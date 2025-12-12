«Ни разу не проиграла бой мужчине». Как женщина-якудза наводила ужас на врагов

Единственная за последние 40 лет женщина-якудза стала преступницей из-за жестокого отца, дралась на равных с мужчинами, торговала наркотиками и могла без колебаний отрезать палец коллеге по его просьбе. «Лента.ру» рассказывает, почему Мако порвала с криминалом и чем занялась, когда ушла из банды якудза.

© Lenta.ru

«Она напугала меня до чертиков»

Однажды 55-летний Юдзи Морияма — бывший член якудза, который решил встать на путь исправления и пришел за помощью в некоммерческую организацию Gojinkai (можно перевести примерно как «Союз стражей»), прогулял назначенные ему общественные работы. Юдзи должен был помогать вывозить строительный мусор.

На следующий день его ожидала беседа с наставницей. Она закончилась тем, что бывалый гангстер на коленях просил прощения у хрупкой 58-летней женщины.

«Она напугала меня до чертиков», — рассказывал Морияма со смехом.

Нисимура Мако способна напугать кого угодно, если захочет. Внешне японка не производит такого уж устрашающего впечатления. Только знакомый с традициями якудза человек заметит ее татуировки, отсутствующую фалангу на мизинце и сразу поймет, что с Мако лучше не шутить.

Она оставила криминальный мир только пять лет назад и сразу же стала знаменитостью: до этого о женщинах-якудза почти ничего не было известно.

И это несмотря на то, что в последнее время со всех континентов поступает все больше информации об участии женщин в криминальных группировках. Если раньше они занимались в основном гуманитарными миссиями — вроде переговоров и налаживания связей между мафиозными «семьями», то теперь женщины и даже совсем юные девушки принимают участие в серьезных и кровавых преступлениях.

Однако якудза все это не касается: женщины там все так же остаются на вторых и третьих ролях. Тем интереснее история Мако, которая Японии.

Женщины в якудза

Исследователи ищут общие черты у криминальных группировок разных стран и часто находят их. Итальянская коза ностра, американская мафия и другие группировки действительно во многом схожи. И все они стараются скрывать свою преступную деятельность.

У якудза все устроено иначе. Это способ организации криминального сообщества и вполне конкретный образ жизни, которого придерживается множество «семей», даже враждующих между собой. При этом они никогда не стремились скрывать свою деятельность. Каждая группировка имеет собственный логотип и до последнего времени не таясь размещала его на дверях своего офиса.

Японцы чаще всего прекрасно знают, какая «семья» работает в их районе и какие внешне легальные компании ей принадлежат. Членов якудза всегда можно отличить по характерным татуировкам. Их наносят особые мастера, используя только старинные методы, без новомодных машинок. Чем ярче разукрашено тело гангстера, тем он авторитетнее, ведь долгую и болезненную процедуру может выдержать не каждый.

Во всей красе бойцы якудза предстают на синтоистских фестивалях, где появляются в традиционных набедренных повязках фундоси, демонстрируя разноцветных тигров и драконов, покрывающих их тела.

При этом, в отличие от многих других этнических преступных группировок, якудза до сих пор остается исключительно мужским сообществом. У гангстеров есть жены и подруги, но они всегда выполняют исключительно мирные роли.

Помимо Мако, исследователям известна всего одна женщина, которая в свое время считалась полноправной участницей якудза, — Мацуда Ёсико. Однако, в отличие от подтвержденной истории Мако, ее биография окружена огромным количеством легенд.

Ёсико жила в послевоенной Японии. По одной из версий, ее мужа убили конкуренты в 1946 году, но к тому времени она обладала таким авторитетом, что без труда заменила его, и это приняли другие якудза.

Интересна Ёсико и тем, что ее ждало совсем другое будущее. Она происходила из семьи состоятельного бизнесмена, в юности появлялась на обложках модных журналов и считалась едва ли не первой красавицей Японии. Однако Вторая мировая война разорила семью девушки, она вышла замуж за босса якудза, очень быстро сориентировалась в жестоком мире мужчин и добилась их уважения.

Мако сбежала к якудза из-за жестокого отца

Путь Нисимуры Мако совсем не похож на судьбу Ёсико. Ее отец был госслужащим и обладал очень крутым нравом. Он учил дочь послушанию исключительно посредством бамбуковой палки.

В подростковом возрасте побои Нисимуре надоели, она сбежала из дома и связалась с плохой компанией. Как в классическом боевике, она попала в банду байкеров, которые увлекались не только мотоциклами, но и разными видами незаконной деятельности. Там девушку научили драться. Мако начала торговать наркотиками и заниматься вымогательством, при первом удобном случае пуская в ход кулаки.

Несколько лет она оставалась мелкой уличной преступницей и не мечтала попасть к якудза, потому что это было просто невозможно. Но однажды ее подругу сильно избили на улице. Она пожаловалась Мако, 20-летняя девушка примчалась на разборки со здоровенной дубиной и так отходила ею обидчиков, что те были рады остаться в живых. Слухи об этом быстро дошли до местной «семьи», представители которой сразу же вызвали Мако в свой офис.

«Хоть ты и девушка, ты должна быть с якудза», – босс якудза, принявший Мако в банду.

К тому времени Мако уже полностью порвала связи с прошлым. Она несколько раз попадала в тюрьму для малолетних, и семья потеряла надежду вернуть ее к законопослушной жизни.

Мако присоединилась к группе мужчин-новобранцев и наравне с ними начала выполнять первые мелкие поручения, постепенно зарабатывая авторитет в глазах боссов. В конце концов она заслужила место среди настоящих якудза и прошла церемонию посвящения.

Жизнь в якудза

Мако стала заниматься сутенерством и наркоторговлей по-крупному. Кроме того, она собирала долги и выступала в качестве переговорщика, когда ее боссам нужно было мирно уладить какие-то дела с конкурентами. Несмотря на то что главари относились к ней благосклонно, никаких поблажек девушке не делали. Она занималась преступным ремеслом наравне со всеми и наравне со всеми отвечала за проступки.

Именно так Мако лишилась мизинца на правой руке. Ей пришлось отрезать его себе после серьезной промашки. Впрочем, это получилось у девушки настолько ловко, что другие якудза, у которых не хватало духа на подобное, стали просить ее отрезать им пальцы.

При этом представители конкурирующих банд, по признанию Мако, всегда смотрели на нее свысока, не признавая равной. Это выводило японку из себя.

«Я хотела, чтобы в якудза признали меня, поэтому я научилась говорить, вести себя и драться как мужчина», – Нисимура Мако.

Она утверждает, что японские власти назвали ее якудза раньше, чем конкуренты. В 22 года Мако впервые попала в тюрьму за хранение наркотиков, и сотрудники полиции изрядно удивились, обнаружив на спине и руках девушки татуировки бойцов якудза.

Вообще женщины, имеющие отношение к якудза, иногда делают себе подобные тату, но небольшие, исключительно для устрашения возможных обидчиков. Завидев на плече девушки сложный разноцветный узор, хулиганы вряд ли попытаются напасть на нее.

Мако оставила банду из-за любви

Более десяти лет Мако оставалась в своей группировке. Ее авторитет не подвергался сомнению. Поддерживать его женщине в преступном мире, где все ключевые роли играли мужчины, приходилось самыми жестокими способами.

Однажды Мако сказала в интервью:

«Я отлично дралась. Ни разу не проиграла мужчине».

Тем не менее впервые покинуть якудза ей пришлось из-за романтической истории, которая вполне годится для экранизации. Мако сбежала из своей «семьи», потому что влюбилась в молодого человека из конкурирующей банды.

Она вышла за него замуж и родила двоих сыновей. Однако криминальное прошлое не отпускало Мако: она не могла устроиться на нормальную работу — рекрутеру достаточно было увидеть ее татуировки и отсутствующий мизинец, чтобы все про нее понять.

В итоге Мако пришлось вернуться к старому ремеслу — она стала приторговывать наркотиками, одновременно воспитывая детей. За это время ее муж стал главарем в своей банде, их отношения расстроились, и в итоге они развелись. Некогда любимый супруг отнял у нее сыновей.

После этого Мако, так и не нашедшая себя вне криминального мира, решила вернуться в прежнюю «семью». Ей было уже за 40.

Мако окончательно разочаровалась в якудза в 2020 году

Как ни странно, несмотря на фактическую измену, бывшие подельники приняли единственную женщину-якудза. Но слишком многое поменялось в преступном мире Японии.

Пик могущества якудза миновал. Он пришелся на послевоенные годы: в полуразрушенной стране власти часто негласно прибегали к помощи мафиозных боссов, чтобы увеличить влияние в той или иной отрасли экономики, воздействовать на несговорчивых владельцев предприятий и так далее. Ситуация напоминала положение в Италии, где мафия фактически срослась с политической властью. К 1960-м в якудза состояло почти 200 тысяч официальных членов, влияние главарей банд было бесспорным.

Но в 1990-е власти начали вытеснять бандитские группировки из легального поля, оставив им только теневой уличный бизнес. Именно в этот период Мако стала якудза.

Однако в середине 2010-х, когда Мако решила вернуться, все стало еще хуже. Япония взяла курс на искоренение организованной преступности. Многие боссы пытались легализоваться, превратившись в обычных бизнесменов, но некоторые буквально прозябали в нищете.

Вернувшись в банду, она обнаружила, что ее бывший босс крепко сидит на наркотиках, а его «семья» занимается мелкими уличными преступлениями. Даже банда байкеров, в которую Мако попала после школы, теперь казалась ей более сильной и влиятельной. Якудза растеряли былой шик и уважение.

«Раньше якудза были королями злодеев», — не без разочарования охарактеризовала произошедшие перемены Мако.

В 2020 году Мако окончательно порвала с преступным ремеслом. Вскоре Мако познакомилась с организацией Gojinkai, которая занимается сносом зданий и активно привлекает в свои ряды бывших преступников, чтобы помочь им вернуться к честной жизни.

Там Мако нашла свое место: взялась за работу со свойственным ей энтузиазмом и, как много лет назад в якудза быстро стала одной из наставниц. Правда, теперь ей не приходилось никого избивать и грабить. О Мако сразу же заговорили, историю ее покаяния и новой жизни охотно тиражировали СМИ.

Японка не раскрывает, в какой именно группировке состояла, и не говорит о внутренней жизни «семьи», храня верность бывшим подельникам.

Вероятно, если бы не действия властей, из-за которых в последние годы численность якудза упала до минимума, Мако так и жила бы криминалом. Как бы то ни было, ее история действительно уникальна для патриархальной и очень традиционной страны Японии.