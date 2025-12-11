Почему легендарный вратарь НХЛ чувствовал себя «психом»

Современная экипировка вратарей в хоккее практически полностью исключает получение травм. Конечно, в попадании шайбы в маску приятного мало, но зубы остаются на месте, рассечений и тяжелых переломов лицевых костей не происходит. Но так было не всегда, до начала 1970-х множество вратарей в НХЛ предпочитали играть без маски, и одним из самых ярких представителей «старой школы» был канадец Терри Савчук, который провел почти всю карьеру в лучшей лиге мира с незащищенной головой. Его лицо исказили множественные шрамы, но это не помешало ему стать одним из лучших голкиперов в истории. Помимо подвигов на хоккейной площадке, Савчук запомнился своим пристрастием к алкоголю и депрессиями, и тем, что ушел из жизни совсем молодым. «Лента.ру» — подробнее о насыщенной биографии хоккеиста.

«Врач не помнил, сколько стежков он сделал, но я насчитал 79», — так Савчук описывал операцию, которую он перенес в январе 1963-го. Нападающий «Торонто» Боб Пулфорд проехался коньком по руке голкипера, но тот пропустил всего 17 матчей и вернулся на лед. Этот случай — одно из многочисленных подтверждений беспрецедентного умения Савчука справляться с болью и идти к своей цели.

«Я решил завершить дело брата»

Савчук родился в конце 1929 года в семье украинских иммигрантов в Виннипеге. В свидетельстве о рождении родители записали его как Терри, но в кругу семьи звали Тарасом. Мальчик был младшим из трех сыновей, но в раннем возрасте остался единственным ребенком. Юный Терри решил заниматься хоккеем в память о 17-летнем брате Майкле, который был перспективным голкипером, но скончался от сердечного приступа. Среднего сына Савчуков Роджера забрала скарлатина.

«Я тосковал несколько месяцев. Не знаю, чем бы все закончилось, если бы не щитки. Они висели в моей комнате на самом видном месте и постоянно напоминали о брате. В один момент я твердо решил завершить его дело — стать голкипером любой ценой», — вспоминал Савчук.

Карьера Терри могла закончиться, так и не начавшись. В 12 лет он получил сложный перелом правой руки во время игры в регби. Мальчик побоялся сказать о тяжелой травме родителям и просто терпел боль, пока рука не срослась. Конечно же, неправильно. Позже оказалось, что в умении терпеть боль Савчуку вряд ли были равные.

Геройство Терри обернулось серьезными проблемами: спустя два года из-за усилившихся болей в руке он все-таки обратился к врачам.

Хоккеисту провели операцию и извлекли из локтевого сустава около 60 костных отломков

Тот самый локоть беспокоил его на протяжении всей жизни, а правая рука после операции стала короче левой на пять сантиметров. Но Савчука было не остановить.

Парень самоотверженно играл и тренировался — он поражал всех не только сумасшедшей реакцией, но и запредельной храбростью. Под летящие шайбы Терри подставлял все части тела, включая лицо, которое тогда вратари не защищали маской. В юном возрасте Савчука приметили скауты «Детройт Ред Уингс», в 1946-м его позвали в молодежную команду «красных крыльев», а спустя три года подняли 19-летнего голкипера в основной состав.

«Когда я на льду, совсем не волнуюсь»

Савчук с первых матчей застолбил за собой место основного вратаря «Детройта» и начал приносить клубу победы. За шесть лет своего первого периода в составе «красных крыльев» он завоевал три Кубка Стэнли и трижды удостаивался «Везина Трофи» — приза лучшему голкиперу НХЛ.

С 1950 по 1955 годы Савчук демонстрировал фантастические цифры, пропуская в течение сезона в среднем меньше двух шайб за игру. Да, результативность в НХЛ в те годы была ниже сегодняшней, но это было связано скорее с более низким темпом игры и другими правилами хоккея. Возможно, сравнение не вполне корректное, но лучший голкипер последних лет в НХЛ Конор Хеллебайк ни разу за карьеру не проводил сезон с коэффициентом пропущенных шайб меньше двух за игру.

Это сумасшествие, но когда я на льду, то совсем не волнуюсь. Я просто отбиваю шайбу Терри Савчук

В 1955-м Савчук перешел в «Бостон Брюинс», но в новой команде не прижился. После двух неудачных сезонов он покинул клуб, несколько раз возвращался в «Детройт», но четвертый в карьере Кубок Стэнли взял уже не с «красными крыльями». Савчук сколотил мощную связку возрастных голкиперов с Джонни Бауэром в «Торонто Мэйпл Лифс», именно вратари тащили канадскую команду в регулярке и плей-офф и в конечном итоге привели ее к титулу в 1967 году.

Этот дуэт вратарей был безумно хорош и до трофея. В 1965-м Савчука даже удостоили очередной «Везины». Однако голкипер отказался принимать приз до тех пор, пока его не разделят с Бауэром. Это был первый, но далеко не последний случай в истории трофея, когда его делили между двумя вратарями.

«Торонто» Савчук покинул сразу после победы в Кубке Стэнли, затем без особых успехов поиграл в нескольких командах НХЛ, включая «Детройт», а уход из хоккея совпал с уходом голкипера из жизни.

«Он любил пить и играть в азартные игры»

Савчук никогда не сорил деньгами. В молодости львиную долю заработков он отправлял родителям, помня о том, в какой нищете рос. Позже все деньги голкипер нес в семью, которой обзавелся в 1952 году. 23-летний вратарь познакомился с совершенно не интересовавшейся хоккеем 17-летней Патрисией Мори. Пара вскоре поженилась, в браке у них родились семеро детей.

Но тяжелое детство, потери близких, постоянные травмы и сопровождавшие их мучительные боли наложили серьезный отпечаток на жизнь Савчука. На площадке он забывал про все проблемы и полностью отдавался игре, но после финальной сирены возвращался в состояние, которое вполне можно охарактеризовать как депрессия.

Савчук был не очень общительным человеком, грубо говорил с болельщиками и журналистами, много пил и вполне мог поднять руку на жену, если та предъявляла ему претензии. А предъявлять было за что. Патрисия была не в восторге от постоянных загулов Савчука, в которых он не только употреблял алкоголь. В конце концов семья распалась.

Он любил пить, играть в азартные игры и приставать к женщинам, и ему было наплевать, кто об этом знает Дэн Даймонд журналист

Травмы Савчука — отдельная история. Даже если не брать около 400 шрамов на лице, которым он отбивал шайбы большую часть карьеры, в жизни хоккеиста было столько увечий и хронических заболеваний, что хватило бы на пару профессиональных команд.

К примеру, знаменитая стойка Савчука, в которой голкипер располагался в воротах, немного наклонившись, была следствием хронического артрита и проблем с позвоночником. До канадца вратари стояли в рамке в полный рост, но стойка Савчука, в которой он оказался от безысходности, стала революционной, и вскоре ее переняли другие.

В 1954-м Савчук попал в страшное ДТП, не справившись с управлением на скользком шоссе. Его машина перевернулась и протаранила несколько деревьев, а голкипер чудом выжил, получив множественные переломы ребер. Одно из них проткнуло легкое. После спасения врачи объявили Савчуку о том, что он больше не сможет играть в хоккей. Но уже через год вратарь стоял на площадке в обнимку с третьим в карьере Кубком Стэнли.

Во время игры за «Бостон» Савчук несколько раз падал в обморок на тренировках, начал стремительно терять вес, после чего обратился к врачам. Те диагностировали у него мононуклеоз (острое вирусное заболевание, которое характеризуется лихорадкой, поражением внутренних органов и изменением состава крови). Болезнь излечимая, но очень неприятная. Савчук отмечал, что именно из-за нее не смог проявить себя в «Бостоне».

Мне мешала проклятая болезнь. Я чувствовал себя психом -- подавленным и все время усталым Терри Савчук

Маску Савчук надел только в середине 1960-х, после того, как принял лицом могучий бросок Бобби Халла. Тогда канадец все же понял, что следующее такое попадание может стать последним.

«Это все как дурной сон»

С женой Савчук развелся в 1969-м, в тот момент карьера возрастного голкипера шла к неминуемому концу, а проблемы со здоровьем обострялись. Его последней командой стал «Нью-Йорк Рейнджерс», после окончания очередного сезона в мае 1970-го голкипер решил выпить в компании одноклубника Рона Стюарта в одном из баров на Лонг-Айленде.

Спортсмены вместе снимали дом и в какой-то момент вечеринки начали спорить то ли о том, кто внесет ближайший платеж, то о том, чья очередь убираться. Перепалка переросла в потасовку, в ходе которой Стюарт толкнул вратаря. Тот упал, но настолько неудачно, что получил разрыв желчного пузыря. Савчука экстренно госпитализировали, провели несколько операций, но врачи не смогли его спасти — в конечном итоге у вратаря оторвался тромб. Хирург вспоминал, что все внутренние органы 40-летнего канадца находились в таком ужасном состоянии, будто он был старше раза в три.

«В своей карьере Терри гораздо хуже падал на лед, и все было нормально. Это все как дурной сон. Я не верю, что это могло произойти, но виноват сам. Я хорошо знал характер Савчука и должен был вести себя аккуратнее», — говорил Стюарт после инцидента. В отношении мужчины, конечно, завели уголовное дело, но наказания он не понес. Присяжные посчитали, что это был несчастный случай.

Спустя год Савчука ввели в Зал хоккейной славы, отступив от правила, по которому должно пройти не менее пяти лет после окончания карьеры кандидата. В НХЛ вратарь провел более 1000 матчей, из них 103 — на ноль. Такое количество шатаутов долгое время являлось рекордом лиги, превзойти его смог только Мартин Бродо в 2009 году.