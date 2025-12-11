Полковник Африка: что сделала советская разведчица для страны

Её настоящее имя оставалось засекреченным до 1997 года. История, достойная лучших шпионских романов, о женщине, которая сменила несколько жизней и полвека служила СССР без единой ошибки. Африка де Лас Эрас — уроженка Марокко, испанская коммунистка, радистка партизанского отряда и, наконец, легендарная нелегальная разведчица под именем «Патрия».

Радистка Африка

Она родилась в 1909 году в Африке, в честь которой и получила имя — её отец-республиканец был сослан в Марокко. Но её судьба связалась с Мадридом, текстильной фабрикой и вступлением в коммунистическую партию. Уже в 1937 году её завербовала советская разведка и тайно вывезла в СССР.

С началом Великой Отечественной войны для Африки началась новая жизнь. Окончив курсы радистов, она попала в знаменитый разведотряд «Победители» под командованием Дмитрия Медведева.

Как выражалась сама Африка де Лас Эрас, для нее и ее коллег рация тогда была настоящим и главным оружием. Она вместе с другими радистами круглыми сутками шифровала, отправляла, принимала и расшифровывала информацию. Как утверждают авторы издания «Тайные информаторы Кремля», Владимир Антонов и Владимир Карпов, в отряде, которым, кстати говоря, командовал Герой Советского Союза Дмитрий Медведев, ни разу не прерывалась связь с Москвой. И в этом была заслуга и Африки.

Нелегальная «Патрия»

Война еще не закончилась, когда Африке предложили перейти на службу в нелегальное подразделение внешней разведки. Радистка согласилась. И это при том, что, как пишет Владимир Антонов в своей книге «Жизнь по «легенде», де Лас Эрас должна была навсегда порвать со своими испанскими друзьями и родственниками. С этого момента они о ней ничего не слышали: Африка для них просто исчезла. Разведчица получила новое, кодовое, имя «Патрия», что в переводе означает «Родина». Несмотря на то, что Патрия отлично владела не только родным языком, но и французским, и русским, для нелегальной работы требовалась особая подготовка, которую Африка успешно прошла.

Некоторое время Африка де Лас Эрас Гавилан выполняла задания центра, находясь в Париже в качестве беженки. Но вскоре ее решили переправить в Латинскую Америку, где Патрии пришлось прожить долгих 20 лет. Африка неплохо устроилась на новом месте, но для поддержания легенды в 1956 году к ней отправили напарника, который должен был сыграть роль ее мужа. В сущности, Африка зарегистрировала отношения с абсолютно незнакомым ей человеком. Правда, радовал тот факт, что советский разведчик Джованни Антонио Бертони (псевдоним «Марко») был земляком де Лас Эрас. Впрочем, фиктивный поначалу брак оказался счастливым. Вместе Патрия и Марко прожили до 1964 года. Именно тогда Бертони скончался.

Заслуги и награды

Между тем даже после смерти супруга Африка продолжала работать и передавать важную информацию своему начальству в центр. Только спустя 3 года она вернулась в Москву. Правда, время от времени эффективную разведчицу по-прежнему отправляли в заграничные командировки для выполнения важных заданий. И недаром: дело в том, что, как утверждает автор книги «Битва за Берлин. Полная хроника – 23 дня и ночи», Андрей Сульдин, за почти полувековую службу Африка де Лас Эрас Гавилан не допустила ни одного промаха.

Поэтому неудивительно, что полковник Африка не ушла на покой: с 1971 года она преподавала в школе разведчиков-нелегалов, передавая им свой бесценный опыт. Именно по этой причине имя де Лас Эрас было рассекречено только в 1997 году. Несмотря на то, что многие документы, раскрывающие деятельность Африки, до сих пор находятся под грифом «Секретно», о заслугах разведчицы говорят ее награды: 2 ордена Красной Звезды, орден Ленина, 2 медали «За отвагу», орден Отечественной войны 1-й и 2-й степеней. Лишь за 3 года до смерти полковник Африка вышла в отставку. Хотя, говорят, она и после отставки всегда оставалась «на связи» с центром.