в 1945 году он работал на нескольких заводах, включая филиал американской компании Heinz. Главной причиной своего долголетия Норман назвал любовь к виски. Ветеран признался, что до сих пор выпивает стакан любимого напитка каждый день.

«Он поддерживает меня все эти годы!» — пошутил долгожитель.

Ранее 105-летний житель американского штата Огайо отметил очередной день рождения и раскрыл секрет своего долголетия. Мужчина убежден, что прожил так долго благодаря двум итальянским продуктам.