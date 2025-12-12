«Шпрота на вилке»: каким Александра Ширвиндта помнят соседи

В Москве на фасаде высотки на Котельнической набережной установили мемориальную доску, посвященную народному артисту РСФСР Александру Ширвиндту. На открытии побывали друзья и близкие знаменитости. Один из жильцов дома отметил: он живёт здесь вот уже 60 лет, и помнит, каким был Александр Ширвиндт дома.

© Соцсети

Александр Ширвиндт был официально женат единожды. Его супругой стала архитектор Наталья Белоусова, которую актёр ласково называл Татой. Вместе они прожили почти 70 лет.

Актёр в шутку отмечал: изначально он влюбился не в Наталью, а в корову, которая жила у неё на даче. Александра часто угощали молоком, и этот вкус он запомнил на всю жизнь. Со временем между ним и Белоусовой возникли романтические чувства, которые они пронесли сквозь года.

Сначала молодожёнам Ширвиндтам приходилось ютиться в коммуналке, а затем они смогли переселиться в собственную квартиру на Котельнической.

Семья очень любила устраивать разные застолья и принимать гостей на своём огромном балконе. На столе часто стояли любимые многими блюда: сельдь под шубой, оливье, винегрет и «Мимоза». Сам Ширвиндт хоть и помогал жене накрывать на стол, не скрывал: он тоже кулинар и создал чудо-омлет. Для пышности народный артист РСФСР добавлял в своё блюдо минеральную воду.

Однако лучшим блюдом на земле для Александра Ширвиндта осталась «Шпрота на вилке». Зная, что артист собирается в гости, его друзья покупали банку шпрот, сырок «Дружба» и варили лук, который тот тоже любил.

Друзья-шутники

Устраивая вечеринки, Александр Ширвиндт не сомневался: его друзья обязательно устроят какой-нибудь сюрприз. К примеру, однажды Андрей Миронов договорился с соседями сверху, вышел на их маленький балкончик, расположенный над огромным балконом Ширвиндтов, и громогласно произнёс тост.

А во время Олимпиады-80 Андрей Миронов, Эльдар Рязанов и Григорий Горин появились на пороге квартиры Ширвиндта в одних трусах и с бумажными факелами в руках.

Любимая супруга

Александр Ширвиндт не скрывал: с женой ему определённо повезло. Наталья, отмечал артист, была очень мудрой и редко устраивала скандалы. К примеру, в непростых ситуациях она молча улыбалась, словно заранее знала их решение.

Даже узнав об измене супруга и рождении у него внебрачного сына, женщина не стала устраивать драму. Белоусова всего лишь запретила наследнику мужа появляться в их доме, зная, что муж не оставит мальчика и всё равно будет появляться в его жизни.

Позже женщина сменила гнев на милость, ведь её сын Михаил подружился с братом и считал его настоящим родственником.

Несмотря на суровый ультиматум Натальи, Александр благодарил супругу за то, что не стала рушить семью.

Настоящий граф

Александр Ширвиндт почти 50 лет прослужил в Театре сатиры. Однако до того, как найти своё место, артист успел выступить на подмостках театра на Малой Бронной.

Глядя на него, художественный руководитель Марк Захаров заявил: в театре появился граф.

Там же актёр воссоединился с друзьями: Андреем Мироновым и Михаилом Державиным. Яркая троица была практически неразлучной: артистов называли настоящими заводилами. Они знали сотни анекдотов, любили «трепаться», из-за чего часто мешали другим.

К примеру, Борис Галкин отмечал:

«Их компания была великолепна. Меня это даже раздражало порой. Хотелось на спектакль настроиться, а в предбаннике стоял хохот – кто кого переанекдотит, кто кого перехохмит, сплошной каламбур».

А в 2000 году Александр Ширвиндт возглавил Театр сатиры. К удивлению многих, первым делом он сократил количество постановок с собой. Он считал, что главное — любить себя в творчестве.

С возрастом, признавался артист, он становился всё менее требовательным к себе, словно подружился со своим внутренним миром. Ширвиндт отмечал: он больше не винит себя за беспорядок или искреннюю реакцию на что-либо. Он, наконец-то, стал собой.

Последняя роль

Последней постановкой, в которой сыграл Александр Ширвиндт, стал спектакль «Где мы?». Артист исполнил роль пожилого клоуна, доживающего свой век в сумасшедшем доме.

Для него постановка и персонаж стали своеобразными символами изменившегося мира. Артист не скрывал: ему не нравилась идея распада Советского Союза и новая жизнь страны, но постепенно он привык.

Ширвиндт отмечал: жить как в Америке нам нельзя, и новые устои никогда не заменят старые. Своё отношение к жизни он отражал на сцене, из-за чего спектакль собирал аншлаги.

После смерти Александра Ширвиндта постановку «Где мы?» закрыли. Режиссёр и худрук не смогли найти артисту замену.