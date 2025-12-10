Владеет восемью видами единоборств и не знает поражений: история Бенни Уркидеса

Бенни Уркидес является уникальным бойцом. Он освоил восемь видов единоборств: дзюдо, карате Сётокан, кэмпо, тхэквондо, лима лама, кунг-фу (стиль «Белый журавль»), джиу-джитсу и айкидо. И по каждому из них имеет чёрный пояс.

Биография Бенни Уркидеса

Бенджамин Гилберт Уркидес родился 20 июня 1952 года в городе Тарзана, США. Большую роль в спортивной карьере будущего мастера боевых искусств сыграли родители. Отец был боксёром, мать – рестлером.

В семье Уркидес абсолютно все занимались спортом. У Бенни есть также три брата и сестра. Братья выбрали борьбу, а сестра Дженни стала первой женщиной-бойцом в кикбоксинге и единственной женщиной-боксёром в Зале славы бокса Калифорнии.

«В моей семье девять обладателей чёрных поясов. Боевые искусства сплотили нас, мы тренировались вместе. Мы очень любим это искусство, оно помогло достичь максимальных результатов».

Уркидес начал заниматься боксом уже в три года, впервые вышел в ринг в пять лет. В восьмилетнем возрасте попал в школу восточных единоборств Билла Рюисаки. «В три года другие дети получали на Рождество пожарные машины, а я – боксёрские перчатки», – вспоминал боец. Настоящей страстью Уркидеса стал кикбоксинг. Иммено этот вид спорта его и прославил на весь мир.

«Я начал заниматься боксом в три года, а в пять лет выступал в детской лиге Олимпийского Аудиториума. В шесть стал заниматься борьбой, в семь – дзюдо. И вот занимаюсь единоборствами уже всю жизнь», – говорил Бенни.

Однако самую важную роль в становлении Бенни сыграл легендарный Брюс Ли. В 12 лет юный Уркидес побывал на чемпионате по карате и лично видел знаменитый однодюймовый удар выдающегося мастера.

В 14 лет Бенни получил чёрный пояс, выступал на турнирах по бесконтактным боям. Первую победу одержал на международном чемпионате в 1973 году, тогда он одолел соперника Джона Нативидада. Однако уже в следующем году Бенни отказался от бесконтактного стиля и выступил на чемпионате мира по боевым искусствам. И одержал победу. В боях Бенни был жесток, безжалостен и резок.

«Уркидес в прыжке нанёс удар ногой в лицо сопернику, и почти в замедленной съёмке мы наблюдали, как капа вылетела изо рта бойца и пролетела по рингу», – вспоминали зрители поединков.

Титулы и награды

С 1974-го по 1993-й Бенни провёл 57 поединков. И ни в одном не потерпел поражения. За невысокий рост, чёткие молниеносные удары, уворотливость и бесстрашие Уркидес получил прозвище Реактивный (Джет). Спортсмен начинал профессиональную карьеру в бесконтактном стиле, но такой вариант Бенни совсем не устраивал. Он решил испытать себя в жёстких поединках – в фулл-контакт карате.

«На самом деле, это впервые появилось в 1973 году и называлось полноконтактным карате, которое никто не понимал. Я начинал с, так сказать, соревнований крутых парней. Это была Мировая серия боевых искусств, где сражались все. Безо всяких весовых категорий. Не имели значения размер, вес, правила. Помню, я дрался с великаном Даной Гудсеном, который в то время был ростом 190 см и весом 102 кг. Я победил его в борьбе за титул чемпиона. Опрокинул его на землю. Он ударил меня локтем. Мы оба начали уставать. Он начал вырываться, я выплюнул капу и укусил его в грудь. Вот такой это был тип боя. Я выиграл титул и защищал его три раза. Стал чемпионом мира вне весовой категории».

Потом в жизни Бенни появился муай-тай. В тот момент Уркидес уже был в Национальной лиге карате Чака Норриса и сражался под эгидой этой организации. В 1977-м Бенни провёл свой первый бой по муай-тай в США.

В Японии Уркидес стал настоящей звездой, несмотря на то что японцы очень насторожённо относятся к иностранцам-бойцам. Бенни даже назвали наполовину японцем, и в стране он получил статус легенды. В Японии даже выпускали комиксы о Бенни Реактивном боксёре.

Сам Уркидес в своей технике использовал разные стили борьбы – совокупность кикбоксинга, тайского бокса, карате. В результате спортсмен создал авторский стиль укидокан, которому обучает учеников и по сей день.

«Укидокан является синтезом тех девяти дисциплин, которые я изучал – карате, тансудо, кэнпо, айкидо, дзю-дзюцу, английского бокса, фулл-контакта, кикбоксинга, муай-тай. Я взял из всех этих дисциплин то, что мне подходило, что помогало лучше драться и побеждать. Мои ученики должны одинаково уверенно противостоять и боксёрам, и борцам, и каратистам как в спортивных поединках, так и в уличных схватках».

Боец стал рекордсменом по количеству триумфов и за два десятка лет карьеры набрал статистику из 57 побед без поражений.

«На бумаге у меня 57 побед и 0 поражений, из них 49 нокаутов. На самом деле у меня 63 победы и 0 поражений. Просто я не могу предоставить доказательства по остальным шести боям».

Хотя этот рекорд пытались оспорить. Например, в поединке против чемпиона Таиланда Наронгноя Киатбандита в 1977 году в девятом раунде Уркидес оказался на полу. А сам бой без объяснения причин записали в категорию «без результата». У Бенни есть своё мнение на этот счёт.

«Я победил его честно, справедливо. Проблема с тайскими бойцами в следующем: они никогда не признают, что кто-то может их победить. Это их менталитет и образ мышления. Для них нет жизни после ринга, это всё, чем они зарабатывают на жизнь. Они ходят, разговаривают, спят и мечтают о боях каждый день. А для меня это спорт. Пусть говорят, что хотят. Я не говорю, что я супермен, что не плачу, не истекаю кровью и не страдаю. Меня сбивали с ног, но никогда не нокаутировали».

Достижения

Чемпион мира по версии WSAMA

Чемпион мира в лёгком весе по версии NKL

Чемпион мира в лёгком весе по версии WPKO

Чемпион мира в среднем весе по версии WKA

Чемпион мира в лёгком весе по версии PKA

Чемпион в лёгком весе по версии WKA

Чемпион мира в суперлёгком весе по версии WKA

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WKA

Чемпион мира в лёгком весе по версии NKL

Уникальность Бенни и в том, что он амбидекстр – то есть владеет и правой, и левой рукой одинаково хорошо. А это огромное преимущество в поединках.

«Я могу драться как левой, так и правой рукой. Могу бить любой ногой. Любым приёмом способен нанести одинаковый урон. Все знают меня по моему фирменному удару ногой в прыжке. Для меня нет ограничений».

Финальный бой Бенни провёл в 1993 году. Ему было 42 года.

Карьера в кино

Бенни Уркидес был очень востребован в кино. Дебютировал в фильме «Сила пятерых» 1981 года, где снимались Джо Льюис и Ричард Нортон. Дважды бился на съёмочной площадке с Джеки Чаном – в боевиках «Закусочная на колёсах» и «Драконы навсегда». С Джеки и режиссёром фильмов Саммо Хуном он дружит по сей день.

Кстати, финальный бой с героем Чана в «Закусочной на колёсах» считается одной из самых зрелищных и красиво поставленных кинодрак. Кроме того, Бенни обучал актёров, ставил хореографию боевых сцен и трюков. Например, он стал наставником на съёмочной площадке в боевике «Дом у дороги» и лично ставил технику Патрику Суэйзи.

Также он появился в кадре фильма «Уличный боец» с Жан-Клодом Ван Даммом. В проекте «Убийство в Гросс-Пойнте» сыграл киллера, который пытается убить персонажа Джона Кьюсака. Между прочим, Кьюсак так впечатлился боевыми искусствами, что Бенни стал его личным тренером по кикбоксингу.

На счету Уркидеса несколько десятков фильмов – в каких-то он появлялся в кадре, в других выступал постановщиком трюков. В 2000-м он стал одним из основателей Института кинобоёв в Лос-Анджелесе. Это была одна из первых школ, обучающих каскадёрскому мастерству.

Личная жизнь Бенни Уркидеса

Боец женат с 1974 года на Сарахе Леонидес Мортео, у них есть дочь Моник. И супруга, и дочь занимаются кикбоксингом, проводят занятия в школе Уркидеса. Бенни 73 года. На пенсию он не собирается. Ведёт тренировки, написал нескольких книг о спорте, участвует в различных семинарах и мастер-классах. Живет в Голливуде, в его школе занимаются многие звёзды. Бенни Уркидес является примером для многих спортсменов.

В 2019 году Бенни был включён в Международный зал спортивной славы. Также Уркидес занимался своим образованием, он имеет степень бакалавра в области физического воспитания.